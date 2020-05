Jak się dobrze wyspać

Dr Anna Wojtas o tym, jak zasypiać, spać i się wysypiać.

RYSZARDA SOCHA: – Jak pani sypia w czasach koronawirusa?

ANNA WOJTAS: – Zazwyczaj śpię dobrze. I nawet teraz, podczas tej epidemii i izolacji społecznej śpię 7–7,5 godziny na dobę. Mój sen nie uległ pogorszeniu najprawdopodobniej dlatego, że nie zmieniłam codziennych rytuałów i nawyków. Staram się wstawać i kłaść o tej samej porze. Ćwiczę każdego dnia i codziennie wychodzę na krótki spacer. Dbam o to, żeby nie stresować się zbyt mocno sytuacją. A jeśli to mi się jednak zdarzy, to relaksuję się albo medytując, albo spokojnie oddychając.