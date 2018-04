mat. pr. „Thor: Ragnarok”, reż. Taika Waititi, Galapagos, Blu-ray. Trzecia odsłona samodzielnych (Thor nie występuje tu jako członek drużyny Avengers) przygód Boga Gromu to najlepsza odsłona serii i pierwszy od dawna film studia Marvela, który przy powtórnym seansie naprawdę zyskuje. Prawdziwym powodem, dla którego warto kupić wydanie Blu-ray, są jednak materiały dodatkowe, a zwłaszcza komentarz reżysera Taiki Waititiego, który, cóż, wyczynia cuda. Trudno opisać, co wyprawia ten Nowozelandczyk. Na pewno zabawia widza. Zresztą robi to i w innych dodatkach, których na tej płycie jest niemało (w tym wizyta na planie, wywiady z obsadą, profile bohaterów i dużo Waititiego).

mat. pr. „Mother!”, reż. Darren Aronofsky, Imperial CinePix, DVD. Płyta DVD się przyda, bo wielokrotne seanse, zatrzymywanie i wracanie do poszczególnych scen pomagają zrozumieć tę fabułę. „Mother!” to jedna z głośniejszych produkcji minionego roku – głównie dlatego, że podzieliła krytyków i widzów na pół: na tych, którzy okrzyknęli film arcydziełem, oraz na tych, którzy twierdzili, że to bełkot, wydmuszka bez treści.

mat. pr. „Człowiek z Magicznym Pudełkiem”, reż. Bodo Kox, Kino Świat, DVD. Rzadko w Polsce się zdarza, by ktoś kręcił kino fantastyczne. Jeszcze rzadziej ta sztuka się udaje. Bodo Kox dokonał niemożliwego. Po świetnej i oryginalnej „Dziewczynie z szafy” zrobił kolejny unikatowy film. Ta historia miłosna, rozgrywana na dwóch planach czasowych, od 1952 roku do Warszawy trzeciej dekady XXI wieku, nie potrzebuje wielkiego budżetu i olśniewających efektów specjalnych. Kox i bez tego buduje klimat i rysuje ciekawą, niepokojącą wizję przyszłości.

mat. pr. „Borg/McEnroe. Między odwagą a szaleństwem”, reż. Janus Metz, Best Film, DVD. Reżyser dokumentów i odcinka drugiego sezonu serialu „Detektyw” wziął na warsztat jeden z najsłynniejszych pojedynków w historii tenisa, czyli starcie Björna Borga z Johnem McEnroem z 1980 roku. Kino sportowe, świetnie nakręcone (procentuje dokumentalnie doświadczenie Metza), z bardzo dobrymi kreacjami aktorskimi Sverrira Gudnasona i Shii LeBeoufa.

mat. pr. „Suburbicon”, reż George Clooney, Monoloth Films, DVD. Przewrotnie, bo to nie jest udany film. Ale to fascynujące przyglądać się, jak coś w teorii tak mocnego staje się porażką. George Clooney jako reżyser. Bracia Coen jako autorzy scenariusza. W roli głównej Matt Damon, towarzyszą mu zaś Julianne Moore i Oscar Isaac. Sam film to zaś komedia kryminalna. Co mogło pójść nie tak? Coś poszło.