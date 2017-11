10 rzeczy, do których kobiety jeszcze niedawno nie miały dostępu

secretlondon123 / Flickr CC by SA Nie mogły głosować. Pierwszym krajem, który przyznał kobietom powszechne prawo wyborcze, była w 1893 r. Nowa Zelandia. Za jej śladem poszła w 1902 r. Australia. W roku 1913 prawa wyborcze otrzymały kobiety w Norwegii, w 1915 r. – w Danii i Islandii. W Polsce prawa wyborcze kobietom przyznano dopiero w 1918 r. Ale z mizernym skutkiem. Rok później wśród 348 posłów znalazło się zaledwie 5 pań.

Kobiety wciąż nie mają praw wyborczych w Brunei, zaś w Libanie prawo uczestnictwa w wyborach mają wyłącznie kobiety legitymujące się określonym wykształceniem (w przypadku mężczyzn ta zasada nie obowiązuje). Mężczyźni podlegają obowiązkowi wyborczemu, kobiety nie.

W grudniu 2015 roku w Arabii Saudyjskiej odbyły się wybory lokalne, kiedy po raz pierwszy w historii kobiety mogły nie tylko oddać głos, ale także startować.

Flickr CC by 2.0 Nie miały wstępu na uniwersytety. Pierwszą kobietą w historii, która uzyskała dyplom ukończenia studiów wyższych i tytuł zawodowy licencjata (bachelor’s degree), była Amerykanka Catherine Brewer w 1840 r.

Polskie uniwersytety zostały otwarte dla kobiet w 1894 r. Wówczas senat Uniwersytetu Krakowskiego (Jagiellońskiego) zezwolił trzem warszawiankom: Stanisławie Dowgiałło, Jadwidze Sikorskiej i Janinie Kosmowskiej na rozpoczęcie studiów farmaceutycznych. Zostały one przyjęte jako hospitantki, bez prawa do zdawania egzaminów.

Ciekawe świadectwo stosunku do kobiet dała w wydanym w 1929 r. „Własnym pokoju” Virginia Woolf, w którym wspomina, że wstęp do biblioteki uniwersyteckiej kobiety miały tylko w towarzystwie profesora mężczyzny lub z listem polecającym od niego (dzisiaj nie do pomyślenia!).

Polityka Nie mogły zajmować wysokich stanowisk. Mimo uzyskania praw wyborczych w 1918 r. udział Polek we władzy ustawodawczej i wykonawczej między 1918 a 1939 rokiem był minimalny. Kobiety stanowiły 2 proc. członków Sejmu i 5 proc. członków Senatu. Pierwszą Polką powołaną na wysokie stanowisko ministerialne była była Irena Kosmowska, posłanka na Sejm w latach 1919–1930 z listy PSL Wyzwolenie, która pełniła funkcję wiceministra opieki społecznej w Rządzie Tymczasowym powołanym przez Ignacego Daszyńskiego. Pierwszą Polką w roli premiera była dopiero Hanna Suchocka (1992–3). Kobiety w roli prezydenta jeszcze się nie doczekaliśmy.

Jednak pierwszą kobietą wybraną na stanowisko prezydenta w demokratycznych wyborach była Vigidis Finnbogodottir, która w 1980 r. została prezydentem Islandii, zaś pierwszą kobietą na świecie na stanowisku premiera była Sirimavo Bandaranaike (Sri Lanka, 1960–65, 1970–77, 1994–2000).

EAST NEWS Nie miały dostępu do antykoncepcji. Pierwsze pigułki antykoncepcyjne pojawiły się w Polsce 50 lat temu, ale ich dystrybucja była bardzo ograniczona. W 1969 r. pierwsze polskie pigułki antykoncepcyjne zaczęły produkować Jeleniogórskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa.

