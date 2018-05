Zestawienie najlepszych wydań DVD i Blu-ray z kwietnia 2018

„Liga Sprawiedliwości”, reż. Zack Snyder, Galapagos, Blu-ray. Film raczej nieudany. Ale to obraz po przejściach, który w trakcie zdjęć stracił reżysera (Zack Snyder musiał odejść z powodów rodzinnych, zastąpił go Joss Whedon), zaliczył mnóstwo dokrętek i wiele zmian, co widać, jeśli porówna się gotowy materiał do tego, co pokazywano w zwiastunach. Materiały dodatkowe są fascynujące. Z jednej strony oferują jakieś spojrzenie za kulisy jednego z największych realizacyjnie filmów ostatnich lat, z drugiej – stanowią paradę fałszywych uśmiechów i zapewnień o wielkości Batmana, Supermana i Wonder Woman. Wszystko po to, by nie myśleć o kłopotach, jakie miała ta produkcja, by zepchnąć reżyserów na dalszy plan (Whedona nawet się nie wspomina, Snyder pojawia się w materiałach na moment, ale sam nic nie mówi) i udawać, że taki był plan. A wystarczy przyjrzeć się twarzy Supermana, z której cyfrowo usuwano zarost, by przekonać się, że coś jednak nie wyszło.