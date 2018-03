Sławomir Sierakowski Chantal Mouffe: demokracja w czasach post-polityki Gdzie lewica, gdzie prawica Rozmowa z Chantal Mouffe o demokracji w czasach post-polityki i różnych odmianach populizmu.

Reuters/Forum Waszyngton, 10 października 2011 r. Uczestnicy ruchu Occupy Wall Street podpisują ogromny egzemplarz Konstytucji Stanów Zjednoczonych. SŁAWOMIR SIERAKOWSKI: – Jest pani uważana za wynalazczynię pojęcia post-polityki, używanego powszechnie dla odróżnienia dzisiejszej epoki od poprzedniej. Na czym polega różnica?

CHANTAL MOUFFE: – Pojęcia post-polityka zaczęłam używać w swojej książce „Polityczność” opublikowanej w 2005 r. Odnosi się przede wszystkim do zachodnich demokracji liberalnych. Pokazywałam to na przykładzie tzw. trzeciej drogi brytyjskiego premiera z Partii Pracy Tony’ego Blaira, którego mentorem był filozof i socjolog Anthony Giddens.

To dlatego mówiono o końcu historii. Nie brzmi to tak źle. Chyba każdy chce zgody w polityce, prawda? Tak jak każdy chce dobrze, a nie źle. Tylko że niekoniecznie zgadzamy się co do tego, co jest dobre, a co złe. Polityka, w której spór jest z takiego lub innego powodu zablokowany, jest bardzo niebezpieczna dla życia społecznego, a przede wszystkim dla demokracji. Podziały polityczne są warunkiem pluralizmu. Polityka jest społecznym tworem, a ludzie w społeczeństwie się naturalnie różnią, więc bardziej pierwotny dla ludzi jest antagonizm niż konsens. Pierwszy jest warunkiem drugiego, ale konsens antagonizmu nie może na zawsze znieść. Może, i powinien, dotyczyć reguł gry albo kilku strategicznych kwestii i taki jest nie tylko potrzebny, ale niezbędny dla funkcjonowania i bezpieczeństwa demokracji. Tymczasem w latach 80., a szczególnie od końca zimnej wojny, najpierw filozofowie, a później politycy zamarzyli o powszechnej zgodzie. John Rawls, Jürgen Habermas i inni zaczęli pisać o demokracji deliberatywnej, proponując rozmaite procedury, które miałyby przekształcać różnice między ludźmi w harmonijną racjonalną zgodność. I to jest coś, co nazywam post-polityką, bo próbuje zanegować to, co jest istotą polityki, czyli walkę. A taka powszechna zgoda nie jest możliwa? Nie da się znieść konfliktu w życiu politycznym żadną racjonalną procedurą i nie jest to jedynie problem praktyczny. Demokracja polega na zbiorowym zarządzaniu sporem, różnicą, podziałami między ludźmi – którzy także podlegają stałej zmianie. Demokracja jest sposobem uniknięcia wojny domowej. Niemiecki jurysta, który splamił się współpracą z III Rzeszą, ale wniósł istotny wkład w teorię polityczną XX w., Carl Schmitt mówił, że polityka zawsze obraca się wokół podziału na wrogów i przyjaciół. Do tego momentu – czy nam się to podoba, czy nie – należy się ze Schmittem zgodzić. Myli się w tym, że pluralizm wyklucza się z demokracją. Pluralizm jest wartością liberalną, tak jak trójpodział władz, niezawisłość sędziów i inne zabezpieczenia przeciwko dominacji większości. Ale co do zasady demokracja sprowadza się jedynie do sposobu wyboru rządzących i nie musi być liberalna. Równie dobrze może być zagrożeniem dla pluralizmu i wolności obywatelskich, bo demokratycznie wybrana większość też je może represjonować. Dlatego dopiero koegzystencja liberalizmu i demokracji (w postaci tzw. demokracji liberalnej) pozwala ograniczyć zakres władzy większości, zabezpieczając prawa mniejszości. W tym sensie demokracja i liberalizm nie tylko nie są tym samym, ale stoją w sprzeczności, która nawzajem je ogranicza. A co to jest agonistyczna koncepcja demokracji, o której pani pisze? Różnica między antagonistyczną a agonistyczną koncepcją demokracji polega na tym, że w tym drugim przypadku przeciwnik zdaje sobie sprawę, iż nie przekona drugiego tak, żeby znieść różnicę zdań między nimi, i uznaje jego prawo do wyrażania oraz bronienia swojego stanowiska. Innymi słowy: uważa go za równoprawnego. Nie za kogoś, kogo należy zniszczyć. Dopóki oponenci nie zamieniają się we wrogów, dopóty pluralizm i demokracja są niezagrożone. Kluczowa różnica polega więc na tym, żeby ustanowione były instytucje strzegące reguł konfliktu. Na przykład Sąd Najwyższy w USA albo Trybunał Konstytucyjny w Polsce, które ograniczają władzę, gdyby