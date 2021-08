41. Czy ludzi jest za mało, czy za dużo, by Ziemia spokojnie to zniosła?

Prawie 7,9 mld ludzi żyło na Ziemi na początku lipca 2021 r. W ciągu dekady liczba ta wzrosła o 900 mln. Wcześniej dwunastu lat było potrzeba, by z poziomu 6 mld (1999 r.) populacja powiększyła się do 7 mld (2011 r.). Co dalej? Ludzi na świecie będzie przybywać co najmniej do 2064 r. i do pułapu 9,73 mld (margines dokładności 8,84–10,9 mld) – przewidują autorzy prognozy opublikowanej w 2020 r. w prestiżowym magazynie naukowym „The Lancet”. W 2100 r. będzie już „tylko” 8,79 mld Ziemian.