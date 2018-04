Piątek trzynastego? Ludzie wierzą w dziwniejsze przesądy

16

Co niektórzy są przesądni. W Polsce jednym z najsilniejszych zabobonów jest np. wiara w piątek trzynastego, mimo że statystyki nie potwierdzają, by tego dnia zdarzało się więcej nieszczęść i katastrof niż przeciętnie. Ale przesądność to nie tylko domena Polaków.