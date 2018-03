Marcin Król Koniec „demokracji liberalnej”? To się nie wróci Kończy się cud demokracji liberalnej, bo wszyscy wyłączyli autokrytyczne myślenie.

BEW Wizja spotkania na Polach Elizejskich w 1792 r. Francuski rewolucjonista hrabia Mirabeau wręcza Janowi Jakubowi Rousseau kopię jego „Eseju o despotyzmie”, a Benjamin Franklin umieszcza na jego głowie wieniec laurowy. Obecni są również Montesquieu, Voltaire, Mably, Fénélon, Demostenes i Cyceron. Z wielu powodów termin „demokracja liberalna” jest i nietrafny, i zwodniczy. Skoro jednak został powszechnie przyjęty, będziemy go używali, rozumiejąc, że chodzi o demokratyczne państwo prawa, respektujące wszystkie formy pluralizmu i dążenie obywateli do maksymalizacji wolności indywidualnej. W znanym nam kształcie demokracja liberalna jest stosunkowo nowym tworem. Wprowadzonym od góry, zainstalowanym po II wojnie światowej. I to nie od razu. Najpierw była demokracja państwa opiekuńczego, a komponent liberalny rozbudowywał się stopniowo.

Sprawy więc miałyby się inaczej, gdyby nie Wielka Brytania, a w szczególności Winston Churchill. On jeden w kraju, który również sympatyzował z Hitlerem, potrafił nazwać zło złem i wytoczył diabłu właśnie, a nie Hitlerowi, walkę na śmierć i życie. Churchill miał wiele zasług, ale to jego moralny, a nie tylko polityczny sprzeciw zmienił oblicze świata. Po wojnie jednak, ponieważ niemal wszyscy kolaborowali z nazistami, najlepiej było zapomnieć lub nawet pamiętać inaczej, czego mistrzem był Charles de Gaulle. Bez odrzucenia pamięci na kilka dekad, a często do dzisiaj, żadne społeczeństwo otwarte czy demokracja liberalna nie byłyby możliwe. Obecnie nieubłagana pamięć powraca, niekoniecznie jako poczucie winy, a często jako dobre wspomnienie. Demokracja liberalna tego nie wytrzyma. Paradoksalnie do rozwoju Zachodu i demokracji liberalnej przyczynił się Józef Stalin. Wobec zimnej wojny Ameryce i zachodniej Europie udało się zjednoczyć siły. W 1950 r. utworzenie Kongresu Wolności Kultury popierali T.S. Eliot i George Orwell, czyli ludzie o poglądach radykalnie przeciwstawnych. Pierwszy niemal faszysta, drugi radykalny socjalista. Ale dla obrony wolnego świata wszelkie poświęcenia były konieczne. Tylko nieliczni i uparcie głupi popierali sowiecki komunizm. Zło teraz już nauczyli się rozpoznawać wszyscy, chociaż tu znowu pierwszeństwo miał Churchill i jego tzw. żelazna kurtyna. Po 1989 r. zło komunizmu straciło wdzięk. A nadzieje na równość, powszechną demokrację liberalną i solidarność szybko okazały się płonne. Trwało demokratyczne państwo i trwa, ale liberalizm już nie polega na maksymalizacji wolności, lecz na maksymalizacji dochodu i przyjemności indywidualnej. Demokracja liberalna stała się demokracją neoliberalną, której krytyka jest znana, a konsekwencje dopiero zaczynamy odczuwać. Koniec wieku ideologii Wspaniały okres demokracji liberalnej, czyli lata 1948–89, był możliwy dzięki „końcowi wieku ideologii”. W 1960 r. ogłosił go Daniel Bell, a wsparł Raymond Aron. Wielkie walki ideologiczne i w konsekwencji radykalne zmiany w poszczególnych państwach zakończyły się, a centrum zajęło niemal całą mapę polityczną. Stało się tak najpierw na skutek powojennych decyzji o zdominowaniu rządów w krajach europejskich przez partie lekko na prawo i lekko na lewo od centrum, czyli chrześcijańską demokrację i socjaldemokrację. W niektórych krajach było to aż