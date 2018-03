Tomasz Targański Krótka historia demokracji Demokracja. Pierwsze 2,5 tysiąca lat Nie była nam przeznaczona. Ukształtowało ją wiele przypadkowych zdarzeń, stopniowych zmian, pewnych – czasem genialnych – ustaleń dotyczących tego, czym jest ludzka wspólnota.

BEW Andrew Jackson (1767–1845) przemawia jako prezydent elekt Stanów Zjednoczonych. Ilustracja z „Harper's Weekly”. Wedle tradycji, wszystko zaczęło się sześć wieków przed narodzinami Chrystusa w Attyce. Na wzgórzu zwanym Pnyx, nieopodal Akropolu, zbierali się mieszkańcy Aten, aby obradować o sprawach ich miasta. Zapoczątkowane w czasach Solona (ok. 635–560 p.n.e.) Ekklesia, czyli Zgromadzenie Ludowe, było pierwszym krokiem w kierunku demokracji. Karierę polityczną Solon zawdzięczał poezji, kiedy zaś wybrano go na archonta (najwyższego urzędnika), zniósł niewolę za długi, zakazał pożyczek pod zastaw wolności drugiego człowieka, a wszystkim obywatelom przyznał prawo uczestniczenia w zgromadzeniu.

Wedle tradycji, wszystko zaczęło się sześć wieków przed narodzinami Chrystusa w Attyce. Na wzgórzu zwanym Pnyx, nieopodal Akropolu, zbierali się mieszkańcy Aten, aby obradować o sprawach ich miasta. Zapoczątkowane w czasach Solona (ok. 635–560 p.n.e.) Ekklesia, czyli Zgromadzenie Ludowe, było pierwszym krokiem w kierunku demokracji. Karierę polityczną Solon zawdzięczał poezji, kiedy zaś wybrano go na archonta (najwyższego urzędnika), zniósł niewolę za długi, zakazał pożyczek pod zastaw wolności drugiego człowieka, a wszystkim obywatelom przyznał prawo uczestniczenia w zgromadzeniu. Zadbał o to, aby podział terytorialny Aten szedł w poprzek podziałów klasowych oraz rodowych, co stało się zachętą do działania na rzecz całej wspólnoty i pierwowzorem dzisiejszych okręgów wyborczych. Solon uchodzi za jednego z ojców założycieli klasycznej demokracji ateńskiej. Kontynuatorem jego dzieła był Klejstenes, który brał udział w obaleniu tyranii arystokratycznej dynastii Pizystratydów, a później, w latach 508–507 p.n.e., podzielił stolicę Attyki i przyległe doń terytoria na demy, czyli samorządne wspólnoty. Trzecim historycznym przywódcą demokracji ateńskiej był Perykles, który w 462 r. p.n.e. pozbawił znaczenia Areopag, czyli radę najwyższych urzędników strzegących praw, obyczajów i moralności. Odtąd decyzje o znaczeniu państwowym, czy to w zakresie polityki wewnętrznej, czy zagranicznej zapadały podczas obrad Eklezji. Każdy obywatel Aten po ukończeniu dwudziestego roku życia przynajmniej raz w życiu miał obowiązek sprawować jakąś godność publiczną lub przemawiać na Zgromadzeniu Ludowym, mając poczucie odpowiedzialności za ojczyznę. Wyrazem najwyższego podziwu dla ustroju Aten jest spisana przez Tukidydesa na kartach „Wojny peloponeskiej” mowa, jaką Perykles miał wygłosić nad ciałami poległych w walce obywateli: „Nazywa się ten ustrój demokracją, ponieważ opiera się na większości obywateli. W sporach prywatnych każdy obywatel jest równy w obliczu prawa; jeśli zaś chodzi o znaczenie, to jednostkę ceni się nie ze względu na jej przynależność do pewnej grupy, lecz ze względu na talent osobisty, jakim się wyróżnia”. Ów obraz jest w dużej mierze wyidealizowany. Liczni niewolnicy oraz kobiety funkcjonowały na marginesie społeczeństwa. W późniejszym okresie władza Eklezji zdegenerowała się, a różnym przywódcom, najczęściej z arystokratycznych