10 odkryć naukowych kluczowych dla Twojego zdrowia

Naukowcy z Akademii Medycznej w Gdańsku i uniwersytetu w Lancaster (Wielka Brytania) zbadali płyn mózgowo-rdzeniowy. Wiadomo, że u zdrowego człowieka pulsuje on z częstotliwością ok. 8–10 razy na minutę. Na podstawie obserwacji anomalii związanych z tym parametrem zaobserwowano, że mózg zaczyna się powoli starzeć już w wieku 25 lat, a nie 40, jak dotąd sądzono. Badania te mają kluczowe znaczenie dla zrozumienia natury, diagnostyki i leczenia chorób układu nerwowego, zwłaszcza neurodegeneracyjnych. (Zob. źródło ).

W Chinach przebadano ok. 456 tys. ochotników w wieku od 30 do 79 lat. Naukowcy przez 9 lat skrupulatnie śledzili ich nawyki żywieniowe. U obserwowanych zanotowano 1731 przypadków raka przełyku. Analiza ich codziennych zwyczajów wykazała, że choroba pięć razy częściej rozwijała się u osób, które regularnie piły gorącą herbatę. Przyczyną jest prawdopodobnie nie sama herbata, a czynnik termiczny. Naukowcy stwierdzili bowiem, że napoje o temperaturze wyższej niż 65 stopni Celsjusza powodują w tkankach lekkie uszkodzenia (podobnie jak alkohol czy papierosy). Po latach gromadzi się ich tyle, że znacząco zwiększa się ryzyko wystąpienia raka przełyku. (Zob. źródło ).

Naukowcy z Uniwersytetu Michigan (USA) opublikowali wyniki badań, które pokazują, że przebywanie w słabo oświetlonych pomieszczeniach jest szkodliwe dla pracy mózgu. Obniża nasz potencjał intelektualny, wywołując efekt podobny do obserwowanego w czasie ponurych, zimowych dni. Niewielkie oświetlenie osłabia jakość połączeń między neuronami. To naukowy dowód na to, że przy słabym świetle spada efektywność i jakość naszej pracy. (Zob. źródło ).

KŻ / •

Naukowcy z Uniwersytetu Northwestern (USA) przebadali grupę ludzi w wieku od 80 do 100 lat, którzy nie wykazywali najmniejszych oznak demencji. Co ciekawe, większość z nich regularnie piła alkohol, paliła, piła kawę, nie stosowała żadnej diety i nie spała po 8 godzin, tak jak zalecają lekarze. Jedno, co ich silnie łączyło, to niebywale optymistyczny stosunek do życia. Wszyscy byli też stabilni emocjonalnie i aktywni społecznie. Nie oznacza to, że nie warto żyć zdrowo, jednak wyniki wskazują, że przede wszystkim należy po prostu cieszyć się życiem. (Zob. źródło).