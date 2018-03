Ewa Wilk Skąd się bierze charyzma despotów Strach i uwielbienie Rozmowa z Moniką Milewską, historykiem cywilizacji, o despotach – ludziach, których miliony biorą za bogów.

Reuters/Forum Kijów, 2015 r. Ukraińska artystka Daria Marczenko tworzy portret prezydenta Rosji Władimira Putina zatytułowany „Twarz wojny”. Składa się on z 5000 nabojów sprowadzonych z frontu we wschodniej Ukrainie. EWA WILK: – Pani książka „Bogowie u władzy” to dziesięć esejów o tyranach siejących dziki strach i doznających bezgranicznego uwielbienia. Kaligula, Juliusz Cezar, Hitler, Stalin… Sztafeta tyranów?

MONIKA MILEWSKA: – Unikam myślenia, że można wszystko zaszufladkować, stworzyć z historii linearny wykres, ale coś w tym jest. Najpierw był Herkules, przodek i idol Aleksandra Macedońskiego. Juliusz Cezar wzorował się już na Aleksandrze – w wieku trzydziestu kilku lat płakał u stóp jego pomnika, że jeszcze niczego wielkiego nie dokonał.

EWA WILK: – Pani książka „Bogowie u władzy” to dziesięć esejów o tyranach siejących dziki strach i doznających bezgranicznego uwielbienia. Kaligula, Juliusz Cezar, Hitler, Stalin… Sztafeta tyranów? MONIKA MILEWSKA: – Unikam myślenia, że można wszystko zaszufladkować, stworzyć z historii linearny wykres, ale coś w tym jest. Najpierw był Herkules, przodek i idol Aleksandra Macedońskiego. Juliusz Cezar wzorował się już na Aleksandrze – w wieku trzydziestu kilku lat płakał u stóp jego pomnika, że jeszcze niczego wielkiego nie dokonał. Sam stał się wzorem dla Napoleona zapatrzonego też w Aleksandra. Napoleon był wzorcem dla Mussoliniego, który pisał o nim sztuki teatralne. I szukał wzoru w postaciach Herkulesa, Aleksandra i Cezara. Zafascynował mnie też Ceauşescu. Nie, nie byłam w nim zakochana. Najnudniejszy, najmarniejszy tyran świata. Ale to jest właśnie ciekawe: ktoś tak mało interesujący też może stać się bogiem. To straszne postaci. Socjopaci, zaburzone osobowości, pogrążone w paranoi i obłędzie władczym. Chorzy psychicznie? Na pewno nie chorzy psychicznie, ponieważ wszyscy byli zdolni do rządzenia, do wydawania spójnych rozkazów. Można polemizować, czy Hitler dobrze prowadził wojnę, ale jego spójny obraz świata do czegoś konsekwentnie prowadził. Na pewno w większości byli socjopatami. Ich życie seksualne, kontakty z innymi ludźmi nosiły znamiona różnych patii. Zawsze trzeba pytać o odpowiedzialność tych postaci za czyny. Nawet Kaligula, który powszechnie uważany jest za szaleńca, prawdopodobnie nie doszedł jeszcze do takiego etapu, który zwalnia z odpowiedzialności. Myślał logicznie. Jakkolwiek okrutna była ta logika. A utożsamienie się z bogiem? Czy to była megalomania, urojenie czy też cyniczny zabieg propagandowy? Zależy od systemu. Jeżeli Aleksander Wielki uważał, że jest synem Zeusa, to jeszcze się mieścił w standardach epoki. Co prawda sceptyczni Grecy trochę się z tego podśmiewali, ale część ludu macedońskiego była w stanie uznać za prawdę bajki o Zeusie pod postacią węża w łóżku matki, które opowiadała Aleksandrowi sama Olimpias. Granice między mitologią a światem, który uznalibyśmy za realny, były wtedy płynne. Czy standardowy tyran od dzieciństwa uważa sam siebie za zjawisko niezwykłe? Bardzo często. Hitler od dzieciństwa twierdził, że ma jakąś misję, nie wiedział jeszcze jaką. A kiedy dochodzi się do pełnego przekonania, że jest się „tym, który jest”? Całe życie, jednakowoż z przerwami i wątpliwościami. Aleksander Wielki, kiedy zobaczył własną krew, uznał, że to nie jest niebiański płyn z żył bogów. Nawet on wątpił, nie mówiąc o tak inteligentnych osobach, jak… …Napoleon! Oczywiście. Natomiast wszyscy – niezależnie od tego, co myśleli o sobie – dbali o boski wizerunek zewnętrzny, który uważali za niezbędny do rządzenia. W każdej kulturze ten mit wyglądał nieco inaczej, ale wszystkie są uderzająco do siebie podobne. Jeśli spojrzymy na Daleki Wschód, to pierwsi władcy są najczęściej synami