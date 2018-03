16 pisarzy ze świata. Poznaj gwiazdy V edycji Big Book Festival!

Big Book Festival, międzynarodowy festiwal czytania, po raz piąty odbędzie się w Warszawie w dniach 23–25 czerwca 2017 r. Wśród międzynarodowych gości wydarzenia znajdą się autorzy z Europy, Azji i USA. Do Warszawy przyjedzie szesnastu pisarzy m.in. z Rosji, Danii, Niemczech, Japonii, Francji, Turcji, Belgii, USA i Wielkiej Brytanii. – To będzie festiwal odkryć i niespodzianek. Hasło edycji („powrót do początku”) jest zaproszeniem do przeżywania pierwszych zachwytów i zadziwień, próbowania nieznanych gatunków, poznawania autorów z daleka i nowych form uczestniczenia w literaturze – zapowiadają Anna Król i Paulina Wilk z Fundacji „Kultura nie boli”, współtwórczynie wydarzenia.



Big Book Festival odbywa się pod hasłem „powrót do początku | back to beginning”. W ciągu trzech dni odbędzie się ponad 50 wydarzeń z udziałem stu gości z Polski i świata. Wśród gwiazd edycji są m.in. podróżujący poeta z Londynu, drapieżna komentatorka z Turcji, idol fantastyki z Rosji, autorka duńskiej recepty na szczęście, wybitny biolog z USA, olśniewająca autorka z Japonii oraz niderlandzki mistrz powieści. Oprócz odkryć i gwiazd młodego pokolenia pojawią się nagradzani literaccy mistrzowie.



Szczególna część Big Book Festival zostanie poświęcona literaturze z Wysp. Seria wydarzeń Scena Brytyjska to odpowiedź na tegoroczną prezentację polskich twórców w Wielkiej Brytanii. Big Book Festival we współpracy z British Council przedstawi nieoczywistych, intrygujących autorów. Bohaterami będą też ikony popkultury, które staną się inspiracją wydarzeń specjalnych na otwarcie i zamknięcie festiwalu.



Pełen program festiwalu zostanie ogłoszony w maju. Więcej: www.bigbookfestival.pl. POLITYKA patronuje festiwalowi od pierwszej edycji.