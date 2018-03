(EB) Demokracja: kilka istotnych pojęć Obywatel w demokracji

Demokracja partycypacyjna Brak reprezentatywności to największy według krytyków mankament systemów demokracji przedstawicielskiej opartych na powszechnych wyborach do parlamentu. Spójrzmy na polski Sejm i Senat po wyborach w 2015 r. – nie ma w nim przedstawicieli partii lewicowych, mimo że zdobyły w sumie ponad 11 proc. głosów. Takie są reguły, ale jak przekonuje belgijski historyk David Van Reybrouck w książce „Against Elections. The Case for Democracy” („Przeciw wyborom. W imię demokracji”) z 2016 r., ów brak będzie prowadził do coraz większej alienacji struktur władzy, a co za tym idzie – niespełniania potrzeb zmieniającego się coraz bardziej społeczeństwa. Problem dotyczy oczywiście legitymizacji władzy, ważniejsza jest tu jednak jakość podejmowanych przez tę władzę decyzji. Czy w epoce post-prawdy i fake newsów politycy są w stanie racjonalnie debatować nad optymalnymi rozwiązaniami coraz bardziej złożonych problemów? Wygląda na to, że nie. Odpowiedź na pytanie, jak temu zaradzić, już w latach 80. zaproponował amerykański politolog James Fishkin: nie odrzucając mechanizmów wyborów, proponował uzupełnienie systemu o włączenie do podejmowania decyzji w konkretnych sprawach obywateli niebędących politykami. Chodzi bowiem o to, by grupa decyzyjna odpowiadała składowi społeczeństwa – demograficznemu, genderowemu, przestrzennemu. Można zatem stworzyć pulę chętnych do udziału w panelach deliberacyjnych np. w sprawie budowy składowiska odpadów nuklearnych, a następnie losować odpowiednią liczbę uczestników w taki sposób, żeby ich skład był reprezentatywny. Sondaż deliberatywny zaproponowany przez Fishkina to niejedyny wariant demokracji partycypacyjnej. Przykłady w kolejnych ramkach „Obywatel w demokracji”. Budżet partycypacyjny (obywatelski) Pierwszy raz został wprowadzony w 1989 r. przez wywodzącego się z Partii Pracy burmistrza Olívio Dutrę w brazylijskim mieście Porto Allegre, które liczyło wówczas 1,2 mln mieszkańców. Miał odpowiedzieć na endemiczny problem lokalnej społeczności, z jakim nie radziła sobie „tradycyjna” demokracja przedstawicielska: brak inwestycji w obszarach zmarginalizowanych, których mieszkańcy nie dysponowali odpowiednią siłą polityczną. Nawet tak podstawowych jak kanalizacja i wodociągi. Burmistrz Dutra zaproponował, żeby o rozdysponowaniu „ruchomej” części budżetu miasta, przeznaczonej na inwestycje, współdecydowali mieszkańcy, zgłaszając także własne projekty. Ponieważ w tym systemie propozycji jest zazwyczaj więcej niż środków na ich realizację, potrzebna jest ich selekcja. W Porto Allegre zajmowała się nią Municypalna Rada ds. Budżetu tworzona przez przedstawicieli osiedli. Rozwiązanie wprowadzone w Porto Allegre szybko przyniosło rezultaty: z 75 do 100 proc. wzrosła liczba gospodarstw podłączonych do kanalizacji i wody, a także np. szkół. Zwiększyło się także społeczne zaangażowanie w sprawy lokalne. Wszystko to spowodowało, że instytucja budżetu partycypacyjnego szybko upowszechniła się w Brazylii, a później w wielu innych krajach świata. W Polsce budżet obywatelski jako pierwszy – bo już w 2011 r. – wprowadził Sopot. Dziś jest narzędziem stosowanym przez wiele miast, a znowelizowany na przełomie 2017 i 2018 r. Kodeks wyborczy czyni z niego instytucję obowiązkową na poziomie gmin i powiatów. Ich mieszkańcy zyskują prawo dysponowania w procedurze partycypacyjnej co najmniej 0,5 proc. budżetu. Panel obywatelski To idea sondażu deliberatywnego wprowadzona do praktyki demokratycznej w Gdańsku w 2016 r., kiedy ulewne deszcze spowodowały katastrofalne podtopienia. Najważniejszym etapem tego systemu decydowania o rozwiązywaniu bieżących problemów jest wyłonienie dobrej reprezentacji miejskiej społeczności. Tworzy się bazę ochotników ze wszystkich dzielnic (w zależności od edycji zgłasza się kilkaset osób), a spośród nich losowany jest skład uczestników panelu odpowiadający strukturze społecznej miasta. Zadaniem uczestników deliberacji jest zarekomendowanie rozwiązań określonego problemu. I tak panel gdański zmierzył się z takimi pytaniami: „Co zrobić, żeby po

