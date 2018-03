Edwin Bendyk Populizm uwodzi skutecznością Tężyzna populizmu Dla sukcesów populizmu decydująca okazuje się fascynacja siłą i skutecznością.

BEW „Połknął!” – kandydat demokratów w wyborach prezydenckich w USA, uważany za populistę, William Jennings Bryan jako pyton pożerający osła symbolizującego jego własną partię. Rysunek satyryczny z 1900 r. Jeszcze w 2015 r. Polacy chełpili się cenzurką wzorowego ucznia – Polska w międzynarodowych porównaniach była pokazywana jako przykład modelowej transformacji od komunizmu do liberalnej demokracji i od gospodarki socjalistycznej do wolnorynkowego kapitalizmu. Polski system polityczny określano, przypomniał prof. Adam Przeworski w wywiadzie dla POLITYKI, jako skonsolidowaną, czyli trwałą i odporną na upadek demokrację. Ba, opublikowane wiosną 2015 r. wyniki Europejskiego Sondażu Społecznego pokazywały nawet, że Polacy byli otwarci na imigrantów i uchodźców w podobnym stopniu jak mieszkańcy Zachodu.

Odwołując się m.in. do solidnych danych Polskiego Generalnego Studium Wyborczego oraz innych badań, pokazuje, że nic nie wskazywało, by w 2015 r. zmienił się pozytywny stosunek Polaków do demokracji. Podkreśla, że ideałem demokracji dla Polaka były: sądy równo traktujące ludzi, kontaktowość rządu oraz uczciwe i wolne wybory (we wszystkich przypadkach wszystkim tym elementom przypisywano rangę ponad 9 w 11-punktowej skali). Polacy nie chcieli ustrojowej rewolucji, co zresztą potwierdzają wyniki wyborów – PiS dostał 19 proc. głosów uprawnionych do głosowania, mniej choćby niż SLD w 2001 r. W 2015 r. lewica jednak do Sejmu nie weszła, jej głosy się zmarnowały, przekładając się na nieoczekiwany triumf Jarosława Kaczyńskiego – zdolność do samodzielnego rządzenia. Teoria „przypadku wyborczego” być może dobrze opisuje dynamikę samych wyborów, czy jednak pomaga zrozumieć, dlaczego dwa lata później PiS utrzymywał w sondażach poparcie niezmiennie oscylujące wokół 40 proc.? Powszechna liberalna świadomość podpowiada, że Prawo i Sprawiedliwość wygrało i utrzymuje wysokie wyniki poparcia, bo stosuje typowo populistyczny program. Polega on na połączeniu antyestablishmentowych emocji odpowiadających tym, co w III Rzeczpospolitej urządzili się gorzej: są słabiej wykształceni, mieszkają poza dużymi miastami, są starsi, biedniejsi i nie zobaczyli świata; zbiorowej dumy – to My jesteśmy prawdziwym narodem i przestajemy się tego wstydzić; oraz przekupstwa, którego sztandarowym przykładem jest program 500 plus. Kluczowy spór Taki wzór na populizm opisuje politolog Jan-Werner Müller w wydanej niedawno książce „Co to jest populizm?”. Ów wzór przełożony na uproszczenia debaty publicznej prowadzi do opinii, że Jarosław Kaczyński przekupił „lud”, dając mu „chleb i igrzyska”. Taka optyka podpowiada, że gdy skończą się pieniądze, skończy się i miłość ludu, a wtedy, jeśli tylko odbędą się wolne wybory, wszystko wróci do normy. Socjologowie, którzy pod kierownictwem dr. hab. Macieja Gduli ruszyli w teren, by zajrzeć w duszę elektoratu PiS, a co zobaczyli i usłyszeli, opisali w raporcie „Dobra zmiana w Miastku”, przygotowanym dla Instytutu Studiów Zaawansowanych Krytyki Politycznej, rozwiali te optymistyczne nadzieje. – Nie chodzi o pieniądze, o poparciu dla PiS nie decydują względy ekonomiczne – podkreśla Maciej Gdula już na samym początku formułowania konkluzji wyprowadzonych z podwójnych wywiadów przeprowadzonych z 30 mieszkańcami mazowieckiego miasteczka nazwanego dla niepoznaki Miastkiem. Co więc