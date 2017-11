16 najbardziej niezwykłych mostów na świecie

Ten maleńki most powstał w Londynie w ramach eksperymentu. Zbudowano go z ośmiu połączonych segmentów, które zwijają się z pomocą tłoków hydraulicznych, umożliwiając przepuszczenie płynących łodzi. Żeby zobaczyć mechanizm w akcji, należy wybrać się tam w piątkowe południe.

KŻ / Polityka

Gdy oddano go do użytku w 1883 roku, dzierżył miano najdłuższego na świecie mostu wiszącego. Zaledwie sześć dni po otwarciu błyskawicznie rozpowszechniła się plotka o jego rzekomo nadchodzącym zawaleniu, co natychmiast wywołało paniczne zamieszki (zginęło 12 osób). Burzliwa przeszłość nie zmienia jednak faktu, że to wciąż jeden z najwspanialszych mostów na świecie.