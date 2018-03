Poranne rytuały, które rujnują dzień pracy

KŻ / Polityka Próbując wyrwać dodatkowe 5–10 minut drzemki, od razu podcinasz sobie skrzydła. Zamiast rozbudzić organizm, marnujesz nocny wypoczynek i pogrążasz ciało w letargu. Niepotrzebne przedłużanie pobytu w łóżku wpędza Cię na długie godziny w senność, wzmaga drażliwość i obniża produktywność.

Mało prawdopodobne, że w nocy wydarzyło się coś na tyle niezwykłego, żeby uzasadniało Twoje wylegiwanie się w łóżku. Skoro już musisz, to chociaż przejrzyj social media w bardziej odpowiedniej chwili – np. w podróży. Przedłużanie pobytu pod kołdrą jedynie Cię rozleniwia.

Chodzi przede wszystkim o węglowodany proste o wysokim indeksie glikemicznym (czyli takie, które szybko się wchłaniają, a więc i szybko podwyższają poziom cukru we krwi). Należą do nich np. kanapki z dżemem, placki ziemniaczane, słodycze czy większość płatków. Ich spożycie skutkuje silnym wyrzutem insuliny, co wywołuje m.in. senność – to dlatego po olbrzymim posiłku tak bardzo pragniemy drzemki. Zafundowanie sobie węglowodanów na śniadanie skutecznie spowolni Cię i osłabi na kilka godzin. Zamiast tego zjedz posiłek białkowo-tłuszczowy, oparty np. na jajkach.

Zdarza się, że w nocy ukazuje się serial, na który czekałeś od miesięcy. Nie powinieneś jednak ulegać pokusie i oglądać go z samego rana – przed pracą lub szkołą. Takie postępowanie w najlepszym razie rozchwieje poranne przygotowania, a w najgorszym wprowadza chaos do całego dnia. Najpierw obowiązki, potem przyjemności.

Korki, tłumy w komunikacji miejskiej, rosnące ceny, polityka... Powody do narzekania zawsze się znajdą. Tylko po co się negatywnie nastawiać? W pojedynkę całego świata nie zbawisz. Masz za to moc, by zadbać o swoje najbliższe otoczenie. Skup się więc na swoich celach i swoich bliskich i nie marnuj sił na nic, co Cię osłabia, a zwłaszcza na narzekanie.

Nie każdy ma w sobie tyle dyscypliny, by już wieczorem przygotować sobie ubrania na kolejny dzień. Warto jednak poświęcić chwilę przed snem na zastanowienie i oszczędzić czas rano, ponieważ Twój mózg pragnie wtedy wszystkiego, tylko nie umysłowych łamigłówek.