rodów, udawało się manipulować poczynaniami zgromadzenia. (To w końcu Grecy stworzyli pojęcie demagoga – mówcy wiodącego lud). Rzymska interpretacja Ze względu na imperialne dziedzictwo Rzym nie uchodzi za uczestnika demokratycznej sztafety. Samym Rzymianom z pewnością też nie przyszłoby do głowy określić siebie mianem demokracji, która była dla nich czymś w rodzaju greckiej fanaberii. Praktykowali za to rządy prawa oraz wolność i, szczególnie w sferze polityki, nieustannie badali jej granice. Dzieje rzymskiej interpretacji demokracji rozpoczynają się w 509 r. p.n.e., kiedy to znad Tybru wygnano ostatniego z królów. Populusque Romanus, czyli lud rzymski, przez pięć kolejnych wieków sprawował – w drodze wyborów – suwerenną władzę w państwie. Z reguły wybory te nie odpowiadały standardom demokracji, tak jak rozumiemy ją dziś, ale to właśnie w Rzymie wykuwały się rozwiązania, bez których w XXI w. nie wyobrażamy sobie demokratycznego procesu. Jednym z nich jest tajność. W 139 r. p.n.e. na mocy Lex Gabinia tabellaria wprowadzono procedurę zapisywania głosów na woskowanych tabliczkach. Zastąpiła ona wcześniejszy, bardziej podatny na wpływy system ogłaszania przez obywateli swoich decyzji na forum. Nie znaczy to, że rzymskie wybory nie były skorumpowane. Już na wczesnym etapie rozwoju republiki zgromadzenia obywatelskie zostały skutecznie opanowane przez wpływowe arystokratyczne rody. Mimo to wspomniane zgromadzenia – nie zaś zdominowany przez patrycjuszy Senat – były jedynym ciałem uprawnionym do wyznaczania rządzących państwem urzędników. Paradoksalnie systematyczność, z jaką rzymskie elity korumpowały proces demokratyczny, stanowi koronny dowód jego doniosłości. Powszechna w Rzymie praktyka kupowania głosów świadczy, że poparcie ludu było niezastąpionym warunkiem politycznej kariery. Dług demokracji wobec Rzymian wykracza poza praktykę wyborczą. Idea strajku politycznego wzięła swój początek w wydarzeniach w 494 r. p.n.e., kiedy plebejusze – protestując przeciw uciskowi i niedopuszczaniu ich do władzy przez patrycjuszy – zorganizowali masowy wymarsz z miasta. „Ten na poły bunt, na poły strajk zapoczątkował szereg ustępstw, które stopniowo zniwelowały wszystkie prawne różnice między tymi dwoma grupami społecznymi” – pisze Mary Beard w „Historii Starożytnego Rzymu”. Prawie 2,5 tys. lat później rodzący się ruch robotniczy odnalazł ten pamiętny precedens i dostrzegł w nim inspirację do walki o własne cele polityczne. Podatki i reprezentacja Po upadku Imperium Rzymskiego Europa została zdominowana przez przybyłe ze Wschodu plemiona germańskie. Ich długa wędrówka, zakończona osiedleniem i powolnym formowaniem państw o zupełnie innym niż śródziemnomorskie charakterze, zmieniła obraz kontynentu na kolejne tysiąc lat. W centrum życia politycznego tych społeczności – zwanych przez Greko-Rzymian barbarzyńskimi – znajdował się wiec. To zgromadzenie wszystkich dorosłych i wolnych członków plemienia decydowało o podstawowych kwestiach, jak następstwo tronu, wojna czy podatki. W Islandii zwyczaj zwoływania wiecu, zwanego Althingiem, zapoczątkowano w 930 r. Równie długa jest tradycja zgromadzenia mieszkańców wyspy Man. Tamtejszy Tynwald działa nieprzerwanie od 979 r. Uznanie wiecu za jakąś formę przednowoczesnej demokracji wydaje się naturalne. Byłby to jednak odruch zwodniczy. Przed upatrywaniem w instytucji wiecu zalążka dzisiejszych parlamentów przestrzegał m.in. Karol