nieba, słońca. Aleksander Wielki też był słońcem. I tak aż do Słońca Karpat i Czerwonego Słońca Phenianu. Czy w ludzkiej kulturze istnieje coś w rodzaju panmitu o władcy, którego władza nie pochodzi z ludzkiego nadania? Owszem, nawet w czasach chrześcijańskiej Europy władza opierała się na koncepcji bożego pomazańca. Sformułowanej tak, by nie odbierać Bogu, co boskie. Bóg daje władcy swoją łaskę. Całkiem namacalny dar. Królowie francuscy to królowie cudotwórcy. Uzdrawiali, leczyli skrofuły, otrzymywali moc magiczną. Pojawiała się na przykład gołębica, która na własnych skrzydłach przynosiła ampułkę ze świętym olejem do namaszczania władców. Była przekazywana z króla na króla, aż do rewolucji francuskiej. Odbyła pani dziesiątki podróży, przestudiowała karykatury, obejrzała tysiące gadżetów, monet, znaczków pocztowych, planów architektonicznych, pomników, fotografii, obrazów. Jakże sprawnie Stalin wykorzystał znaczenie ikony w prawosławnej obrzędowości! W szkicu o Stalinie bardzo wiele zawdzięczam prof. Bronisławowi Baczce, filozofowi i historykowi myśli społecznej, który napisał artykuł o sfabrykowanej charyzmie Stalina. Ja w tego Stalina wierzyłam jak w obraz. Wydawało mi się, że jego charyzma jest naturalna. Baczko pokazał krok po kroku, jak ona była robiona. Niski, kulawy, ospowaty… Mówi się, że charyzma to niekoniecznie czy też nie tylko aparycja, że to musi być coś więcej. Ale wiele świadectw mówi, że Stalin nawet nie miał tego czegoś. Charyzma to w istocie rezonans, jaki budzi postać w nas, odbiorcach. Lud nie widział u Stalina tak podstawowej sprawy, jak te dzioby po ospie. To doskonała metafora ślepoty całych narodów. Które nie tylko nie widzą niskiego wzrostu czy szpetoty tyrana, ale nie widzą, kim on jest w rzeczywistości. Większość spośród pani bohaterów to postaci fizycznie nieatrakcyjne. Tylko o Juliuszu Cezarze Swetoniusz pisze: „Był jakoby wysokiego wzrostu”. Reszta raczej lichego. Mussolini był o centymetr niższy od Napoleona: miał ledwie 167 cm. Hitler był średniego wzrostu, biografowie dają mu nawet 176 cm, ale też się powiększał: kazał zawsze filmować się od dołu, by wydawać się olbrzymem. Bardzo pracował nad wizerunkiem. Te jego wszystkie furie, które oglądamy na filmach dokumentalnych, były doskonale wypracowane. Nad każdym gniewem pracował godzinami. Nad każdym wybuchem szaleństwa. Kazał sobie robić zdjęcia, potem je oglądał i wybierał odpowiednie pozy, by je ćwiczyć przed lustrem. Wszyscy zatrudniali doradców wizerunkowych? Tu dane są sprzeczne. Mówiono, że Napoleona uczył słynny aktor François Joseph Talma. Napoleon twierdził, że to on uczył Talmę, jak grać króla. Tyle że łączy ich jeszcze coś. Podbój, terror, ludobójstwo. Czy zbrodnia w majestacie prawa to immanentna cecha kultu jednostki? Tyrania musi karmić się krwią. Żaden totalitaryzm za długo nie pociągnie bez wroga. Z tej reguły biorą się i terror, i ekspansja zewnętrzna. To są podstawowe twierdzenia udowadniane na każdym modelu. Kult jednostki rodzi się tylko w obliczu kryzysu – już istniejącego albo sztucznie wywoływanego. W momentach przejściowych, w chwili załamania się dotychczasowego systemu. To nie tak, że jest ludziom tylko narzucany. Oni naprawdę go potrzebują, bo czują się zagubieni. W świecie rozchwianych wartości nie wiedzą, czego się trzymać, gdzie ulokować swoje całkiem podstawowe potrzeby, jak choćby potrzeba miłości. I szukają tego kogoś, kto ich obdarzy bezwarunkowym uczuciem. Kogo oni będą mogli kochać. Ojca. Nie było takiego boga, który by nie mordował? Napoleon stosował bardzo umiarkowany terror. Podbijając świat, nie uprawiał propagandy nienawiści. To Święta Ruś wytworzyła propagandę Napoleona antychrysta, by lud rosyjski łacniej go znienawidził i chętniej z nim walczył. Napoleon po bitwach kazał swoim lekarzom opiekować się rannymi żołnierzami przeciwnika. Przeciwnik pozostawał dla niego człowiekiem w każdym wymiarze. Widzimy zatem różnicę klasy. Pozostał mi sentyment do Napoleona. Mimo boskich póz to był jeszcze