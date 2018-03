Wskazówki dla pokolenia milenialsów (żeby dało się przetrwać)

KŻ / • Wielu z nas ma rodziców, którzy ciężko pracowali przez lata, aby coś osiągnąć. We współczesnym świecie taki styl życia jest niezwykle popularny, zwłaszcza że możliwości są większe niż kiedykolwiek. Istnieje więc silny popyt na motywacyjne historie o ludziach, którzy stali się milionerami w wieku 20 lat. To tzw. błąd przeżywalności – intensywnie promuje się jednostki, które odniosły sukces, ale milczy się o tysiącach innych, którym się to nie udało. Psycholog Paul Harvey w następujący sposób opisuje przedstawicieli pokolenia Y: „boleśnie reagują na krytykę”, „mają nierealistyczne oczekiwania wobec życia i zbyt wysokie mniemanie o sobie” oraz „nie poświęcając wystarczająco dużo wysiłku, nadal oczekują od życia wielkich nagród, przez co są stale zawiedzeni”. Gorzka prawda jest taka, że na początku naszej podróży wszyscy jesteśmy po prostu niedoświadczonymi młodymi ludźmi, którzy niewiele mają do zaoferowania światu. Paradoksalnie jest to stwierdzenie przepełnione optymizmem – nikt bowiem nie rodzi się człowiekiem sukcesu, za to wielu z nas może się takim stać.

KŻ / • Tylko nieliczni już w dzieciństwa wiedzą, co będą robić. Wielu nawet w dorosłym życiu nie potrafi zdecydować, kim chce być, dlatego stale postrzega swoją zwykłą pracę jako tymczasową, dopóki nie odnajdzie tzw. powołania. Ten stan trwa zwykle wiele, wiele lat, wypełniając człowieka niepewnością i frustracją. Lekarstwem może być jedna prosta decyzja – należy przestać gonić za króliczkiem, który nie istnieje. Parafrazując znane powiedzenie: trzeba zastanowić się, co się lubi robić (a raczej: co nas fascynuje i w co jesteśmy gotowi zainwestować swój czas), po czym zacząć to robić. Po prostu. Albo sami stworzymy swoje powołanie, albo nie odnajdziemy go wcale.

KŻ / • Psycholog Barry Schwartz w książce „Paradoks wyboru” opisuje następujący eksperyment: w jednym sklepie były do wyboru konfitury w sześciu smakach, w drugim – w 24. Sprzedaż była różna. W pierwszym sklepie zakupu dokonało aż 30 proc. osób, a w drugim zaledwie 3 proc. Mnogość wyboru z reguły podoba się ludziom, ale z drugiej strony wpędza w paraliż decyzyjny, gdy opcji jest zbyt wiele. Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest silnie zakodowana w nas niechęć do strat. Wybierając jakąś rzecz, musimy odrzucić inne, a im jest ich więcej, tym trudniej z nich zrezygnować – bo podświadomie czujemy, że wśród nich mogłaby się znaleźć jeszcze lepsza opcja.

KŻ / • W sieciach społecznościowych codziennie oglądamy dziesiątki zdjęć znanych i nieznanych osób, nieustannie się z nimi porównując. Naukowcy doszli do wniosku, że osłabia to krytyczne myślenie – okazuje się, że im więcej oglądamy cudzych zdjęć i czytamy cudzych postów, tym mniej wątpimy w prawdziwość tego, co jest w nich zawarte. Z czasem coraz łatwiej nas oszukać, podczas gdy dziewczyna, której być może zazdrościsz ze względu na piękne zdjęcia, jest po prostu sprawnym użytkownikiem profesjonalnego programu graficznego. Osoby z niską samooceną mają też tendencję do upiększania swojego życia, bo chcą być takie jak ci, których widzą w mediach społecznościowych. Same zaczynają więc dzielić się zdjęciami, których w zamierzeniu wszyscy mają im zazdrościć. Psychologowie nazywają to zjawisko „spiralą zazdrości”.

KŻ / • Stabilna praca, rodzina, mieszkanie, samochód – to podstawowe wartości pokolenia rodziców dzisiejszych dwudziestolatków. Doświadczyli oni reżimów politycznych, głodu, zwalczaniu ideałów i innych kataklizmów, dlatego cenią porządek i stabilność znacznie bardziej niż dzisiejsza młodzież. Dlatego starali się wychować swoje dzieci w bardziej cieplarnianych warunkach niż te, które sami mieli w dzieciństwie. W rezultacie wielu młodych ludzi nie potrafi bądź nie chce wybić się na niezależność. Proces mentalnego „uwalniania się” od rodziców jest podstawą, by rozpocząć w pełni dojrzałe i dorosłe życie. Trzeba przy tym zrozumieć, że rodzice nie są ani wszechpotężnymi bogami, zdolnymi do przewidzenia i rozwiązania wszystkich problemów, ani zwyrodnialcami, którzy specjalnie się nad Tobą pastwili. Są zwykłymi ludźmi, którzy wychowywali i kochali nas najlepiej, jak potrafili (na ogół, rzecz jasna).