Modzelewski na kartach monumentalnej „Barbarzyńskiej Europy”. Wspomniane zgromadzenia zbyt mocno opierały się na założeniu jednomyślności. Dlatego np. słowiańscy Lucice starali się kijami nakłonić oponenta do zmiany zdania. Jeśliby ów malkontent dalej trwał w oporze, to zgodnie z opisem kronikarza Thietmara groziła mu grzywna, a nawet przepadek mienia. Barbarzyńskie plemiona nie dały więc Europie zaczynu parlamentaryzmu – zbyt mocno utożsamiały one wolność z przynależnością do konkretnej grupy krewniaczej i przymusowym działaniem w zgodzie z jej prawami. To z kolei czyniło je niezdolnymi do funkcjonowania w warunkach ostrej różnicy zdań. Dokumentem, który umożliwiał krytykę władzy bez ryzyka utraty majątku czy życia, stała się Wielka Karta Swobód. Podpisana w Anglii w 1215 r. była w istocie rozejmem, o który król Jan Bez Ziemi musiał prosić swoich zbuntowanych baronów. Wśród składających się na kartę 63 artykułów więcej niż połowa dotyczyła indywidualnych spraw majątkowych. Wśród nich znalazły się jednak dwa punkty o historycznym znaczeniu: „Żaden człowiek wolny nie może być pojmany ani uwięziony, pozbawiony mienia, wyjęty spod prawa, wygnany lub w jakikolwiek sposób ciemiężony (…) inaczej aniżeli na mocy prawomocnego wyroku wydanego przez jemu równych podług prawa ziemi” (art. 39) oraz „Nikomu nie sprzedamy, nie zaprzeczymy i nie odroczymy ani prawa, ani wymiaru sprawiedliwości” (art. 40). Duch karty przetrwał, ponieważ baronowie wierzyli, że zabezpiecza ich interesy. Odtąd każdy kolejny król, w zamian za zgodę na nałożenie nowych podatków, musiał przysięgać, że będzie przestrzegał jej zapisów. Taka była geneza zasady „nie ma podatków bez reprezentacji”. Reprezentacją była rada baronów królestwa, czyli parlament, który stopniowo przekształcił się w stałą instytucję. Trzy rewolucje Ewolucja instytucji parlamentu pozostaje w centrum angielskiej drogi do demokracji, uznawanej dziś za uniwersalną. W XVII w. tamtejszy parlament toczył długą i krwawą wojnę z dynastią Stuartów. Kulminacyjnym punktem tych zmagań była tzw. chwalebna rewolucja z 1688 r., zakończona obaleniem Stuartów i przywołaniem na tron niderlandzkiego księcia Wilhelma Orańskiego. Rok po objęciu władzy monarcha wydał deklarację praw, która raz na zawsze zakazywała królom nakładać podatki bez zgody parlamentu, uświęcając zasadę, że rząd może rządzić prawowicie jedynie za zgodą rządzonych. Ów triumf parlamentu doprowadził do poważnej zmiany koncepcji prawowitości politycznej. John Locke – filozof i uczestnik opisywanych wydarzeń – w swoim „Drugim traktacie o rządzie” z 1690 r. wymienił postulat odpowiedzialności i prawomocności rządu obok świętych i niezbywalnych uprawnień jednostki do własności i wolności. Intelektualny dystans, jaki dzielił stwierdzenia Locke’a od rewolucji amerykańskiej i ojców założycieli USA, jest już naprawdę niewielki. Niecałe sto lat później Thomas Jefferson włączył koncepcję Locke’a do „Deklaracji niepodległości Stanów Zjednoczonych”, a idea władzy ogółu stała się podstawą amerykańskiej konstytucji ratyfikowanej w 1789 r. Mało które słowa w dokumencie spisanym ludzką ręką mogą poszczycić się równie elektryzującą mocą, co „Wszyscy ludzie stworzeni zostali równymi, a Stwórca obdarzył ich nienaruszalnymi prawami”. Konstytucja USA zdecydowanie powierzała władzę ogółowi obywateli, nie zaś monarsze czy bezosobowemu państwu – taki właśnie był sens słów „My, Naród”. Niestety, zanim