przesadne (Niemcy, Austria, Wielka Brytania), w innych niepozbawione kłopotów (Francja), w jeszcze innych bałaganiarskie (jak zawsze Włochy). Warto tu dodać, że ten ustabilizowany podział nie miał wiele wspólnego z obowiązującymi w wymienionych krajach ordynacjami wyborczymi. Przykład Włoch pokazuje jedynie, że im bardziej ortodoksyjna proporcjonalna ordynacja – tym gorzej. Ten najwspanialszy okres Zachodu trwał mniej więcej od wystąpienia Bella do ogłoszenia artykułu Francisa Fukuyamy „Koniec historii” (1989 r.), czyli ok. 30 lat. Fukuyama dowodził, że dwa największe zagrożenia dla demokracji liberalnej, czyli nacjonalizm i fundamentalizm religijny, na Zachodzie raz na zawsze zniknęły. Z ówczesnej perspektywy miał rację, ale natychmiast (wojna w Jugosławii) zagrożenia te powróciły i nie widać sposobu na ich usunięcie. Chwilowy wzorzec W latach 60., 70. i 80. napisano setki, jeżeli nie tysiące książek na temat demokracji. Niektóre są wciąż cenne, inne – większość – to rozdzielanie włosa na czworo bez baczenia na zmiany w otaczającym nas świecie. Niewątpliwie klasycznym i najwybitniejszym analitykiem demokracji był Robert A. Dahl, który w 1993 r. opublikował małą książeczkę „O demokracji”, gdzie podsumował dotychczasowy dorobek wielu uczonych i własne obserwacje. Zaproponował zgodne z powszechnymi poglądami kryteria określające demokrację liberalną: „Co to jest demokracja? Demokracja daje możliwości: – rzeczywistego uczestnictwa – równego prawa głosu – oświeconego rozumienia – nadzoru nad podejmowanymi zadaniami – inkluzji dorosłych”. Dzisiaj wiemy, że z tego wzorca demokracji spełniane powszechnie jest tylko jedno kryterium, czyli równe prawo głosu. Kompletnie nie do spełnienia jest oświecone rozumienie, nie wiemy nawet, co – jak Dahl wyjaśnia – oznacza masowy udział oświeconych obywateli, czyli takich, którzy dobrze odróżniają programy polityczne, a dzięki mediom mają możliwość ich analitycznej i krytycznej oceny. To jest nie do spełnienia nie dlatego, że brak nieco tajemniczych oświeconych obywateli, ale dlatego, że brak sensownych programów politycznych, a skomercjalizowane media są bezradne. O nadzorze i rzeczywistym uczestnictwie nawet szkoda mówić. Czyżby więc Dahl i inni wielcy uczeni drugiej połowy XX w. aż tak bardzo się mylili? Skądże. Opisywali jednak zjawisko, jakie zaistniało na krótko na tle dziejów (kilka dekad to mgnienie oka), jakby to miał być fenomen stały i niezmienny. Warto dodać, że uczeni ci nie potrafili lub – raczej – nie chcieli potraktować poważnie wydarzeń 1968 r. na Zachodzie jako ostrzeżenia lub szansy. Dla was, ale bez was Dahl i inni uczeni podobnie myślący o demokracji mówili chętnie o uczestnictwie, czy nawet – nie bardzo wiadomo, co to miało znaczyć – o rzeczywistym uczestnictwie. Jednak niektórzy ważni instalatorzy demokracji liberalnej po II wojnie światowej mieli inne zdanie. Rozpoczął Joseph Schumpeter; potem najostrzej ideę zimnej demokracji sformułował wielki uczony Ralph Dahrendorf, a teraz powtarza ją, na przykład, Fareed Zakaria. Zimny projekt, jakim miałaby być demokracja, nieoczekiwanie również opisuje demokrację liberalną. Wspomnianym myślicielom chodziło o to, żeby demokracja składała się z zestawu procedur, które umożliwiają zarówno rządzenie krajem, jak i rozwiązywanie konfliktów. Wyborcy zdecydowali, że większość ma partia niebieska (a nie żółta), więc partia niebieska ma określone zadania. Wyborcy wybrali i nic im więcej do rządzenia. Oczywiście w życiu prywatnym