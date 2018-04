10 krajów, których nazwy mają ukryte znaczenie

Na początku Iberia, później Hesperia („kraina zachodzącego słońca”), a w 300 roku p.n.e. królestwo królików – Ispania (od fenickiego słowa sphan, czyli królik). Osadnicy nazwali tak półwysep ze względu na zamieszkujące go liczne stada królików (tierra abundante en conejos, czyli ziemia pełna królików). Rzymianie, którzy przybyli tu sto lat później, przyjęli kartagińską nazwę tego kraju (Hispania).

Amerigo Vespucci, włoski odkrywca, dotarłszy w sierpniu 1500 roku nad jezioro Maracaibo, zobaczył ludzi żyjących w palafitos, czyli chatkach wybudowanych na palach wbitych w wodę. Nie mógł się oprzeć porównaniu, że wygląda to jak pequeña Venecia, czyli mała Wenecja.

Uważa się, że starożytna nazwa kraju Mexihco uformowana jest z dwóch azteckich słów: metztli (księżyc) i xictlii (pępek). Mogło się to odnosić się do wyjątkowego położenia miasta Tenochtitlan w środku jeziora Texcoco. System połączonych wód wyglądał jak królik, a ten dla Azteków był związany z księżycem.

Według podań Norweg imieniem Naddod był pierwszym obcokrajowcem, który dotarł do Islandii w IX wieku i nazwał to miejsce śnieżną ziemią (Snaeland). Następnie na wyspę przybył wiking Flóki Vilgerðarson, ale wyprawa nie okazała się najszczęśliwsza. W drodze na Islandię utopiła się jego córka, a ostra zima doprowadziła do głodu żyjące tam zwierzęta. Floki nazwał zamarznięty obszar krainą lodu.