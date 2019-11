Gdy złe myśli powtarzaja się

Jak wyzwolić się z gonitwy negatywnych myśli.

Stwierdzenie, że dobrostan człowieka zależy od sposobu, w jaki myśli, może się wydawać banalne. Wiadomo np., że płaci się wysoką psychologiczną cenę za kłębiące się w głowie jeszcze kilka godzin po trudnej rozmowie z szefem myśli typu: „a mogłem odpowiedzieć inaczej, dlaczego nie przyszło mi to do głowy, mogłem się postawić, gdybym powiedział to, na pewno bardziej by mnie docenił”. W takiej sytuacji rady: „myśl pozytywnie”, czy też: „popatrz na to z innej, jaśniejszej strony”, słyszał chyba każdy.