decyduje? Siła. I przywództwo Jarosława Kaczyńskiego, który potrafił zadzierzgnąć nić porozumienia z elektoratem o autorytarnej mentalności. Czyli takim, który ceni silną władzę pozwalającą pod parasolem jej siły korzystać z „absolutnej wolności”, czyli okazywania siły słabszym. Np. imigrantom. Z tego punktu widzenia kluczowy okazał się spór o uchodźców, jaki wybuchł w Unii Europejskiej w 2015 r. Dał on okazję pokazania siły – rząd PiS postawił się Brukseli. Jednocześnie działania władzy stworzyły parasol do pielęgnowania ksenofobicznych sentymentów, które, jak pokazują badania, wykraczają poza elektorat partii rządzącej. Nie bez znaczenia jednak były wcześniejsze przykłady rażącej słabości państwa: katastrofa prezydenckiego tupolewa w 2010 r. czy afera podsłuchowa. Jeśli, jak przekonują Gdula ze współpracownikami, mamy do czynienia z neoautorytaryzmem jako formą władzy, która nie jest narzucona, tylko odpowiada potrzebom przynajmniej części społeczeństwa, to wówczas jasne wydają się wysokie wyniki poparcia. Sprzyja im każde działanie pokazujące siłę władzy: kozacka postawa wobec instytucji międzynarodowych, atak na liberalne elity, zapowiedź wielkich programów rządowych i słynne 500 plus, które pokazało: obiecaliśmy i zrobiliśmy, choć nas wyśmiewano. Raport z Miastka pokazuje, że neoautorytarnym kluczem do pisowskiej rzeczywistości należy się umiejętnie posługiwać, uwzględniając zapominany często aspekt rzeczywistości społecznej: wraz z rekonstrukcją kapitalizmu zrekonstruowaliśmy w Polsce podział na klasy społeczne. Podział ten wyraźnie, i to w zaskakujący sposób, widać w Miastku. Okazuje się np., że przedstawiciele tzw. klasy ludowej, czyli osoby słabiej wykształcone, mniej majętne i pracujące na stanowiskach robotniczych, są bardziej krytyczne wobec programu 500 plus niż przedstawiciele klasy średniej. Owszem, doceniają jego znaczenie, ale uważają, że dystrybucja pieniędzy powinna być poddana silnej kontroli, by „nie poszły na gorzałę”. Spośród różnych interpretacji badacze sugerują, że stanowisko klasy ludowej najlepiej wyjaśnia właśnie klucz neoautorytarny – kontrola dystrybucji oznacza władzę określania granic solidarności i wytwarzania hierarchii umożliwiającej okazanie siły wobec kogoś gorszego, skażonego „patologią”. Jednocześnie też przedstawiciele klasy ludowej są bardziej refleksyjnie (krytycznie) nastawieni do programu władzy i nie kupują go bez zastrzeżeń w całości, jak czynią to przedstawiciele propisowskiej klasy średniej. Teza o neoautorytaryzmie nie tylko dobrze wyjaśnia fenomen utrzymywania się wysokiego poparcia dla PiS. Wynikają z niej ważkie konsekwencje polityczne. Po pierwsze, by odbić elektorat partii władzy, nie wystarczy go przekupić – poszerzenie programu 500 plus na każde dziecko, jak proponowała Platforma Obywatelska, lub podniesienie kwoty nie zda się na nic, o ile za tymi deklaracjami nie pójdą oznaki siły i skuteczności. A na razie partie opozycyjne doskonale wpisują się w narzucony przez PiS scenariusz polegający na systematycznym obnażaniu bezradności przeciwników. Trudno o lepszą ilustrację bezsiły niż głosowanie w sprawie projektów ustaw aborcyjnych. Czy jest do czego wracać? Ważniejsze jest jednak pytanie drugie, systemowe – budowanie systemu autorytarnego oznacza przewrót ustrojowy, którego od dwóch lat Polacy są świadkami. W jego wyniku następuje „dekonsolidacja” systemu demokratycznego opartego na subtelnej równowadze między różnymi instytucjami władzy i życia publicznego. Równowagę zastępuje bezpośrednia kontrola ze strony politycznego centrum, rozszerzająca się