i stowarzyszeniowym mogą robić wszystko, czego zapragną, o ile tylko jest to zgodne z prawem. Ale to nie ma z ustrojem demokratycznym nic wspólnego, to są wolności liberalne. U najnowszych teoretyków i publicystów (jak Zakaria) odnajdujemy nawet ton zniecierpliwienia wobec zawracania głowy, jakie powodują obywatele domagający się, nie wiadomo po co, szerszej demokracji. O żadnym oświeconym rozumieniu nawet mowy nie ma. Model ten można by określić mianem demokracji ekspercko-liberalnej. Żaden polityk nie powtórzy słów uczonych czy publicystów, ale wielu by chciało mieć święty spokój z wyborcami, czy raczej z obywatelami. Wszystko dla was, ale bez was. Atrakcyjny charakter tego zimnego projektu polega na (prawdopodobnym) zwiększeniu skuteczności rządzenia oraz na odsunięciu emocji obywatelskich mas, które do demokracji wprowadzają niebezpieczne czynniki. Niebezpieczne, bo gorące. Zagrożenia płynące z tej koncepcji (pomijając groźbę oświeconego absolutyzmu) polegają na tym, że nie dostrzega się marzeń, nadziei czy uczuć obywateli, często emocji nieracjonalnych (z definicji), ale silnych. Jest tak, jakby ideologie po prostu przestały istnieć. A to nieprawda. Powrót wieku ideologii Idee, marzenia, wizje czy po prostu namiętności nie zniknęły z życia publicznego. Doświadczeni analitycy, szukający bezradnie dawnych form ideologicznych, sądzą (i słusznie), że już albo nie mają one odpowiedniej siły, albo przestały pasować do rzeczywistości, albo utraciły swoje niegdysiejsze znaczenie i wpływy. Ileż to razy słyszeliśmy, że terminy prawica i lewica już niewiele znaczą albo że w dzisiejszym świecie tradycyjny konserwatyzm już nie funkcjonuje. Wszystko to prawda. Błąd polega na tym, że fiasko starych słów i pojęć nie oznacza, że rzeczywistości już nie da się opisać. Trzeba użyć innych pojęć. Pojęć, które opisują nowe marzenia i nowe idee, czasem niekoniecznie nowe, tylko niespodziewanie odnowione. I tak – nie zniknęła nierówność. Marzenie o równości, towarzyszące ludzkości od zawsze, powraca z niebywałą intensywnością. I w najrozmaitszych formach. Od 1751 r., kiedy to Jan Jakub Rousseau rozważał pochodzenie nierówności między ludźmi, uczyniliśmy tylko formalne postępy. To znaczy każdy obywatel dostaje kartkę do głosowania. I każdy jest (teoretycznie) równy wobec prawa. Namiętność równości, zapominana lub uznawana za bezprzedmiotową, powraca z siłą, która przewyższa namiętność wolności. Liberalizm wtedy przegrywa. Marzenie o wspólnocie, które zawsze towarzyszyło ludzkości, przyjmuje stare (nacjonalizm ksenofobiczny) i nowe (nacjonalizm bezinteresowny) postaci. Zdumiewającym przykładem może być sprawa Katalonii. Działania wspólnotowe mogą sprzyjać demokracji, chociaż mogą jej też szkodzić na poziomie państwa, ale na pewno nie idą w parze z demokracją liberalną. Wyliczenie to dalece nie wyczerpuje problemów; marzenie o dobrym życiu, jakie zaszczepiła nam demokracja liberalna i utylitarna, czyli głosząca dążenie do maksymalizacji przyjemności, nie może być realizowane przez dziesiątki milionów ludzi Zachodu. Ich, nasze, środki materialne są po prostu zbyt skromne w stosunku do rozbudzonych nadziei, a coraz częściej także w stosunku do podstawowych zobowiązań państwa, jak darmowa opieka medyczna czy bezpłatne szkolnictwo na wysokim poziomie. Wszystkie te niespełnione nadzieje będą tylko narastały, a wobec tego przyjmowały formy ideologiczne i stawały się okazją do podziałów równie lub bardziej gwałtownych niż znane nam z okresów