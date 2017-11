Jak szybko odpowiadać? Ilu emotikonów użyć? Zasady współczesnej rozmowy

KŻ / Polityka Tak prosta rzecz, a niektórym zdarza się o niej zapomnieć. Jeśli piszesz do osoby, która nie zna Twojego numeru, lub wysyłasz maila z adresu, który nie składa się z imienia i nazwiska, powinieneś się przedstawić. Zupełnie inaczej rozmawia się z kimś, kogo można w jakiś sposób zidentyfikować.

KŻ / Polityka Dzwoń tylko w przypadku naprawdę poważnych i pilnych problemów. Coraz mniej osób decyduje się na rozmowy głosowe, jeśli może porozmawiać przez aplikację. Często jest to rozwiązanie dużo wygodniejsze – kontakt jest równie łatwy i szybki, za to możesz dłużej zastanowić się nad odpowiedzią.

KŻ / Polityka Poczta głosowa to jedna z mniej popularnych obecnie form komunikacji, niemniej wciąż spotykana. Jeśli nie masz innego wyboru (mail, SMS, messenger), to przynajmniej postaraj się, by zostawiane przez Ciebie wiadomości były możliwie krótkie i konkretne.

KŻ / Polityka Wielu z nas żyje w takim tempie, że czas staje się wyjątkowo cennym zasobem. Mało rzeczy irytuje równie mocno jak odczytywanie elaboratu, który dałoby się streścić w kilku słowach czy zdaniach. Szanujmy czas swój i swoich rozmówców.

KŻ / Polityka To zwyczajna reguła dobrego wychowania – nie powinno się kłaść telefonu na stole w trakcie rozmowy, bo może to zostać odebrane jako brak zainteresowania tym, co człowiek naprzeciw ma do powiedzenia. Jeśli dodatkowo bierzesz sprzęt do ręki i zaczynasz w nim „grzebać” lub się nim bawić, to wywrzesz negatywne wrażenie. Telefon schowaj w torbie albo kieszeni.

KŻ / Polityka Jeśli dobrze znasz rozmówcę, nie ma problemu. Gorzej, gdy rozmawiasz z kimś od niedawna i nie wiesz, jak ta osoba reaguje na tę dość swobodną formę komunikacji. Ponadto im starszy rozmówca, tym większe ryzyko, że nie przepada za emotikonami. Zachowaj powściągliwość. Świnka albo tańczący bakłażan nie każdego rozbawi.

KŻ / Polityka Wiedza, że Twój rozmówca odebrał lub odczytał Twoją wiadomość, a mimo to ociąga się z odpowiedzią, potrafi wprawić w konsternację. Zasady dobrego wychowania i szacunku sugerują, by jak najszybciej odpisywać. Najlepiej, gdybyś zmieścił się w 24 godzinach (dla niektórych to i tak wieczność). W zasadzie nie ma takich sytuacji (chyba że leżysz w szpitalu), by nie dało się znaleźć w ciągu doby przynajmniej kilku minut na nadrobienie korespondencji.

KŻ / Polityka Wada komunikacji internetowej lub esemesowej? Brak bodźca głosowego, ale szansy na kontakt pozawerbalny. Nie wiemy, jaki ton miałaby dana wypowiedź, gdyby została bezpośrednio przed nami wygłoszona. Zawsze staraj się jasno i precyzyjnie formułować komunikaty, szukając alternatywnego sposobu przekazania emocji, tak aby nie pozostawić odbiorcy miejsca na najmniejsze wątpliwości.