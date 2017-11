10 popularnych zabytków, które mają na świecie swoje odpowiedniki

1. Rzymskie Koloseum i chorwacki amfiteatr w Puli. Rzymskie koloseum to jedna z najbardziej rozpoznawalnych atrakcji we włoskiej stolicy. W Chorwacji znajduje się jego bliźniaczy odpowiednik – rzymski amfiteatr. Budowa konstrukcji rozpoczęła się w 2 roku p.n.e. i trwała aż do 14 roku n.e. Mimo że latami lokalna ludność wybierała sobie z niego kamień, to jest to jeden z najlepiej zachowanych zabytków.