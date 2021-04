Sztuka wirtualna i cyfrowa

Jak cyfrowa rewolucja zmienia rynek sztuki i współczesne doświadczenie kultury.

Historia sztuki to namysł rozpięty między dwoma spostrzeżeniami: pierwszym, gdy dostrzegamy, jak zasadniczo nowa epoka różni się od ustępującej. I drugim, gdy widzimy, jak nierozerwalnie splecione są ze sobą teraźniejsze i dawne procesy, które doprowadziły do jej nastania. Wnikliwe obserwatorki i obserwatorzy naszej dekady wiedzą, że dochodzi do przemian kulturowych, społecznych i technologicznych, które znacząco wpływają na nasze doświadczanie, rozumienie i ocenę sztuki. Rozumie też, że są one ze sobą ściśle powiązane.