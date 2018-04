Jak się nie dać okraść na zagranicznych wakacjach i urlopach

KŻ / • W Ameryce Południowej popularność zdobył ostatnio pewien „magiczny” proszek. Złodzieje najczęściej aplikują go nieświadomym turystom, przechodząc obok nich i udając kichnięcie, rozpylając wkoło niepozorną chmurkę pyłu. Zawarta w nim substancja powoduje zawroty głowy, utratę koordynacji, a w końcu twardy sen. Rada: jeśli tylko poczujesz jakieś niepokojące objawy, natychmiast wezwij taksówkę i wróć do hotelu.

KŻ / • Na przykład w Kambodży można spotkać matki z dziećmi, które proszą, by kupić im w aptece mleko dla dziecka. Niczego nie podejrzewający turysta spełnia tę prośbę, a żebraczka zwraca po chwili towar i zabiera pieniądze. W Etiopii zaś zdarza się, że dzieci proszą turystów o zakup zeszytów, które miałyby im posłużyć do nauki. Gdy je otrzymają, wracają do sklepu, oddają towar i dzielą się zyskami ze sprzedawcą. Rada: możesz być sprytniejszy i zostawić na opakowaniu zabawny rysunek lub napisać życzenia. Towar będzie wtedy niemożliwy do zwrotu.

KŻ / • W niektórych europejskich miasteczkach można zostać świadkiem następującej scenki: dziewczyna zaczyna się głośno kłócić z właścicielem sklepu, który oskarża ją o kradzież. Zamiast wyjaśnić sprawę na zapleczu, próbują się dogadać na miejscu. Zdarzenie obserwuje przez witrynę tłum gapiów. Okazuje się, że... zostało ustawione, a wśród tłumu grasuje kieszonkowiec. Rada: nie ulegaj emocjom tłumu. Zawsze też pamiętaj, by schować najcenniejsze rzeczy tam, gdzie złodziej łatwo nie dotrze (nie jest to na przykład tylna kieszeń spodni czy plecaka).

KŻ / • Zawsze bądź ostrożny, gdy podróżujesz przez Włochy samochodem. W Neapolu popularną praktyką jest przebijanie opon. Sprawcy jadą później za Tobą, dopóki nie zorientujesz się, że musisz zmienić koło, po czym oferują pomoc. Ty mocujesz się z lewarkiem, oni okradają Ci samochód. Rada: zawsze stosuj zasadę ograniczonego zaufania wobec nieznajomych. Najlepiej też schowaj wszystkie cenne rzeczy (np. w bagażniku).

KŻ / • W indyjskich pociągach zdarza się, że „kontroler” prosi podróżnych o zapłatę za bilety, bo te, które posiadają, rzekomo nie pasują do miejsca, które zajmują. Z premedytacją wyszukują zagranicznych turystów, którzy nie zawsze wiedzą, co jest napisane na bilecie. Rada: gdy kupisz bilet, upewnij się, w którym przedziale jest Twoje miejsce. Gdy do niego dotrzesz, zapytaj współpasażerów, czy na pewno usiadłeś tam, gdzie powinieneś.

KŻ / • Scenka z Holandii: podstawiony klient udaje, że woła przyjaciół z drugiego końca sali, lub wszczyna kłótnię z kelnerami, skupiając na sobie uwagę. W tym czasie jego wspólnik niepostrzeżenie kradnie czyjąś torebkę lub telefon. Rada: jeśli jesteś w restauracji świadkiem nietypowej sytuacji, najlepiej zrobisz, gdy schowasz cenne rzeczy.

KŻ / • Jeśli podróżujesz po Tajlandii autobusem, nigdy nie zostawiaj cennych rzeczy w luku bagażowym. Zawsze trzymaj je przy sobie. Mali Tajowie lubią wspinać się do bagażnika i dokładnie sprawdzać zawartość wszystkich toreb i walizek. Rada: bardzo prosta – trzymaj przy sobie najcenniejsze rzeczy.

KŻ / • Wielu turystów w krajach azjatyckich wynajmuje samochód albo skuter. Mało kto wie, na czym faktycznie zarabiają co niektórzy ich właściciele. Zdarza się, że w trakcie rejestracji dokumentu proszą o podanie adresu naszego hotelu. Co bynajmniej nie jest potrzebne do prowadzenia ewidencji. Wypożyczony samochód może więc zostać ukradziony, a straty pokrywa poszkodowany. Rada: nie podawaj adresu hotelu! Nie powinieneś też oddawać w zastaw paszportu ani skąpić na ubezpieczeniu od kradzieży.

KŻ / • W Tajlandii turyści są okradani na stacjach benzynowych w najprostszy możliwy sposób. Pracownik, który pomaga uzupełnić bak, „przypadkowo” zapomina wyzerować licznik po poprzednim kliencie. W rezultacie kolejna osoba płaci podwójnie. Rada: przed napełnieniem zbiornika zawsze kontroluj licznik.

KŻ / • W Tanzanii i w innych krajach afrykańskich mieszkańcy chętnie wskażą turyście drogę albo zaprowadzą do biura podróży. Tyle że prawdopodobnie zażądają opłaty i będą w tych żądaniach bardzo natarczywi. Rada: jeśli chcesz zapytać o drogę, najlepiej zrobisz, gdy udasz się w tym celu np. do najbliższego sklepu.

KŻ / • W Turcji idąc ulicą, można „przypadkowo” zostać potrąconym przez przechodnia, który… gubi szczotkę. Jeśli uprzejmy turysta pochyli się i zechce ją oddać właścicielowi, ten zaoferuje mu z wdzięczności swoje usługi. Po czym zażąda opłaty. Rada: choć dobre maniery skłaniają do udzielania pomocy, w tym przypadku należy odpuścić.

KŻ / • W najpopularniejszych kurortach w Tajlandii turyści mogą bezpłatnie oglądać w barach najróżniejsze występy. Rzecz w tym, że jednocześnie podsuwa się im menu z drogimi napojami, a jeśli odmówią i zechcą wyjść, są zmuszani przez rosłych ochroniarzy do uiszczenia opłaty za opuszczenie lokalu. Podobnie w Egipcie – zdarza się, że właściciel pozwala wejść na wielbłąda (np. dla zdjęcia), po czym żąda zapłaty. Rada: uświadom sobie, że ser jest darmowy tylko w pułapce na myszy. Bądź wyczulony.

KŻ / • Jeśli wyjeżdżasz samochodem za granicę, może się zdarzyć, że ktoś ukradnie Ci rejestrację. Złodziej na ogół zostawia kartkę z numerem telefonu, pod który należy zadzwonić, by ustalić zasady „okupu”, grożąc, że nie wyjedziesz z kraju. Rada: jeśli ktoś ukradł Ci rejestrację, idź na policję. Otrzymasz wtedy dokument, który potwierdzi, że samochód jest zarejestrowany.