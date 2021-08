21. Czy masa Ziemi rośnie, jest stała czy maleje?

Ziemia ma gęstość 5,51 g/cm3 i waży 5,974 × 1024 kg. Składa się z trzech warstw: skorupy ziemskiej, płaszcza Ziemi i jądra. Ponieważ do wewnętrznego jądra, czyli centralnej części naszego globu, jest ok. 5 tys. km, a do płaszcza ok. 2,9 tys. km, obecnie jesteśmy w stanie swobodnie badać jedynie skorupę ziemską. Informacje o jej wnętrzu, składzie chemicznym, zachodzących procesach próbuje się uzyskać na podstawie analizy fal sejsmicznych rozchodzących się podczas trzęsienia ziemi albo wytwarzanych sztucznie wskutek eksplozji materiałów wybuchowych.