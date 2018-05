Joanna Podgórska Czy religia usprawiedliwia przemoc Bóg z bronią w ręku Dlaczego twierdzenie „Moja wiara jest jedyną słuszną drogą” jest groźne.

Monoteistyczne przekonanie o wyższości własnej religii rodzi chęć kontroli nad innymi.

Panujący w starożytnej Grecji politeizm wiązał się z różnorodnością. Bogowie wchodzili ze sobą w konflikty, ale ich wyznawcy nie toczyli sporów o wyższości Artemidy nad Afrodytą. Rzymianie nie narzucali swoich bogów podbitym ludom. Dostawiali po prostu kolejne posągi do miejskich panteonów. Każdy lud miał swoich rodzimych bogów i nie stawało się to przyczyną konfliktów. Wymaganie oddawania boskiej czci cesarzom miało wymiar głównie polityczny. Przekonanie, że skoro tylko jedna religia może być prawdziwa, to powinna zapanować powszechnie, łączy się z monoteizmami. A to wiąże się z pokusą prozelityzmu – skoro inni błądzą, należy ich z błędu wyprowadzić. Czasami nawet siłą. I tak wojny religijne toczą się od wieków. Wiara doskonale nadaje się na sztandary krucjat czy czystek etnicznych. Sugeruje, że za agresją nie stoi jedynie brutalna rywalizacja ekonomiczna, ale wyższa, boska sankcja. Ale wtedy agresja łatwiej wymyka się spod kontroli, bo walka toczy się przeciwko siłom zagrażającym najświętszym wartościom. „Kiedy papież Urban II ogłosił w 1095 r. pierwszą krucjatę, jej plan zrodził się w sferze logosu. Chciał on, by rycerze europejscy zaprzestali wzajemnych walk rujnujących zachodnie chrześcijaństwo i swoją energię wykorzystali na Bliskim Wschodzie w wojnach prowadzących do rozszerzenia władzy Kościoła. Ale gdy cele polityczne zaczęły łączyć się z uniesieniami religijnymi, czerpiącymi z ludowych mitów, historii biblijnych i apokaliptycznych wizji, praktyczne i moralne skutki wypraw krzyżowych okazały się katastrofalne” – pisze Karen Amstrong w książce „W imię Boga”. Kara Dziś z religią będącą usprawiedliwieniem dla przemocy kojarzy się przede wszystkim islam. Współczesnym Europejczykom trudno zrozumieć psychologiczne motywacje zamachowców odpalających bomby w centrach miast. Jakie zagrożenie dla islamu mogą stanowić tłumy turystów na barcelońskiej Rambli czy pasażerowie londyńskiego metra? Ale dla fundamentalistów religijnych równe prawa dla wszystkich wyznań są równoznaczne ze stwierdzeniem, że ich religia jest fałszywa. To rodzi podejrzliwość wobec demokracji i paniczny lęk przed świeckim państwem. Uchwalanie prawa, które nie uwzględnia zasad ich religii, odbierają jako atak na Boga. Taka postawa wytwarza mentalność oblężonej twierdzy i łatwe podłoże do przemocy: dostosuj się do zasad mojej wiary albo giń. Jak twierdzi Piotr Kalwas, pisarz, dziennikarz i muzułmanin, u źródeł współczesnego dżihadu leży nie tylko religijny ekskluzywizm, czyli przekonanie o wyjątkowości i prawdziwości tylko „mojej religii”, które ma być usprawiedliwieniem dla przemocy, ale też lęk przed zachodnią nowoczesnością. „Tradycjonalizm i autorytaryzm islamski są azylem, bezpieczną przystanią, do której uciekają muzułmanie z lęku przed nieznanym, nowym, ze strachu przed samotnością i zagubieniem w nowoczesności” – pisze w książce „Archipelag islam”. Ale ten mechanizm nie dotyczy wyłącznie tej jednej religii. Jak przekonuje Karen Amstrong, teologia nienawiści często pojawia się w odpowiedzi na osaczającą ludzi nowoczesność. Tak jak oświeceniu towarzyszyła epoka stosów i lata religijnych wojen, tak dziś odpowiedzią na coraz szybciej zmieniający się świat jest odrodzenie fundamentalizmów religijnych. „W miarę umacniania się ducha świeckości zwycięski racjonalizm okazywał coraz większą wrogość wobec religii, natomiast pobożni ludzie zaczęli coraz częściej przyjmować postawę obronną, a ich duchowość nabierała wojowniczego