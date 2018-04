Czego nie robić, żeby mieć zdrowe plecy

Około 80 proc. dorosłych zmaga się w swoim życiu z bólem pleców . Zdaniem ekspertów nie zawsze jest to sygnał poważnej choroby czy urazu – a znacznie częściej efekt naszych codziennych, szkodliwych nawyków.

KŻ / • Przedstawiciele niektórych zawodów mają zgarbioną sylwetkę – dobrze o tym wiedzą dentyści, kosmetolożki, pracownicy biurowi, architekci, szwaczki i wielu innych. Ważne, żeby nie przebywać w tej pozycji przez cały czas. Przynajmniej co godzinę należy zrobić przerwę i rozluźnić szyję oraz kark, wyprostowując się i wykonując kilka krótkich ćwiczeń (np. krążenia ramionami lub głową). To kluczowe, by uniknąć nadmiernego napięcia mięśni, skutkującego bólami głowy, a po latach – wadami postawy (np. „garbem”).

KŻ / • Dotyczy to głównie codziennych obowiązków, takich jak zmywanie czy mycie zębów. Kluczowe są tu dwie rzeczy: pamiętanie o prostowaniu pleców oraz dostosowanie pomieszczeń do swojego wzrostu – zlew czy umywalka powinny być na tyle wysoko, żeby nie musieć się do nich schylać.

KŻ / • Noszenie butów na wysokim obcasie jest dla kręgosłupa katorgą (zwłaszcza jeśli trwa to powyżej dwóch godzin dziennie). O dziwo równie szkodliwe są buty na zupełnie płaskiej podeszwie. Jeśli spędzasz wiele czasu na stojąco, wybieraj przede wszystkim niskie obcasy. Powinny być stabilne. Wybieraj te, które pozwolą ciasno utrzymać piętę i palce.

KŻ / • Moda na pojemne torby niesie za sobą pewne niebezpieczeństwa dla pleców. Wraz z rozmiarem torby rośnie bowiem pokusa, by nosić ze sobą wszystko, co może się okazać choć odrobinę użyteczne. Przeprowadź więc uczciwy audyt i zostaw w niej tylko to, czego faktycznie używasz. Unikniesz tak szkodliwej asymetrii (obciążenia tylko jednej strony ciała) i napięć mięśni, które mogą skutkować uporczywym bólem i wadami postawy (w tym skoliozą). Jeszcze lepiej zrobisz, jeśli przerzucisz się na plecak lub worek zakładany na oba ramiona.

KŻ / • Spódnice ołówkowe, zwężane sukienki czy ciasne dżinsy nie tylko ograniczają swobodę ruchów, ale też zakłócają krążenie krwi. I mogą doprowadzić do bólu uciskanych mięśni (w tym mięśni posturalnych).

KŻ / • Częste narzekanie prowadzi w prostej linii do frustracji. Frustracja zaś wpędza w stres, który odbija się na ciele (zaciskanie szczęki, pięści, sztywny kark, zgarbiona sylwetka). Człowiek, który żyje w stanie ciągłego napięcia, podświadomie „chowa” głowę w ramionach i zaokrągla plecy, co ma druzgocący wpływ na sylwetkę, kręgosłup i komfort życia. Rosnący ból staje się zaś kolejnym stresorem. Aby wyrwać się z tego błędnego koła, najlepiej zadziałać dwutorowo. Po pierwsze, zrobić porządek z własną psychiką. Po drugie, zadbać o spięte i zmęczone ciało, zapewniając mu zasłużony relaks i aktywność fizyczną.

KŻ / • Nie mamy zbyt wielkiego wpływu na to, ile razy i w jaki sposób zmienimy pozycję w czasie snu. Możemy jednak zadbać o wygodny materac – taki, który dopasuje się do sylwetki. Linia kręgosłupa powinna pozostać w czasie snu prosta w płaszczyźnie czołowej (bez skrzywień w lewą lub prawą stronę). Jeśli śpisz na boku, głowa nie powinna ani „tonąć” w poduszce, ani być uniesiona zbyt wysoko.