człowiek, zachowywał pewne standardy człowieczeństwa. Poddani raczej nie przyjmują do wiadomości, że to bóg podjął złą decyzję, skrzywdził? Z punktu widzenia ludu król jest zawsze dobry, doradcy go oszukują. Tak było i za carów, i za monarchii austro-węgierskiej, zawsze gdy władza cieszyła się dużym autorytetem. Rodziny osób skazanych na Gułag pisały do Stalina, nie były w stanie uwierzyć, że on jednym podpisem skazuje dziesiątki tysięcy ludzi na śmierć. A kto otacza boga? Sam pracuje nad rekrutacją kadr? Jeśli jest mocno zakompleksiony – a oni zazwyczaj byli – to tak. Otacza się miernotami, żeby dobrze czuć się na tym tle. Nikt nie może wyrastać ponad niego. Co to za kompleksy? Paradoksalnie te same, które wynoszą do władzy. Wspomniany wzrost, odrzucenie w dzieciństwie, toksyczny ojciec, poczucie bycia gorszym, słabszym, trudna młodość. Oni nie dają sobie z tym rady. Zresztą, czy ktokolwiek z nas jest wolny od kompleksów? Ciekawie plotkujemy. Lecz od natury tyranów ciekawsze jest zjawisko zakochania całych narodów. Jak ta szajba odbija elitom? Za Mussoliniego nie było np. ani jednego archeologa antyfaszysty. Bo on im dawał na badania? Poszła za nim ogromna liczba intelektualistów. Do dziś wielu Włochów wspomina Mussoliniego z ciepłym sercem. Może były jakieś rasistowskie ustawy… Ale, podkreślają, on wcale nie był zadowolony z aliansu z Hitlerem. To Hitler był zafascynowany Mussolinim. Ponadto Mussolini coś narodowi dał, można mówić nawet o skoku cywilizacyjnym. Budował Rzym na nowo, te szerokie arterie. Miłość za szersze ulice? Wolne żarty. Co się np. działo z senatorami Kaliguli, gdy biegali za jego rydwanem w transwestyckich łaszkach? Jeśli senatorowie Kaliguli odmówiliby biegania za rydwanem, to jeszcze tego samego dnia rozstaliby się z życiem. Lecz strach nie do końca wszystko tłumaczy. Pytanie, czy intelektualista włoski musiał podążać za Mussolinim? Z estetycznego punktu widzenia to była przecież operetka. Może lud popadał w coś na kształt toksycznej miłości? Myślę, że ten termin dobrze to tłumaczy, bo przecież chodzi o stan zatrucia narodu. Oto np. Związek Radziecki odbiera ludziom prawo do Boga i prawo do przenoszenia swoich nadziei na batiuszkę – cara, który był wyznacznikiem, drogowskazem. Czymś tę przestrzeń trzeba zapełnić, np. ikonami Stalina. Głód jest na tyle silny, że organizm przyjmuje truciznę. Francuski socjolog i psycholog Gustaw Le Bon twierdził, że istnieje instynkt religijny narodów. Czy w tym się zawiera także potrzeba rytuału, mszy, procesji z pochodniami? Myślę, że człowiek ma głęboko zakodowaną potrzebę religii. Hitler i Mussolini uwielbiali Le Bona, całkowicie świadomie wykorzystywali instynkt religijny i budzili nastroje religijne. Hitler ustawiał na ołtarzach „Mein Kampf”, Albert Speer budował mu katedry świetlne. Czyli bogowie byli także mistrzami organizacji widowisk. Utalentowani aktorzy, świetna autopromocja. Zestaw jak ulał do naszych celebryckich czasów. Znalazłam kiedyś stronę internetową „Generator charyzmy”. Reklamują tam kursy dla menedżerów. Wyjaśniają, że charyzma to jest prosta rzecz, której można się nauczyć za odpowiednio wysoką kwotę. Dziś tacy podrabiani charyzmatyczni przywódcy po dwutygodniowym kursie mogą się zdarzyć na każdym szczeblu, ot, w firmie importującej bieliznę z Chin. To przerażające, jak łatwo ich podwładni popadają w stan strachu i uwielbienia. Przerażające jest też to, że taki sprzedawca bielizny może zostać znanym politykiem. W historii spotkalibyśmy pewnie całe zastępy aspirantów na despotów, którym – chwała Bogu – się nie udało. Iluż było niespełnionych malarzy, cóż dopiero bogów. Nie zrezonowali z czasami. Za wcześnie zmarli. Zabito ich. Kiedy powinny zapalać się lampki ostrzegawcze, że oto dochodzi do władzy jakaś groźna uzurpacja? Nie zawsze sygnały są wyraźne – Pol Pot na przykład nie zbudował klasycznego kultu jednostki. Genera

Pełną treść tego i wszystkich innych artykułów z POLITYKI oraz wydań specjalnych otrzymasz wykupując dostęp do Polityki Cyfrowej.