wspomniana równość została przyznana kobietom czy Afroamerykanom musiały minąć prawie dwa wieki. Amerykańska praktyka udowodniła jednak, że na dłuższą metę nie da się jej pogodzić z prawami czyniącymi z pewnych ludzi obywateli drugiej kategorii. Rewolucja francuska (z jej hasłami o wolności, równości i braterstwie) jako kamień milowy na drodze do demokracji wydaje się oczywistością. Może więc zaskakiwać, że wnikliwi obserwatorzy życia politycznego, jak np. Alexis de Tocqueville i Francois Furet, wyrażali wątpliwości, czy rzeczywiście odegrała ona tak ważną rolę. Przede wszystkim nie doprowadziła do ustanowienia demokracji w samej Francji. Poza tym jej brutalność wywołała strach i równie wielką brutalność po stronie przeciwników jakichkolwiek zmian, co zaowocowało długotrwałym ograniczeniem praw wyborczych. Jej wielkim osiągnięciem było jednak zapewnienie niezbędnych dla demokracji ram instytucjonalnych. Mowa przede wszystkim o Kodeksie Napoleona, który wyeliminował stanowe przywileje, stawiając w centrum obywateli z ich równymi prawami i obowiązkami. Drugim osiągnięciem rewolucji było ustanowienie nowoczesnego, biurokratycznego państwa. W wyniku połączenia obu tych żywiołów – prawa oraz państwa administracyjnego – powstało coś, co w tradycji niemieckiej nazywa się Rechtsstaat (państwo prawa). I choć nie było ono jeszcze w pełni demokratyczne, to samo w sobie ograniczało arbitralność każdej władzy. Model nordycki Największą słabością koncepcji, uznającej za kamień węgielny demokracji historię Anglii, z charakterystyczną dla niej tradycją parlamentarną, jest pozorna bezalternatywność. Jej apologeci ignorują fakt, że istniały inne scenariusze, które doprowadziły państwa Europy w to samo miejsce. Reprezentantem nieanglosaskiej drogi jest Dania, a wydarzeniem, które skierowało ją oraz inne państwa skandynawskie na odmienną drogę rozwoju, była reformacja. Zwycięstwo protestantów i ustanowienie państwowego Kościoła luterańskiego spowodowało wielkie zmiany w tamtejszym społeczeństwie. Przede wszystkim pojawiła się idea edukacji mas chłopskich. Kościół duński zakładał wiejskie szkoły, gdzie pastorowie uczyli włościan sztuki czytania i pisania. Religia stała się tu motorem mobilizacji społecznej chłopstwa, które pomogło duńskiej monarchii osłabić władzę arystokratycznych posiadaczy ziemskich. Do ważnych zmian doszło już w drugiej połowie XVIII w., kiedy stopniowo zniesiono poddaństwo. Chłopi nie mieli praw wyborczych, ale mogli swobodnie dysponować własną ziemią. Taka była geneza chłopskiego ruchu politycznego, inspirowanego przez luterańskiego duchownego Nikolaja Frederika Grundtviga. Akumulacja żądań o charakterze politycznym w połączeniu z siłą wspomnianego ruchu oraz demokratycznymi hasłami Wiosny Ludów doprowadziły w 1849 r. do przyjęcia nowej konstytucji. Na jej mocy król Fryderyk VII nadał prawo wyborcze wszystkim mężczyznom bez względu na stan. Nordycka droga dowodzi również, że demokracja, aby się ukształtować, nie zawsze wymagała bazy w postaci starej instytucji feudalnej, jaką był parlament (królowie duńscy zlikwidowali sejm w 1660 r. i nie odegrał on później większej roli). Komu wolno głosować Zarówno konstytucja Stanów Zjednoczonych, jak angielska deklaracja praw ugruntowały zasadę odpowiedzialności politycznej i władzy przeds

Pełną treść tego i wszystkich innych artykułów z POLITYKI oraz wydań specjalnych otrzymasz wykupując dostęp do Polityki Cyfrowej.