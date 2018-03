Łukasz Wójcik Czy demokracja bez partii jest możliwa? Partie dają głos Nowoczesna demokracja jest produktem ubocznym konkurencji między partiami. I może się okazać, że bez nich nie będzie ani post-, ani żadnej innej demokracji.

Alamy Stock Photo/BEW Turcja, 2011 r. Mężczyźni dyskutujący przed czerwcowymi wyborami parlamentarnymi. Współczesna polityka stawia dziś obywateli Zachodu przed iluzoryczną alternatywą. To wybór między merytokracją, czyli rządami ekspertów, a władzą populistów pokroju włoskiego Ruchu Pięciu Gwiazdek czy polskiego Prawa i Sprawiedliwości. Obie strony jednocześnie wydają się jak najdalsze od siebie, ale i bliskie. Merytokraci uważają, że jest tylko jedno racjonalne rozwiązanie dla każdego politycznego czy gospodarczego problemu, więc jakakolwiek debata nie jest potrzebna. Z kolei populiści wierzą w wolę ludu oraz że tylko oni są w stanie ją rozpoznać, więc… żadna debata nie jest potrzebna.

Współczesna polityka stawia dziś obywateli Zachodu przed iluzoryczną alternatywą. To wybór między merytokracją, czyli rządami ekspertów, a władzą populistów pokroju włoskiego Ruchu Pięciu Gwiazdek czy polskiego Prawa i Sprawiedliwości. Obie strony jednocześnie wydają się jak najdalsze od siebie, ale i bliskie. Merytokraci uważają, że jest tylko jedno racjonalne rozwiązanie dla każdego politycznego czy gospodarczego problemu, więc jakakolwiek debata nie jest potrzebna. Z kolei populiści wierzą w wolę ludu oraz że tylko oni są w stanie ją rozpoznać, więc… żadna debata nie jest potrzebna. Obie strony mają wspólnego wroga – stare systemy partyjne. Partie się zdezaktualizowały – uważają ich krytycy. Większość z nich powstała, aby walczyć z problemami, których już nie ma. Lub promować sprawy, które już udało się załatwić. Te, które wciąż istnieją, starają się adaptować, ale z coraz większym trudem. I mając do dyspozycji coraz mniej środków. Tradycyjne partie są dziś wypychane ze sceny politycznej przez ugrupowania niszowe, koncentrujące się na pojedynczym zagadnieniu. Docelowym modelem stają się partie jednoosobowe, przynależność do tych masowych coraz bardziej kłóci się z kultem indywidualności. Ale zanim ogłosimy ich koniec, warto się zastanowić, czy to partie masowe są dziećmi demokracji, czy może jest na odwrót? Po co partie Współczesne zachodnie demokracje są zbudowane na dwóch założeniach. Po pierwsze – obywatele wybierają kogoś, aby reprezentował ich w przyszłości. Po drugie – dzięki cyklicznym wyborom mogą swoich przedstawicieli pociągnąć do odpowiedzialności za ich przeszłe czyny. Nigdzie jednak nie jest powiedziane, że ci przedstawiciele muszą działać w grupach – tu systemy są bardzo różne. A jednak wspólne platformy reprezentantów obywateli, zwane też partiami, przez całe dekady wydawały się najlepszym rozwiązaniem. Co najmniej z trzech powodów. Pierwszy z nich to czas. Wyobraźmy sobie procedurę tworzenia rządu w polskim parlamencie złożonym z 460 niezależnych posłów. Inna skrajność – dwie partie w parlamencie – również nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem, ale w takiej sytuacji rząd może powstać kilka dni po wyborach. W dodatku stworzony w ten sposób od razu może zacząć realizować zaprezentowany w kampanii program, którego już z nikim nie musi uzgadniać. To z kolei wiąże się z drugim argumentem za partiami. Znów, zakładając niezależność i racjonalność 460 posłów, każdy z nich próbowałby zapewne realizować niewielkie, choć widoczne dla swoich wyborców w okręgu, projekty. Choćby po to, aby zagwarantować sobie reelekcję. Z dużym prawdopodobieństwem byłyby to projekty