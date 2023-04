Falowanie i szybowanie

W Polsce przestaliśmy już projektować i budować monumentalne i nowatorskie obiekty, bo kończą się unijne dotacje. Nastał czas mniejszej użytkowej architektury. Dla architektów to często duże wyzwanie.

W przestrzeni polskich miast od kilku lat panuje bezkrólewie. Przez dłuższy czas standardy wyznaczała tu architektura obiektów użyteczności publicznej, powstająca z niebagatelnym wsparciem unijnych dotacji. Wszystkie te oszałamiające estetycznie biblioteki, teatry, muzea, sale koncertowe, ale też budynki szkół, placówek akademickich... A gdy to się skończyło, z wielkich budów kultury pozostało jeszcze tylko do skończenia Muzeum Historii Polski spięte z Muzeum Wojska Polskiego na warszawskiej Cytadeli, a ze średnich – Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Projektowanie z ambicjami zeszło do nisz, zajęło się drobiazgami. A to jakaś „plomba”, dom jednorodzinny, przedszkole, a to plac zabaw, ryneczek czy park. Architektura to dziś domena deweloperów mieszkaniowych i inwestorów biurowych.

Budownictwo mieszkaniowe niczym dobrym nie zaskakuje, choć przecież mieliśmy w minionych latach udane przykłady: 19. Dzielnica i Browary Warszawskie (JEMS Architekci), Osiedle Riverview (APA Architekci), Małe Naramowice (Stiasny/Wacławek) czy Corte Verona (Lewicki/Łatak), Sprzeczna 4 (BBGK Architekci), Villa Reden (Franta). Dziś znów zdaje się dominować „wyciskanie PUM-y” (skrót od „powierzchnia użytkowa mieszkalna”) i do łask powróciła, odmieniana przez wszystkie przypadki, patodeweloperka z jej flagowym przykładem: Bliska Wola Tower w Warszawie.

Nie zachwycają także inwestorzy stawiający biurowce. O ciekawą architekturę tu trudno, za to budynki śmiało rosną w górę, by wspomnieć choćby KTW II w Katowicach (2022 r.) czy Hanza Tower w Szczecinie (2021 r.). Nie mówiąc o Varso Tower w stolicy, która dzięki wbitej w dach potężnej iglicy reklamowana jest jako najwyższy budynek w Unii Europejskiej. I to była praktycznie jedyna wiadomość, która poruszała nieco większe rzesze rodaków.

Natomiast mniej liczni, ale bardziej zainteresowani projektowaniem i architekturą poddani byli huśtawce nastrojów. Na pewno poprawiał im się humor podczas lektur. Ukazał się bowiem bardzo ciekawy „Archiprzewodnik po Polsce” Roberta Koniecznego i Tomasza Malkowskiego, pierwsza książka, z którą pod pachą można zwiedzać Polskę nie tylko szlakiem zabytków, ale najnowszych, najbardziej udanych realizacji. Zaawansowani miłośnicy architektury na pewno pochłonęli „W przejściu”, czyli zbiór najciekawszych tekstów, jakie poświęcono tej tematyce w minionych 20 latach na łamach kwartalnika „Autoportret”. Prawdziwym fenomenem czytelniczym okazała się monografia Gdyni autorstwa Grzegorza Piątka. Już jego poprzednia książka o odbudowie Warszawy zyskała sobie ponadśrodowiskową popularność, podczas gdy ta gdyńska wręcz rywalizowała z bestsellerami literatury popularnej. I doczekała się wielu nagród, w tym Paszportu POLITYKI.

Na zmianę z tymi literackimi dawkami architektonicznej serotoniny przychodziły momenty uderzenia projektowego kortyzolu. A zatem, mimo wieloletniej pełnej zaangażowania batalii, nie udało się obronić wrocławskiego Solpolu, jednego z najciekawszych i najbardziej wyrazistych przykładów polskiego postmodernizmu. Zawiodły służby konserwatorskie, które odmówiły wpisania go na listę zabytków, tłumacząc, że jest zbyt młody (29 lat). Tymczasem w innej części kraju na listę trafiła drewniana kapliczka we wsi Tarnów nad Wisłą, choć stuknęło jej zaledwie 11 lat, a w pierwszej edycji naszej Nagrody Architektonicznej pojawiła się jako absolutna „świeżynka”. Ostatecznie z woli głuchego na wszelkie prośby i groźby właściciela Solpolu Zygmunta Solorza budynek poszedł pod kilof. Dla odmiany zapadły ostateczne (ponoć) decyzje o odbudowie Pałacu Saskiego. Gigantycznym kosztem zafundujemy sobie kolejną atrapę przeszłości, co gorsza, reprezentującą architekturę o znikomej wartości historycznej i symbolicznej.

Oczywiście nadal trwała w najlepsze radosna betonoza, a nowym liderem w tej kategorii stał się w 2022 r. rynek w Leżajsku, na którym bogatą, starą roślinność śmiało zastąpiono betonową pustynią. Bezmyślni urzędnicy, którzy podjęli stosowne decyzje (z burmistrzem na czele), powinni trafić na przymusowe szkolenie pod Pałac Kultury i Nauki, gdzie z kolei kosztem kawałka odbetonowanego placu Defilad udało się stworzyć niewielką, ale ujmującą enklawę zieleni. No i nie sposób nie wspomnieć o brawurowym przedsięwzięciu z zakresu tzw. małej architektury, czyli patriotycznych ławeczkach wpisanych w kontury Polski i stawianych za ciężkie pieniądze w różnych miastach w kraju. Koszty były odwrotnie proporcjonalne do ich trwałości i estetyki.

Powróćmy jednak do sympatycznych wspomnień z minionego roku. Do takich należał na pewno pokaz kobiecej siły w rodzimej architekturze. Miał dwie odsłony. Pierwszą był wybór Agnieszki Kalinowskiej-Sołtys na stanowisko prezeski Stowarzyszenia Architektów Polskich. Po raz pierwszy w 88-letniej historii SARP kieruje nim kobieta. A odsłona druga to wystawa „Archikolaże” przygotowana w stołecznym Pawilonie Zodiak. Zorganizowana z okazji 40-lecia pracy zawodowej w architektonicznej prasie obecnej redaktorki naczelnej miesięcznika „Architektura Murator” Ewy Porębskiej, stała się syntetyczną opowieścią o losach architektury w Polsce minionych czterech dekad.

Gdy w 2022 r. przyznawaliśmy Nagrodę Architektoniczną, działo się to w cieniu rozkręcającej się w Ukrainie wojny i zadania logistycznego, jakie przyniosła fala emigrantów napływających do Polski. Z nowymi wyzwaniami zmierzyli się też architekci. Najbardziej znanym przykładem jest przedszkole dla dzieci z Ukrainy błyskawicznie zaprojektowane na warszawskim Mokotowie przez znaną z prospołecznych działań pracownię xystudio. Ale podobnych inicjatyw nastawionych na tworzenie schronień oraz tymczasowych mieszkań było w całym kraju wiele.

A teraz pora na naszych finalistów. A właściwie pierwszą ich grupę, bo w tym roku, we współpracy z wydawanym przez POLITYKĘ magazynem „Salon”, rozszerzamy formułę nagrody o dodatkową kategorię: „architekturę wnętrz”. Finalistów „młodszej siostry” Nagrody Architektonicznej przedstawimy za tydzień.