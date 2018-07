16 slangowych zwrotów po angielsku, których nie nauczysz się w szkole

KŻ / Polityka Whatevs – Skrót od „cokolwiek”. Używany do wyrażenia, że nie obchodzi cię, co się wydarzy.

Tłumaczenie angielskie: Short for whatever. Used when saying that you don't really mind what happens.



Throwing shade – Okazywać komuś brak szacunku, mówić o innych w sposób negatywny. Publicznie krytykować inną osobę.

Tłumaczenie angielskie: To disrespect someone, to talk about other people in a negative way. Publicly criticise another person.



Skint – Przymiotnik stosowany do opisania braku wystarczającej ilości pieniędzy. Spłukany, biedny.

Tłumaczenie angielskie: Adjective used to describe not having enough money. Broke, poor.



Fleek – Modny, wyglądający wspaniale, zgodny z trendami.

Tłumaczenie angielskie: Fashionable, looking great, on trend.



Faves – Nieformalny skrót używany w mowie i piśmie –odpowiada słowu „ulubiony".

Tłumaczenie angielskie: Abbreviation used in speaking and in informal writing for favourite.



Ghosted me – Nagłe zerwanie kontaktu z osobą, z którą się spotykasz, komunikujące brak zainteresowania kontynuacją znajomości.

Tłumaczenie angielskie: Suddenly stopping all communication with someone who you are dating, conveying the message you are no longer interested in them.



Obvs – Nieformalny skrót używany w mowie i piśmie – odpowiada słowu „oczywiście".

Tłumaczenie angielskie: Abbreviation used in speaking and in informal writing for obviously.



Bailed on – Nie pojawić się na umówionym spotkaniu, wycofać się z jakiejś sytuacji.

Tłumaczenie angielskie: Failed to turn up.



Peeps – Grupa ludzi, zazwyczaj przyjaciół.

Tłumaczenie angielskie: Group of people, usually friends.



Bants – Skrót dla wyrazu „żart"; żartobliwe dokuczanie sobie nawzajem.

Tłumaczenie angielskie: short for banter, playfully teasing one another.



On point – Być perfekcyjnym, pozbawionym wad.

Tłumaczenie angielskie: To be perfect, without flaw.



Dabbing – rzeczownik i czasownik. Hip-hopowy krok taneczny, w którym unosisz jedno ramię wyprostowane w bok, podczas gdy drugie zginasz tak, by twoja głowa na nim spoczęła.

Tłumaczenie angielskie: noun and verb. A dance move from hip hop, where you put one arm out straight pointing up, and the other bent with your head resting on it.



Kicks – buty, zwłaszcza buty sportowe

Tłumaczenie angielskie: shoes, especially trainers



Bare – bardzo, znacznie

Tłumaczenie angielskie: a lot of, very



Peng – Zazwyczaj określa się tak bardzo atrakcyjną dziewczynę. To słowo może zostać również użyte do opisania czegoś, co bardzo lubisz.

Tłumaczenie angielskie: Usually used to describe a girl who is very attractive. It can also be used for describing something that you like very much.