rewolucyjnych. Jeszcze nie ma dobranych słów, jeszcze używamy najchętniej – bezradni – przedrostka „post”, ale pojęcia, hasła i symbole się znajdą, może w dobie internetu inaczej niż dawniej, ale ideologie będą się ścierały, a kompromisy znowu staną się niemożliwe. Demokracja liberalna to w tym kontekście stary dom rodzinny, do którego albo nie chcemy już wracać, albo nie możemy, bo go już po prostu nie ma. Liberalizm zżera demokrację Kiedy 200 lat temu Benjamin Constant ogłaszał tryumf wolności indywidualnej, prywatnej nad dawną (Perykles) obowiązkową wolnością do polityki, już miał wątpliwości, jaki będzie wpływ jego pierwszej i od razu najlepszej formuły liberalizmu. Rozumiał, że wolność prywatna, pojmowana po rewolucji francuskiej i Napoleonie jako wolność od wszelkiego przymusu politycznego, zasadniczo utrudni rozwój, już wtedy kształtującej się, demokracji parlamentarnej. Skoro możemy być wolni od polityki, to po co mamy dla niej poświęcać chociaż pięć minut? Bez tego poświęcenia demokracja nie będzie miała jednak sensu. Dahl to nazywa – przypomnijmy – rzeczywistym uczestnictwem. Ale pomijając kłopoty z realizacją tego postulatu, ważniejsze jest pytanie, dlaczego miałbym chociażby odrobinę swojej wolności oddawać innym? Bo tak jest bardziej szlachetnie czy może bardziej po ludzku, czy wreszcie, bo tak być powinno w państwie demokratycznym? Nie są to argumenty dostateczne. Lamenty, jakie zewsząd słychać, dotyczące erozji zaufania między ludźmi i w wielkiej polityce czy też niskiej frekwencji lub nieoczekiwanej skuteczności polityków głoszących puste hasła i nieprawdziwe oceny, są dowodem naszego odwrócenia się od polityki. Dostajemy od przywódców demokracji tyle, ile chcemy, a chcemy bardzo mało. Kilka sloganów, kilka dowcipów, kilka uśmiechów i kilka głupstw. Podaż odpowiada popytowi. Ponadto, co pokazali myśliciele tak różni jak Hobbes i Hegel, na ogół wystarcza nam wolność w sferze prywatnej i bezpieczeństwo – w publicznej. A z tego wynika, że liberalizm przedkładamy nad demokrację i to niekoniecznie zdając sobie z tego sprawę. To jeden z dwóch powodów, dla których zbitka „demokracja liberalna” ma niewielki sens. Demokracja zżera liberalizm Każdy z nas w jakimś momencie życia zda sobie sprawę, ile stracił, nie uczestnicząc w demokratycznej polityce. Nawet jeżeli warunek maksymalizacji wolności indywidualnej jest rozsądnie spełniony, to wiele spraw leży na pograniczu tego, co prywatne, i tego, co publiczne. Rezygnując z wpływu, oddajemy w cudze (państwowe, urzędnicze lub biurokratyczne) ręce decyzje dotyczące na przykład programu szkolnego i doboru kanonu lektur czy organizacji ruchu drogowego. Decyzje dotyczące handlu w niedzielę czy lekarstw refundowanych. Jakaś władza za nas decyduje i najczęściej sądzi, że jest do tego powołana. Ponadto ta sama władza uprawia mydlenie oczu czy wprost komedię, powołując się na konsultacje społeczne. Jest to oszustwo nie tylko dlatego, że w praktyce takich konsultacji na ogół się nie prowadzi, ale przede wszystkim dlatego, że sama demokracja powinna wystarczyć, gdyby była tym, czym być powinna, czyli jedną wielką konsultacją społeczną, jedną wielką debatą. Ale to nie wszystko: wielu autorów używa zamiennie pojęć demokracji liberalnej i demokracji parlamentarnej. Jednak ruina, w jaką popadły dwie wielkie instytucje – reprezentacji i partii politycznych – sprawia, że parlamenty nie cieszą się poparciem i szacunkiem. Nie pora wdawać się w przyczyny, ale przecież jest f