na kolejne sfery życia: sądy, prokuraturę, edukację, kulturę, media, gospodarkę. Czy ewentualne odebranie władzy PiS przez siły prodemokratyczne wystarczy, by przywrócić stary ład? To pytanie otwiera trzecią kwestię: czy jest do czego wracać? I z kim? Odpowiedzi oczywiście nie znajdziemy w badaniu przeprowadzonym w jednym miasteczku na trzydzieściorgu jego mieszkańcach. Na szczęście wiemy więcej. Ba, wiemy od dawna, tylko wiedzy tej nie chcieliśmy przyjąć do wiadomości. Zacznijmy od wyników wyborów. To prawda, że PiS zyskał w nich 38 proc. głosów tych, którzy w wyborach wzięli udział. Jeśli jednak policzyć wszystkie głosy antysystemowe: PiS, Kukiz’15, KORWiN i Razem, to wyjdzie 55 proc. Większość głosujących oceniła istniejący system negatywnie i faktu tego nie zmieni argument, że w samym głosowaniu uczestniczyła niewiele ponad połowa uprawnionych. Bo nieuczestniczenie także można uznać za rodzaj antysystemowej wypowiedzi. Już jednak wcześniej, jak pokazują badania prof. Krystyny Skarżyńskiej prowadzone od 2004 r., porządek społeczno-polityczny w Polsce miał słabą legitymizację moralną. W październiku 2014 r. tylko niespełna 10 proc. badanych twierdziło, że polskie prawo jest równe i sprawiedliwe dla wszystkich, 20 proc. uważało, że instytucje państwowe na ogół dobrze służą obywatelom, a 16,1 proc. oceniało porządek społeczny za sprawiedliwy. Dla większości powodem niezadowolenia były nierówności dochodowe, uznawane za zbyt duże i niesprawiedliwe. W skrócie – Polacy w swej masie, mimo zadowalających wyników makroekonomicznych, malejącego bezrobocia i postępującej infrastrukturalnej modernizacji, uznawali ład społeczno-polityczny i ekonomiczny za niesprawiedliwy. Idą młodzi Prof. Skarżyńska komentuje wyniki swoich badań, podkreślając, że sytuacja ta nie dotyczy tylko czasu tuż przed wyborami w 2015 r., ale całego kilkunastoletniego okresu, kiedy prowadzono badania: – Znacząca większość obywateli uważała działania różnych instytucji państwa za niesprawiedliwe, była przekonana, że polityka raczej nie służy dobru publicznemu, a politycy widziani byli jako niekompetentni i egocentryczni. Nierówności ekonomiczne traktowane były jako zbyt duże i niesłuszne, nieusprawiedliwione wkładem pracy, wysiłkiem czy talentami. To wystarczające argumenty, by nie tylko domagać się zmiany władzy, ale także oczekiwać zmiany systemowej. Co ciekawe, podobne wyniki oceny systemu polskiej demokracji uzyskał Radosław Markowski – jego badanie ujawniło olbrzymi rozdźwięk między tym, jak definiujemy demokrację, a jej rzeczywistym funkcjonowaniem. I tak różnica między deklarowaną normą, że „sądy traktują wszystkich jednakowo”, a oceną jej realizacji wynosiła 6,1 pkt w 11-stopniowej skali. O tym, że oparty na tak słabej moralnej legitymizacji system wyczerpał możliwości dalszego rozwoju, pisaliśmy już w 2013 r. i uprzedzaliśmy przed ich konsekwencjami politycznymi w styczniu 2015 r. Nie przewidywaliśmy jednak, że zmiana będzie miała charakter autorytarnego zwrotu, za którym pójdzie ustrojowa rewolucja. Czego nie zauważyliśmy? Wiedzy, jaką ujawniały inne badania realizowane przez prof. Skarżyńską. Twierdzenie: „To, czego najbardziej potrzebuje nasz kraj, to solidna dawka prawdziwego prawa i porządku”, uzyskało odpowiedź zdecydowanie tak i raczej tak 74 proc. badanych. „Posłuszeństwo i szacunek dla autorytetów to najważniejsze wartości, jakich powinny uczyć się dzieci” – 78 proc. „To, czego potrzebuje nasz kraj, to silny, zdecydowany przywódca, który pokona zło i wskaże nam właściwą drogę” – 73 proc. Twierdzenia te pochodzą z kwestionari