W tym samym czasie w wielu krajach Zachodu pigułka była najpopularniejszym środkiem antykoncepcyjnym, np. w Australii w 1968 roku stosowało ją 34 proc. kobiet. W latach siedemdziesiątych pigułki dostarczane były do 30–40 proc. kobiet w Holandii i 12–20 proc. kobiet w Wielkiej Brytanii.

Wavebreak Media Ltd / PantherMedia Nie mogły wykonywać zawodów prawniczych. Zakaz wynikał z przekonania, że kobiety są zbyt wrażliwe, by wysłuchiwać często drastycznych szczegółów w czasie rozpraw.

Wanda Grabińska – tak nazywała się pierwsza Polka, która dostąpiła godności sędziowskich. W 1924 r. zdobyła dyplom uniwersytecki na wydziale prawa, po czym została aplikantką sądową. W 1927 r. złożyła podanie, w którym ubiegała się o nominację sędziowską. W podaniu wskazała na konstytucję, która przyznawała kobietom równe prawa z mężczyznami w dostępie do stanowisk publicznych. Jej podanie rozpatrzono pozytywnie po 18 miesiącach w marcu 1929 r. W 1937 r. w Polsce na stanowisku sędziowskim pracowało 7 kobiet, a 1 kobieta była prokuratorką.

W USA do 1973 r. jeszcze w niektórych stanach obowiązywał zakaz pełnienia przez kobiety funkcji sędziowskich.

dennis and aimee jonez / Flickr CC by SA Nie mogły wiązać się z cudzoziemcami. Była to ściśle polska specyfika: zgodnie z ustawą o obywatelstwie państwa polskiego z 1920 r. kobiety traciły polskie obywatelstwo, gdy zawierały związek małżeński z obywatelem innego państwa. Dla wielu kobiet oznaczało to utratę możliwości wykonywania zawodów, które wymagały posiadania polskiego obywatelstwa (np. zawód lekarki). Mężczyzna poślubiający cudzoziemkę nie tracił polskiego obywatelstwa, a jego żona nabywała polskie obywatelstwo.

Tumblr Nie miały żadnych praw w małżeństwie. Dopiero od 1921 r. Polki przestały być zobligowane prawnie do posłuszeństwa mężowi, mogły podejmować działania prawne niezależnie od woli męża, mogły świadczyć przy sporządzaniu testamentu, miały prawo do rozporządzania własnym majątkiem, o ile nie był on pod zarządem męża (na mocy ustawy lub umowy).

hanhanpeggy / PantherMedia Nie miały prawa do aborcji. Zgodnie z wydanym przez polskiego prezydenta rozporządzeniem z 1932 r. wprowadzono wymóg, aby konieczność medyczna usunięcia ciąży była potwierdzona przez dwóch lekarzy innych niż przeprowadzający zabieg, a uzasadnione podejrzenie, że do zapłodnienia doszło wskutek przestępstwa – musiało być opatrzone odpowiednim zaświadczeniem prokuratora. W momencie wejścia w życie było to jedno z najbardziej liberalnych ustawodawstw aborcyjnych w Europie.



Uchwalona w 1993 r. ustawa o planowaniu rodziny ograniczyła prawa Polek, nie zezwalając im na aborcję z tzw. przyczyn ekonomiczno-społecznych. Na świecie natomiast do państw, które najwcześniej zalegalizowały aborcję, należały Japonia (1948), Wielka Brytania (1968) oraz Francja (1975).

silent47 / PantherMedia Nie mogły posiadać własnego majątku. Prawo do posiadania własnych pieniędzy otrzymały (ale jedynie zamężne kobiety) jako pierwsze na świecie w 1882 r. Angielki.

W Polsce tradycja posiadania odrębnych majątków w małżeństwie ma niespełna 70 lat. Wcześniej według tradycji żona i mąż posiadali wspólny majątek, w skład którego wchodziło również wiano i posag. Majątek żony był więc zabezpieczany w majątku męża. Od 1946 r. kobieta miała prawo do posiadania odrębnego majątku, własnego konta w banku.