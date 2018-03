Jan M. Długosz Kiedy lud się buntuje Przemoc na przemoc Bunt, tyranobójstwo, rewolucja – kiedy lud sięga po ostateczny argument przeciw władzy.

Bunt jest wypowiedzeniem posłuszeństwa wobec władzy. W najłagodniejszej formie może nim być oddanie głosu w wyborach, w najbardziej brutalnej – zbrojna rewolta. W dziejach obywatel niejednokrotnie wypowiadał posłuszeństwo, gdy odbierano mu należne prawa. Poddany domagał się zmniejszenia obciążeń i odzyskania choć części przyrodzonej mu godności. Człowiek pozbawiony właściwości politycznych walczył po prostu o życie. Psychologia sporo miejsca poświęca tyranom i mechanizmom, którym oni nieuchronnie podlegają. Trochę mniej – procesom, które doprowadzają do tego, że jedna grupa godzi się na upokorzenie i zniewolenie innej (z klasyczną teorią spirali przemocy – im więcej zła i niesprawiedliwości dozna ofiara, tym gorzej będą o niej myśleć pozostali, jeśli przemocy nie zapobiegli). Przełomem w tej dziedzinie był słynny więzienny eksperyment Philipa Zimbardo o tym, że w każdym z nas – także tym życzliwym, niekonfliktowym, dobrze prowadzącym się – tkwi potencjał agresora i oprawcy. Z kolei dlaczego o bunt tak trudno, dobrze tłumaczy bazowa dla psychologii teoria zniewolenia. Jednostka zniewolona przestaje odpowiadać złem na zło – wręcz traci tę umiejętność. By ją odzyskała, potrzebny jest pełniący rolę zapalnika, niezłamany opresją buntownik (co ciekawe, prof. Leszek Nowak, badacz teorii rewolucji, dowodzi, że zwykle to prości ludzie buntują się pierwsi; intelektualiści, dysponując znacznie bogatszym systemem wyjaśnień, dłużej odraczają reakcję). Kolejna ważna teoria – tzw. trójkąta dramatycznego, tłumaczy, dlaczego ci, którzy wyszli z roli ofiar, tak łatwo i często – wobec innych, słabych – wchodzą w role katów. Bunt zrozpaczonych Jednym z najbardziej haniebnych procederów w historii ludzkości było niewolnictwo. W czasach antyku, bez mas niewolników zatrudnionych na roli, w kopalniach, domach bogaczy, warsztatach rzemieślniczych, słowem wszędzie tam, gdzie wykonywano pracę fizyczną, gospodarka przestałaby istnieć. Niewolnictwo należało do naturalnego porządku świata. Niewolnikowi nie odmawiano człowieczeństwa, lecz praw z człowieczeństwa wynikających. Traktowany jako „narzędzie mówiące”, stanowił nierozwiązywalny problem moralny i filozoficzny. Bo jak jednak usprawiedliwić ten stan, skoro niewolnik wygląda, mówi i zachowuje się jak każdy inny człowiek? Arystoteles w „Polityce” pisze, że do bycia niewolnikiem predysponują określone cechy umysłowości (są ludzie, którzy są niewolnikami wszędzie, inni zaś nigdzie), pochodzenie, niska kultura lub niezbędna do wykonywania ciężkich prac siła fizyczna. Jednak bez względu na zawiłe sofizmaty starożytnych myślicieli istniała tylko jedna przyczyna pozostawania w stanie niewoli – naga, niczym nieusprawiedliwiona przemoc. Najtragiczniejszy był los niewolników żyjących w republice rzymskiej. Status starożytnego supermocarstwa zapewniał Rzymowi stały ich dopływ, co definiowało sposób ich traktowania – Katon Starszy radził, by nie dawać im chwili wytchnienia, karmić zimnym pożywieniem, a zimą, po sezonie prac polowych, zmniejszać racje. Szacuje się, że w czasach Augusta niewolnicy stanowić mogli trzecią część całej populacji – pozbawioną wszelkich praw, sprzedawaną na targu jak bydło, chłostaną za najmniejsze