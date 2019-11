Faworyzowanie osób atrakcyjnych

Dlaczego uroda, choć przynosi profity, nie jest źródłem szczęścia.

„Co piękne, to dobre”. Tak zatytułowany jest klasyczny już raport z badań, który w 1972 r. na łamach „Journal of Personality and Social Psychology” opublikowała ze współpracowniczkami prof. Karen K. Dion. Uczestnicy tego projektu przyglądali się fotografiom kobiet i mężczyzn uchodzących za atrakcyjnych lub nieatrakcyjnych. Następnie mieli dokonać ich oceny na rozlicznych wymiarach. Osobom z fotografii, które cechowała wysoka atrakcyjność fizyczna, przypisali więcej cech pożądanych społecznie, takich jak odnoszenie sukcesów, dominacja, inteligencja, wysokie umiejętności społeczne.