Podpowiedzi: po czym poznać, że jesteś w stałym i zdrowym związku?

Dzielicie się obowiązkami domowymi . Jak wynika z sondażu opublikowanego przez Pew Research Center, aż 62 proc. osób będących w długich związkach zgodnie przyznaje, że dzielą się obowiązkami domowymi. Co ciekawe, o ile mężczyźni bez problemu biorą na siebie stereotypowo kobiece zajęcia, takie jak mycie naczyń czy sprzątanie, to kobiety dużo rzadziej biorą się za stereotypowo męskie prace domowe.

JLStricklin / Flickr CC by 2.0

Potraficie dojść do siebie po kłótni. Psycholog John Gottman twierdzi, że jest to niezaprzeczalny wyznacznik tego, że nasza relacja jest dojrzała i ma szanse trwać naprawdę długo. Jeżeli nawet po największej kłótni jesteście w stanie usiąść, dojść do konstruktywnych wniosków i wybaczyć sobie swoje zachowanie, to może to oznaczać, że będziecie ze sobą przez jeszcze bardzo długi czas.