przewinienie, zmuszaną do usług seksualnych, zakuwaną w kajdany lub wysyłaną na śmierć na arenie. Żyjącą bez żadnej nadziei. Upodloną i otoczoną pogardą warstwy rządzącej. Nieuchronną reakcją na nieograniczoną przemoc okazała się, rzecz jasna, przemoc. Republikański Rzym został trzy razy dotknięty wojnami niewolniczymi. Dwie pierwsze wybuchły na Sycylii (138–132 i 103–100 r. p.n.e.), gdzie doszło nawet do ustanowienia monarchii. Powstańcy nie potrafili jednak zdobyć się na nic innego poza zamianą ról – w ich efemerycznym państwie nadal obowiązywało niewolnictwo. Znacznie groźniejsze dla Rzymian okazało się trzecie wielkie powstanie, zainicjowane przez grupę gladiatorów z Kapui dowodzonych przez Spartakusa. Początkowo zlekceważone jako wybryk natury kryminalnej, przemieniło się w ruch masowy (z koszar uciekło mniej niż 80 gladiatorów, szybko jednak siły powstańców wzrosły do ok. 100 tys.). Przyłączali się również ludzie formalnie wolni, w tym wielu zubożałych rolników. Kierownictwo powstania objęli gladiatorzy. Pewnie uświadomienie sobie faktu, że każdy z towarzyszy Spartakusa może pokonać każdego rzymskiego legionistę, musiało mieć wyzwalający charakter i zmieniać myślenie o zasadzie porządku społecznego. Świat nie był jednak na radykalną zmianę społeczną gotowy. Mimo niechęci do Rzymian żadne z miast Italii nie otworzyło bram przed powstańcami, nie przyłączyła się do nich żadna siła polityczna. Powstanie zostało krwawo stłumione: na drodze z Kapui do Rzymu Marek Krassus kazał rozpiąć na krzyżach 6 tys. jeńców. Pewną poprawę losu niewolników wymusiła dopiero ekonomia – kres ery podbojów oznaczał wzrost cen niewolników, co z kolei nakłoniło właścicieli do złagodzenia form eksploatacji. Bunt praw utraconych Antysystemowy charakter miały średniowieczne bunty chłopskie. W 1358 r. francuscy kmiecie wywołali krwawe powstanie nazwane żakerią (określano tak później pogardliwie wszystkie wystąpienia ludowe). Powody? Na trwającą już dwie dekady wojnę stuletnią nałożyły się niszczące skutki „czarnej śmierci”; zasiadający na tronie Jan II, zwany Dobrym, dostał się do angielskiej niewoli po kompromitującej porażce francuskiego rycerstwa pod Poitiers (1356 r.); rozpowszechniły się zdzierstwa i nowe daniny; bandy maruderów i najemników bezkarnie pustoszyły północ kraju. Powstanie było krwawe i początkowo niezorganizowane – chłopi napadali na pańskie posiadłości, mordowali szlachtę, palili księgi (aby zniszczyć zapisy podatkowe, sądowe i listy powinności); do rebelii przyłączyły się również miasta, z Paryżem na czele. W Europie po przejściu zarazy w wielu miejscach wybuchały podobne rozruchy – w Anglii stłumione siłą powstanie Wata Tylera (1381 r.); w miastach buntowali się poddani rygorystycznym prawom cechowym biedni rzemieślnicy – np. we Florencji (bunt Ciompich, 1378 r.), gdzie czeladnicy żądali nie tylko podniesienia płac, ale również zakazu stosowania wobec nich kar cielesnych i udziału w samorządzie miejskim. Wojna chłopska w krajach niemieckich w latach 1524–26, wielki ruch ludowy z buntu o pańszczyznę przerodził się w prawdziwy konflikt zbrojny pomiędzy klasami. Pod bronią stanęło kilkadziesiąt tysięcy ludzi, w tym również mieszczan i rycerzy, i pokonanie ich wymagało wielkiego wysiłku zbrojnego. W wojnach niewolniczych i powstaniach chłopskich brały głównie udział najniższe grupy społeczne, jednak pomiędzy tymi wystąpieniami istnieją zasadnicze różnice. Średniowieczni chłopi, rzemieślnicy czy ludzie