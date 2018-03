red. Autorzy

Leszek Zych/Polityka Prof. dr hab. Urszula Jakubowska Tomasz Targański – historyk i publicysta. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, współpracownik POLITYKI. Marcin Król – prof. Uniwersytetu Warszawskiego. Historyk idei, filozof, publicysta. Kierownik Katedry Historii Idei i Antropologii Kulturowej i specjalizacji z Historii Idei. Twórca i wieloletni redaktor naczelny pisma „Res Publica” oraz „Res Publica Nowa”. Przewodniczący Rady Fundacji im. Stefana Batorego. Adam Leszczyński – dziennikarz, publicysta, reporter.

