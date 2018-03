Męczy Cię small talk. Ludzie inteligentni potrafią zazwyczaj poradzić sobie w sytuacjach wymagających grzecznościowej wymiany zdań, jednak krótkie rozmowy o pogodzie z zasady ich męczą. Wiąże się to głównie z powierzchownością small-talkowych dyskusji, która najbardziej przeszkadza właśnie tym, którzy mają dużo ciekawych rzeczy do powiedzenia. Jeżeli na myśl o takim typie rozmowy dostajesz gęsiej skórki, możesz to potraktować jako dobry znak.

Léa Dubedout / StockSnap.io

Myślisz więcej, niż mówisz. Podobno ludzie dzielą się na tych, którzy mówią to, co wiedzą, i tych, którzy wiedzą, co mówią. W większości przypadków to ta druga grupa podczas dyskusji nabiera wody w usta (niestety) i pozwala wypowiedzieć się innym. Powodem nie musi być jednak nadmierna skromność. Po prostu osoby inteligentne rozpatrują każde zagadnienie z wielu stron, odnoszą je do swojej obszernej wiedzy i doświadczenia. Taki proces wymaga czasu, więc zamiast mówić, oddają pole innym, a sami zatapiają się w myślach.