charakteru” – opisuje. Dziś tę wojowniczą duchowość widać wśród fundamentalistów chrześcijańskich w Stanach Zjednoczonych, którzy odczytują Biblię w całkowicie literalny sposób i atakują kliniki aborcyjne, czy wśród ultraortodoksów w Izraelu obrzucających kamieniami samochody jeżdżące w szabat i atakujących sąsiadów, którzy naruszają ich surowe zwyczaje – mają telewizory albo pozwalają żonom nieskromnie się ubierać. Monoteistyczne przekonanie o wyższości własnej religii rodzi chęć kontroli nad innymi. Chrześcijaństwo, jako religia misyjna, też nigdy nie było od niego wolne. Kościół, niemal od początku swojej historii, wykorzystywał państwo, wraz z całym jego aparatem przymusu, do narzucania całemu społeczeństwu zasad własnej, prawowiernej religii. Ekspansję terytorialną tłumaczył koniecznością szerzenia słowa bożego wśród wszystkich ludów, co często kończyło się dla nich tragicznie. Ojcowie reformacji, którzy odłączyli się od Kościoła katolickiego w imię niezależności i wolności jednostki, uważali, że chrześcijanie powinni cieszyć się swobodą w interpretowaniu Pisma bez lęku przed kościelnymi karami, nie byli już tak tolerancyjni wobec tych, którzy sprzeciwiali się ich naukom. Luter twierdził, że nieprawomyślne książki należy palić, a Kalwin gotów był zabijać dysydentów. Gdzieś u podłoża religijnego egoizmu, który dąży do tego, by narzucać innym własne religijne reguły, może leżeć zazdrość: ja muszę przestrzegać twardych zasad wymaganych przez wiarę, więc dlaczego inni mają być z tego zwolnieni. Jest w tym element tęsknoty za innym życiem, wolnym od twardych fundamentalistycznych reguł. Jest wreszcie podskórna niepewność i potrzeba umocnienia się we własnych przekonaniach. Klasyczną ilustracją tego mechanizmu może być postać Tomasa de Torquemady, pierwszego Wielkiego Inkwizytora, który pochodził z żydowskiej rodziny konwertytów nawróconych na katolicyzm. Jako inkwizytor w sposób bezkompromisowy tropił i zwalczał „kryptojudaizm” i dążył do wyplenienia religii żydowskiej w Hiszpanii. Osobiście nadzorował proces przeciwko grupie Żydów i żydowskich konwertytów, oskarżonych o bluźnierstwa, kradzież hostii i mord rytualny. Mimo że dowody były słabe, wszystkich uznano za winnych i trafili na stos. Antysemicka nagonka, która rozpętała się po procesie, przyczyniła się do wydania dekretu o wygnaniu Żydów z Hiszpanii. Torquemada był jednym z jego inicjatorów. Jak pisze Karen Amstrong, zapał, z jakim zwalczał w Hiszpanii resztki judaizmu, wynikał prawdopodobnie z nieuświadomionej chęci wyrwania starej religii z własnego serca. Prawda Czasy, gdy Kościół katolicki używał fizycznej przemocy, by narzucać innym swoją wizję świata, na szczęście dawno minęły, ale nadal zdarzają się przypadki przemocy symbolicznej, takie jak próby implementacji zasad religijnych do stanowionego przez państwo prawa czy zawłaszczanie przestrzeni publicznej przez oznaczanie jej swoimi symbolami. To przypadek Polski, gdzie specyficzna rola Kościoła wynika z historii i struktury społecznej. Zdecydowana większość społeczeństwa wywodzi się z warstwy chłopskiej, przez wieki niemiłosiernie i niewolniczo eksploatowanej przez szlachtę. Chłop był własnością pana, częścią jego żywego inwentarza. Bożena Keff w książce „Antysemityzm. Niezamknięta historia” pisze: „W ciężkiej, a czasem beznadziejnej sytuacji chłopów jedna rzecz dawała im jakie takie poczucie własnej wartości: byli chrześcijanami, żyli w prawdziwej wierze, a Żydów, jako zabójców Chrystusa, można było traktować z pogardą”. Dziś, na podobnej zasadzie, dla wielu Polaków darmowym zastrzykiem dumy aplikowanym własnemu ego jest pogarda wobec muzułmanów. Kluczowym momentem historii, który miał wpływ na polską religijność, był potop szwedzki – katastrofa porównywalna z II wojną światową. Rzeczpospolita straciła wtedy blisko

