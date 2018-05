Niezwykłe (acz dziwne) muzea na świecie

1. Museum of Broken Hearts; Zagrzeb, Chorwacja . Czyli muzeum poświęcone nieszczęśliwej miłości. Założyli je wspólnie producentka filmowa Olinka Vistica i projektant wnętrz Drazen Grubisic. W muzeum gromadzone są przedmioty z całego świata, które przypominają nieudane doznania miłosne (w tym listy, zdjęcia, zabawki, a nawet siekiera). Fot. Mare Milin

2. Underwater Museum MUSA; Cancún, Meksyk . Ekspozycja znajduje się na dnie Morza Karaibskiego w Parku Narodowym Cancún. Żeby zobaczyć ponad 400 rzeźb, trzeba zanurkować na głębokość ok. 10 metrów. Autorem eksponatów jest rzeźbiarz Jason de Cayres Taylor. Do przygotowania wystawy potrzeba było: 120 ton cementu, 400 kilogramów silikonu, 4 kilometry włókna szklanego i półtora roku pracy (na stworzenie wszystkich figur). Fot. MUSA Museum

3. Museum of Death; Los Angeles, Stany Zjednoczone . Powstało w 1995 roku i gromadzi eksponaty związane ze śmiercią i życiem pozagrobowym. Można tu zobaczyć m.in. zdjęcia z wypadków samochodowych i sceny zbrodni. Muzeum ma oddzielny pokój z eksponatami dotyczącymi pogrzebów i balsamowania. Kategoryczny zakaz wstępu dla dzieci i kobiet w ciąży. Fot. Facebook/Musem of Death

mat. pr.

4. Museum of Bad Art; Boston, Stany Zjednoczone. Powstało w 1993 roku z myślą o twórcach, którzy nie znaleźli uznania. Na wystawy trafiają dzieła zgłoszone przez samych artystów. Ok. 9 na 10 prac nie przechodzi selekcji, bo nie jest… wystarczająco zła. Fot. Facebook/Musem of Bad Art