Dlaczego biała flaga jest biała, taksówki żółte, a czarny pas – czarny?

1. Piłka do nogi . Pierwsza transmisja meczu piłkarskiego została przeprowadzona podczas Mistrzostw Świata w Meksyku (1970). Na tę okazję Adidas stworzył słynną czarno-białą piłkę Telstar, która miała przyciągać wzrok widzów skuteczniej niż jednobarwna (zwłaszcza że telewizory nie nadawały jeszcze w kolorze). Czarne pięciokąty miały też za zadanie pomagać sędziom i graczom w rozpoznawaniu skrętu i lotu piłki.

2. Medal Purpurowe serce . Purpurowe serce to amerykańska dekoracja wojskowa, która zastąpiła Odznakę Zasługi Wojskowej. To najstarsza nagroda wojskowa przyznawana w USA. Nagrodę ustanowił 7 sierpnia 1782 roku George Washington. Dlaczego ten kolor? Historia sięga XV wieku p.n.e. Starożytni śródziemnomorscy sukiennicy stworzyli w trakcie długiego i kosztownego procesu barwnik z wydzieliny ślimaka morskiego. Tylko królewskie rodziny mogły sobie pozwolić na fioletowe ubrania. A purpura ma w dalszym ciągu królewską reputację.

3. Biała flaga . To międzynarodowy znak ochronny służący zawieszeniu broni, sygnalizujący rozejm lub poddanie się. Pierwsze informacje o tym symbolu pochodzą już ze starożytności (szczególnie z czasów panowania wschodniej dynastii Han). Później żołnierze, cywile czy więźniowie nosili białe szaty. Materiał przywiązywano także do okrętów. Dzięki temu „poddani” byli dobrze widoczni na neutralnym tle. Jeszcze inni doszukują się symboliki białej flagi w Biblii (biała gołębica, znak pokoju).

4. Żółte taksówki . Symbol Nowego Jorku, mimo że do 1907 roku akurat nowojorskie taksówki malowane były na czerwono i zielono, a po raz pierwszy taka jaskrawa kolorystyka pojawiła się w Paryżu ponad sto lat wcześniej. W 1908 roku Albert Rockwell (właściciel firmy samochodowej w Connecticut) stworzył taksówkę z innowacyjnym silnikiem o mocy 15 koni mechanicznych. Ponoć to jego żona zasugerowała, żeby samochody pomalowane były na żółto. Pomysł okazał się słuszny. Przeprowadzone w 2017 roku badania nad bezpieczeństwem w czasie jazdy w USA wykazały, że żółte taksówki są lepiej widoczne, powodując o 9 proc. mniej wypadków.

6. Pomarańczowe kombinezony więzienne . Nie wszędzie i nie zawsze. Uważa się jednak, że kolor ten ułatwia odnalezienie więźniów w czasie transportu czy w miejscach publicznych (w hrabstwie Cleveland urzędnicy poszli nawet krok dalej: ich zdaniem jeszcze większą uwagę przyciągną obowiązkowe różowe koszule i żółte spodnie w paski, co ma skutecznie zmniejszyć szanse na ucieczkę). Jeszcze w XIX wieku więźniowie nosili na ogół uniformy w czarno-białe pasy, później dominowała szara tkanina. Jeszcze inne więzienia próbowały wprowadzać specjalny system kolorystyczny oparty na stopniu niebezpieczeństwa skazanych. Pomarańczowy nie jest więc wszechobecny, ale popularność zawdzięcza... filmowcom i twórcom seriali, którzy zwykle decydują się na ten kolor.

KŻ / Polityka

8. Suknie ślubne. Suknie ślubne nie zawsze były białe. Klasyczna biel to trend europejski, a zaczęło się (jak się uważa) od ślubu brytyjskiej królowej Wiktorii i księcia Alberta (1840). Panna młoda do ceremonii włożyła białą koronkę i jedwabną satynową suknię. Strój oburzył angielskich arystokratów, bo biel była tradycyjnie kolorem żałoby, a królewskie ślubne suknie były zazwyczaj czerwone. Dziś jest to symbol czystości i niewinności (przynajmniej w teorii).