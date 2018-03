17 pisarzy ze świata. Poznaj gwiazdy VI edycji Big Book Festival!

W 2018 roku Big Book Festival zabierze entuzjastów książek w nieodkryte rejony literatury. „Ekspedycja. Zapomnij o granicach!” – tak brzmi hasło tegorocznego Big Book Festival. – Ekspedycja to coś, o czym się marzy. Emocje w czystej postaci. Mieszanka ekscytacji i obawy. Taki będzie Big Book Festival – mówi Anna Król, pomysłodawczyni i dyrektor wydarzenia. Duży Festiwal Czytania odbywa się co roku w czerwcowy weekend, na progu wakacji. W programie międzynarodowego festiwalu znajdzie się ponad 50 rozmów, happeningów, wielkich debat, wykładów, wystąpień scenicznych, a także spektakl multimedialny i stand-up literacki. Przyjadą goście z 20 państw, zaprezentują nowe książki, zjawiska i idee.



Część spotkań będzie odnosić się do tematu wypraw i odkryć, a duch ekspedycji przeniknie cały festiwal, motywując do odkrywania nowych doznań. – W prawdziwym życiu nieczęsto decydujemy się na intensywne przeżycia. Wolimy wyprawy skromniejsze, które można odbywać w wyobraźni albo w odległych planach. Inaczej jest, gdy czytamy. W literaturze nie zabraknie czasu, pieniędzy ani odwagi. Wystarczy otworzyć książkę, by w jednej chwili rozpocząć dowolną wyprawę. W nieznane i nieodkryte zakamarki świata i siebie samych – wyjaśnia hasło festiwalu Anna Król.



POLITYKA patronuje festiwalowi od pierwszej edycji.