chciała zacząć decydować o prawach opozycji. Są dwa sposoby zniesienia polityki. Można te instytucje zniszczyć albo uczynić niepotrzebnymi, narzucając konsens, porozumienie między politycznymi aktorami. Wiele wskazuje na to, że post-polityka konsensu doprowadziła do post-polityki populistów, gdy obywatele zaczęli odrzucać główne partie polityczne i wybierać kontestujących je populistów. I tak zgoda doprowadziła do niszczycielskiego konfliktu. Okazuje się, że jeśli wyrzucić politykę drzwiami, wróci oknem. Unikanie konfliktu nie ma sensu. To odbieranie ludziom możliwości wyboru albo zniechęcanie ich do polityki. Właśnie to wykorzystują populiści. Przychodzą i mówią ludziom: Popatrzcie na tę zblatowaną elitę starych, zasiedziałych partii. Nie wierzcie im, jest alternatywa. Przywrócimy wam znaczenie. Czyli według pani ludzie przestają być suwerenem, gdy lewica i prawica za bardzo zgadzają się ze sobą, jak to miało miejsce przez dekady w Austrii i wciąż ma w Niemczech, a wcześniej także we Francji i Hiszpanii. A co może być receptą? Odpowiedzią na prawicowy populizm powinien być lewicowy populizm, który jednakże nie będzie symetrycznym odbiciem tego pierwszego ani oczywiście powtórką z post-polityki starych partii. Receptą nie może być przecież krok w tył, w stronę socjaldemokracji sprzed dziesięcioleci. Co jeszcze poza post-polityką składa się na to, że żyjemy według pani w post-demokracji? Obok post-polityczności bardzo ważny jest aspekt oligarchizacji współczesnej polityki. To się zaczęło wraz ze zmierzchem polityki redystrybucyjnej i rozmontowywaniem państwa opiekuńczego. Na Zachodzie to było wręcz ostentacyjne i wyrachowane odchodzenie od programów socjalnych. Liberalizacja rynków pracy, prywatyzacja przedsiębiorstw, deregulacja kolejnych dziedzin gospodarki, czyli tzw. konsensus waszyngtoński. Doskonale opisuje to Thomas Piketty. Pokazuje, jak powstawał kapitalizm finansowy w ostatnich dekadach. To jest okres, w którym doszło do oligarchizacji społeczeństw. Zaczęły przypominać latynoamerykańskie oligarchie. Klasy średnie uległy prekaryzacji, prowadząc życie zagrożone nieustannym ryzykiem zwolnienia, koniecznością poszukiwania pracy i zatrudnienia śmieciowego. To dlatego ten kapitalizm nazywa się biopolitycznym, bo w taki czy inny sposób wszyscy jesteśmy poddani logice jego funkcjonowania. Jednocześnie właśnie to zjawisko tworzy szeroką bazę społeczną do politycznej kontestacji współczesnego kapitalizmu. Pisze pani, że demokracja ma dwa wymiary: równość i suwerenność ludu, oba wydają się zagrożone. Post-polityka odbiera ludziom suwerenność, wpływ na politykę, czyli na własne życie. Oligarchizacja przekreśla równość. Czy prawicowy populizm nie przywraca ich właśnie? Uważam, że tylko pozornie. Celem takich populistów jest zdobycie władzy, ale nie prawdziwa demokratyzacja systemu. Po przeciwnej stronie nie są w stanie takiej alternatywy stworzyć także horyzontalne ruchy społeczne, takie jak Indignados albo Occupy Wall Street. One pokazują potrzebę zmiany, ale w tej formie same nie są w stanie jej przeprowadzić, bo odmawiają uczestnictwa w instytucjach, w polityce takiej, jaka ona jest, a jest partyjna. Tu nie chodzi o rewolucję, tu chodzi o rzeczywistą alternatywę w ramach polityki parlamentarnej. Pisze pani też o radykalizacji demokracji, co to znaczy? Owszem, pomysły partycypacyjne i inne zwiększające znaczenie bezpośredniej demokracji są bardzo dobre, ale nie jestem zwolenniczką zastępowania demokracji reprezentacyjnej czymkolwiek innym. Lewica, jeśli pokona populizm prawicowy, ma przed sobą wielkie szanse, bo neoliberalizm przeżywa kryzys. Zdaje sobie pani sprawę, że dla zwykłego wyborcy, który nie czyta pani książek, takie hasła jak radykalizacja demokracji albo lewicowy populizm mogą odstraszać? W porządku, ale gdy mówię o radykalizacji demokracji, chodzi mi jedynie o jej pogłębienie. Walczę o autentyczny wybór w polityce. Dotąd było tak, że obywatele mogli wybierać polityków, ale już nie politykę. Lewicowy populizm tym się ma różnić od prawicowego, że tamci obiecują więcej praw i godności, ale nie dla wszystkich, tylko dla swoich. Tak postępuje Marine Le Pen. Proponuje ona lewicowe rozwiązania gospodarcze, ale tylko dla „prawdziwych Francuzów”, a reszta najlepiej gdyby opuściła Fra