luźni nie znajdowali się, inaczej niż niewolnicy w Rzymie, poza systemem społecznym – mieli prawa, których przestrzegania się domagali. Francuska żakeria to przykład wypowiedzenia feudalnego kontraktu społecznego (teoretycznie było to dopuszczalne). Niemiecka wojna chłopska to nie tylko reakcja na ograniczanie przywilejów (np. dostępu do lasów i łowisk) i zwiększanie ciężarów, ale również skutek rewolucji w myśleniu spowodowanej nowym odczytaniem Ewangelii, w tym idei równości wobec Boga. Niemal wszystkie wystąpienia antyfeudalne zakończyły się złamaniem oporu, karnym wzrostem obciążeń i krwawymi represjami. Ich skala była tak wielka, że na kolejną reakcję Europa musiała czekać 2,5 wieku – aż do wybuchu rewolucji francuskiej. Tyranobójcy Innym rodzajem buntu jest fizyczny zamach na tyrana – jedynowładcę. Czasem tchórzliwy akt barbarzyństwa o nieczystych intencjach, czasem akt samoobrony. Zadziwiające, jak rzadko w historii przynosił skutki zamierzone przez zamachowca. Spośród setek zabójstw politycznych popełnionych w starożytności najbardziej brzemienne w skutki okazało się to na Juliuszu Cezarze. Tyle że właśnie odwrotne do zamierzonych: rozpoczęta wkrótce wojna domowa pogrzebała stary ustrój raz na zawsze, a wszyscy spiskowcy zginęli śmiercią gwałtowną. Juliusz Cezar, wódz i polityk, dzięki osobistemu geniuszowi tak wyraźnie wyrósł ponad otoczenie, że samą swoją obecnością groził rozsadzeniem obowiązującego i chylącego się wyraźnie ku upadkowi ustroju republiki rzymskiej (w tym wypadku słowo „republika” nie oznacza ani demokracji, ani jakiegoś podobnego jej ustroju, lecz państwo o charakterze oligarchicznym). Patrycjusze – nie mając odwagi wystąpić przeciw niemu politycznie (część z senatorów biorących udział w spisku służalczo głosowała za nadawaniem Cezarowi kolejnych zaszczytów i prerogatyw) – zdecydowali się na zabójstwo. Jedna z wiodących postaci spisku Marek Juniusz Brutus, jak głosiła uparcie powtarzana plotka, nieślubny syn dyktatora, zadał mu ostatni, dwudziesty trzeci cios sztyletem. W średniowieczu powodem królobójstwa były najczęściej spory dynastyczne, co przy uwzględnieniu zasady patrymonium pozwala traktować tego typu zbrodnie bardziej jako zabójstwa na tle majątkowym niż politycznym. Królobójstwo uzyskało ideologiczną sankcję wraz z doktryną monarchomachów (tyranobójców), powstałą na gruncie religijnych sporów okresu reformacji. Najwybitniejszy jej przedstawiciel to François Hotman (1524–90) – protestant, sekretarz Jana Kalwina, wywodzący z czasów Franków ideę suwerenności ludu, gdzie władza królewska nie jest dana od Boga, lecz jedynie delegowana. Protestancka z pochodzenia doktryna została podchwycona przez myślicieli katolickich – podobny pogląd głosił hiszpański jezuita Juan de Mariana (1536–1624), którego prace znalazły się zresztą na Indeksie Ksiąg Zakazanych. Dwa najsłynniejsze zabójstwa polityczne tego czasu, czyli zamachy na królów Francji Henryka III (1589 r.) i Henryka IV (1610 r.), inspirowane doktryną monarchomachów, zostały popełnione przez fanatycznych katolików na – zdaniem zamachowców – nie dość katolickich władcach. Głowa Ludwika XVI wpadająca do kosza pod gilotyną ustawioną na placu Rewolucji (dziś placu Zgody) odczarowała ostatecznie królewski majestat. Szczególnie zajadle polowano na rosyjskich carów – Aleksandra II zabito dopiero w siódmym zamachu (drugi przeprowadził w Paryżu Polak Antoni Berezowski, powstaniec styczniowy; morderczą bombę rzuc

