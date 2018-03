Ile jest drzew na planecie? I inne ciekawe statystyki ze świata

Kiedyś szacowano, że na Ziemi rośnie ok. 400 mld drzew. Z czasem rozwinięto jednak technologie pomiarowe i lokalizacyjne, a sieć satelitów umożliwiła „zeskanowanie” powierzchni całej planety. Wiadomo więc, że na jednego człowieka „przypada” 420 drzew, co łącznie daje ponad trzy biliony. To wielokrotnie więcej niż liczba wszystkich gwiazd w naszej galaktyce (ok. 300 mld).