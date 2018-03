Marek Ostrowski Jak zdefiniować demokrację O czym mowa W dzień po wyborach nagłówki w wielu mediach brzmią podobnie: „Święto demokracji”, „Lud przemówił”, „Wyborcy zdecydowali”. Dużo w tym przesady, a pewnie i fałszu.

BEW Scena przedstawiająca walki w Luwrze podczas rewolucji francuskiej 1830 r. Obraz Jeana-Louisa Bezarda (1799–1860). W sejmowej debacie nad sądami pisowski autorytet prawniczy, były prokurator Stanisław Piotrowicz przedstawił – jak sam podkreślił – definicję demokracji: „To system rządów i forma sprawowania władzy, w których źródło władzy stanowi wola większości obywateli. I z woli większości został wyłoniony rząd”. Prezydent Andrzej Duda nadał tej definicji ton represji karnej. Krytykując posłów PO, którzy w Parlamencie Europejskim głosowali przeciw łamaniu praworządności w Polsce, Duda tweetował: „To mowa kłamstwa, która uderza w… nasze prawo wyboru.

Swe główne dzieło „Umowę społeczną” Rousseau pisał w epoce absolutyzmu, gdy jako taka demokracja funkcjonowała tylko w jego rodzinnej Genewie, a ambicją rewolucjonistów było obalenie tyranów. Stąd wybory sakralizowano; lud miał wszelkie prawa i w swej suwerennej mądrości mógł kształtować świat wedle swych rewolucyjnych pragnień. Rewolucje – amerykańska i francuska – zmiotły stary porządek. Już wtedy jednak ostrzegano, że rządy ludu niekoniecznie muszą być łaskawsze niż rządy tyranów. Gorący przeciwnik rewolucji francuskiej Irlandczyk Edmund Burke bał się, że demokracja sprowadzona do niekontrolowanej siły ludowej zmiecie albo zgniecie mniejszości. Demokracja – w jego mniemaniu – była „najbezwstydniejszą rzeczą na świecie”. Większość Rosjan – dwieście lat później – skojarzy demokrację za Borysa Jelcyna tylko z chaosem, korupcją i złodziejstwem. Oznacza to, że – wtedy i dziś – nie można mówić o demokracji bez poważnej refleksji nad praktyką rządów. Hannah Arendt pisała, że bojownicy rewolucji francuskiej – przekonani, iż wszelka władza musi pochodzić od ludu – nie umieli odróżnić przemocy od władzy. Inaczej natomiast myśleli Ojcowie Założyciele federacji amerykańskiej. Oni pierwsi w praktyce politycznej przeprowadzili wyraźne rozróżnienie pomiędzy źródłem władzy (tryskającym od dołu, od „roślinnych korzeni” ludu) a źródłem prawa (którego siedziba znajduje się ponad, w jakimś wyższym, transcendentnym regionie – przytaczam określenia Arendt). Rewolucja francuska deifikowała lud, amerykańska – deifikowała prawo. Stąd, mówiąc w uproszczeniu, w Ameryce od dawna odróżniano władzę (prezydenta i Kongres) od autorytetu, który ma charakter prawny. Wcześniej niż w Europie podkreślono tam, że prawa i swobody człowieka nie zależą od konkretnej władzy politycznej. Są poza zasięgiem przedstawicieli ludu. Demokracja nie może być nieograniczona. Dopiero jednak w XX w., po doświadczeniach autorytaryzmu, zrodzonego po części w warunkach demokracji, cała poważna filozofia prawa zmieniła pogląd na demokrację. W swym przełomowym dziele „Kapitalizm, socjalizm, demokracja”, wydanym – uwaga – w 1942 r., Joseph Schumpeter mówi dosadnie, że demokracja to nie żadne poszukiwanie czy formułowanie woli ludu – zwykle zresztą manipulowanego przez cynicznych polityków – lecz cały system instytucjonalnych urządzeń ustrojowych, rzeczywiste i konkretne wolności polityczne. Taki system pozwala na swobodny wybór alternatywnych elit rządzących społeczeństwem, ale nie pozwala, by nowe elity wracały do dyktatury. W tym sensie klasyczna teoria Rousseau poszła do lamusa idei. We współczesnych rozważaniach o demokracji podstawowym elementem jest właśnie efektywna kontrola nad sposobem sprawowania władzy w okresie między wyborami. Wybory nie budują żadnej zapory przed wybrykami władzy. Wybrańcy zyskują i tak nad społeczeństwem ogromną przewagę. Stąd podział władz i wysyp instytucji niezależnych od rządzących; takich strażników demokracji jak Trybunał Konstytucyjny, rzecznicy praw obywatelskich, wolne media, samorządy, organizacje pozarządowe itd. W demokracji społeczeństwo, zwykli obywatele, muszą się organizować, aby w sposób trwały i ciągły kontrolować władzę. W czasach tzw. realnego socjalizmu można było tylko marzyć o modelu Schumpetera. W bloku moskiewskim obowiązywał termin „demokracja ludowa”, w której ludowa władza reprezentowała rzekomo, z definicji, interesy ludu. Termin wszedł do konstytucji, a nawet do nazw państw satelickich ZSRR. Korea Kim Dzong Una do dziś jest „republiką ludowo-demokratyczną”. Zimna wojna i ówczesna walka ideologiczna ujawniały dwie skrajne koncepcje demokracji. W „demokracji ludowej” jedynym kryterium był „lud”, więc z konieczności nie było już miejsca na inne kryteria, zwłaszcza prawa człowieka, o które upominała się „demokracja burżuazyjna”. Każdy, kto te czasy pamięta, doskonale rozumie, że władza ludu realizowała się jak w ponurym żarcie: lud pił szampana na co dzień, tyle że ustami swoich przedstawicieli. Zadziwiające, jak definicje demokracji w wydaniu prok. Piotrowicza i jego kolegów są żywą kopią „demokracji ludowej” z PRL. Jan Hartman w książce „Polityka. Władza i nadzieja” pisze, że demokracja „poszukuje równowagi pomiędzy zasadą suwerenności ludu… a zasadą ochrony praw obywatelskich i osobistych głoszącą, że suwerenność ludu, a przez to i prerogatywy władzy, ma granice, którymi są prawa i wolności obywateli”. Mimo czytelnych intencji źle, że filozof oddziela „demokrację” od „swobód obywatelskich” i „prawa”. W nowoczesnym pojęciu demokracji elementy te stanowią jedność

