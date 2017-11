Umysł nas oszukuje – na co najmniej 10 sposobów

KŻ / Polityka 1. Synestezja. Nazwa pochodzi z języka greckiego i oznacza „równoczesne postrzeganie”. Synestetycy potrafią usłyszeć kolory, zobaczyć zapachy i odróżniać temperaturę dźwięków. Najbardziej znany przypadek rozległej synestezji dotyczy Sołomona Szerieszewskiego. Jego lekarz, Aleksandr Łurija, pisał, że „każdy słyszany przez niego dźwięk łączył się jednocześnie z kolorem, światłem, smakiem i dotykiem”.

2. Jamais vu. Przeciwieństwo déjà vu – mimo że słowo lub zjawisko jest Ci dobrze znane, to masz wrażenie, jakbyś spotkał się z nim po raz pierwszy. Najprostszym sposobem wywołania jamais vu jest wielokrotne powtarzanie danego słowa. W końcu zaczynasz mieć wrażenie, że brzmi ono dziwnie i obco.

3. Dolina niesamowitości. Atrakcyjność robotów, animacji czy rysunków rośnie tym bardziej, im bardziej upodabniają się one do człowieka. Okazuje się jednak, że gdy stają się zbyt podobne do nas (choć nie identyczne), to tendencja gwałtownie się odwraca, a wielu obserwatorów zaczyna odczuwać skrajnie nieprzyjemne emocje, w tym strach i wstręt. Ów spadek jest doskonale widoczny, gdy przedstawi się go na wykresie – stąd nazwa zjawiska.

4. Syndrom Baadera-Meinhofa (ostatnio ciągle o tym słyszę). Zjawisko to polega na tym, że po zapoznaniu się z jakąś rzeczą czy pojęciem człowiek odnosi wrażenie, że odtąd ciągle o nim słyszy. W rzeczywistości jednak umysł wcześniej ignorował ten bodziec, a teraz zaczął na niego zwracać uwagę.

5. Zjawisko toczącej się kuli. Wielu mieszkańców bloków od czasu do czasu słyszy w nocy dźwięk, jakby piętro wyżej na podłogę spadła metalowa kula, podskoczyła kilka razy i zaczęła się toczyć. Zjawisko to prawdopodobnie ma swoje źródło w konstrukcji szkieletowej budynków – w ciągu dnia rozgrzewa się i nieco rozszerza, a w nocy stygnie i powraca do swojego pierwotnego rozmiaru, wytwarzając charakterystyczne dźwięki, które mogą być odbierane przez mózg jako odgłosy toczącej się kuli.

6. Nieznajomy w lustrze. Jeżeli przez dłuższy czas patrzysz na swoje odbicie w lustrze, masz szansę zobaczyć inną twarz. Zjawiskiem tym zajął się włoski psycholog Giovanni Caputo. Niektóre przebadane przez niego osoby widziały swoich rodziców, inne – fantastyczne stworzenia, jeszcze inne – siebie samych, ale zmienionych, np. postarzonych. Źródło tego fenomenu tkwi w mózgu, najprawdopodobniej zawodzi bowiem obszar odpowiedzialny za rozpoznawanie twarzy.

7. Paradoks urodzin. Mimo że rok ma 365 dni, to w grupie liczącej 23 osoby prawdopodobieństwo, że dwie z nich mają urodziny tego samego dnia, wynosi 50 proc. Dla grupy 60 osób jest to 99 proc. Choć intuicja podpowiada nam, że to niemożliwe, matematyka udowadnia, że jest to prawda.

8. Efekt Mandeli. Polega na tym, że grupa osób ma te same fałszywe wspomnienia. Zjawisko swoją nazwę zawdzięcza przekonaniu milionów ludzi, że Mandela zmarł w więzieniu ponad 40 lat temu (w rzeczywistości zmarł w domu w 2013 roku). Istnieją naukowe wyjaśnienia tego zjawiska (zbiorowa sugestia, problemy z pamięcią), ale jednym z najpopularniejszych jest teoria o istnieniu alternatywnych światów. Cóż.

9. Efekt jednorodności grupy obcej. Polega na tym, że przedstawiciele obcej grupy wydają nam się bardziej jednorodni niż członkowie grupy własnej. Przykładem jest często i błędnie powtarzane zdanie: „Wszyscy mężczyźni są tacy sami" lub „Wszystkie kobiety są takie same". Tendencja ta jest efektem kategoryzacji społecznej, niedostatecznej wiedzy i często prowadzi do powstawania stereotypów.