nierzadko sprzeczne ze sobą, często niebiorące pod uwagę interesów całego państwa. Podatki, polityka obronna, ubezpieczenia społeczne – wszystko to wymaga współpracy wielu posłów. I w końcu trzeci argument – przewidywalność. Wybierając niezależnego posła, popieramy jego program. Ale nie mamy żadnej gwarancji, że zostanie on zrealizowany. I nie chodzi tu o jego słowność. Po prostu w zderzeniu z pozostałymi 459 posłami może się on nie przebić. Inaczej z programem firmowanym przez partie. Tu również pewności nie ma, ale po zwycięstwie wybrana przez nas partia traci wymówkę – ma większość, może realizować swój (nasz) program. Odwrócone role Do takich wniosków Zachód doszedł jednak w wyniku kilkudziesięciu lat prób i błędów. Przełomem było oczywiście upowszechnianiem się prawa wyborczego w XX w. Partie polityczne, dotychczas reprezentujące głównie interesy arystokracji, stopniowo zyskiwały dostęp do nowych wyborców. Wsparte przez istniejące już masowe organizacje społeczne, takie jak związki zawodowe, zaczęły przyciągać wyborców w oparciu o wspólne, społeczne doświadczenie i nadzieje na to, co ich partia może dla nich osiągnąć w rządzie. Partie zaczęły pełnić dwie kluczowe dla demokracji funkcje: konwertowały „wolę ludu” na konkretną politykę państwa, rekrutowały i promowały liderów zdolnych wygrywać wybory i potem rządzić. Jak pisze Peter Mair w swojej głośniej książce „Ruling the Void” (Zarządzając próżnią, 2013 r.), partie „dały głos ludziom”. Kolejna zasadnicza zmiana funkcji nastąpiła w latach 60. XX w. – powstał model partii wszechogarniającej, zwanej też masową. Partie te walczyły już o głosy wyborców daleko spoza swojego podstawowego elektoratu. I co za tym idzie, zrezygnowały z integralności światopoglądowej – celem nadrzędnym stało się wygrywanie wyborów. Kolejny etap tej ewolucji to już przełom lat 80. i 90. Mair nazywa to wprost rządami karteli. Największe ugrupowania, które cyklicznie wymieniają się u władzy, stają się tak podobnie do siebie, że zanika powoli zjawisko realnej opozycji. Ostatnie dekady XX w. to dalsze odrywanie się wielkich partii od swoich masowych elektoratów i ich coraz większe uzależnienie od struktur państwa. To wycofanie się partii pociągnęło za sobą spadek bezpośredniego zainteresowania polityką, coraz niższą frekwencję. Partie w swojej działalności coraz bardziej koncentrowały się na parlamencie, coraz mniej na działalności lokalnej. Im bardziej oddalały się od wyborców, tym bardziej zbliżały się do siebie, tworząc nową klasę rządzącą. Ten proces następował dwutorowo. Po pierwsze, w większości zachodnich demokracji elity polityczne doszły do wniosku, że aby rządzić, nie potrzebują już partii jako struktury organizacyjnej. W końcu partie te dziś są przede wszystkim utrzymywane z budżetu, a nie przez członków. Stąd liderzy bardziej są zainteresowani uczestnictwem w rządzie, który ten budżet rozdziela, niż reprezentowaniem wyborców. Po drugie, obywatele uciekają od partii. Coraz rzadziej głosują, a jeśli już to robią, to są coraz bardziej nieprzewidywalni w swoich wyborach. W efekcie współczesne zachodnie partie stały się raczej przedstawicielami rządu wśród społeczeństwa niż odwrotnie. Elity partyjne w coraz mniejszym stopniu identyfikują się z wyborcami. A coraz bardziej z przedstawicielami grup interesów, z którymi się socjalizują, którzy wspierają je finansowo i którzy siłą rzeczy wpływają na kierunki polityki realizowanej przez takie elity. Utrata tożsamości Tradycyjne partie są dziś niewątpliwie w kryzysie. W Niemczech oba wielkie ugrupowania – CDU i SPD – są w kryzysie, co widać nie tylko w sondażach. Zarówno centroprawica, jak i centrolewica patrzą dziś w lustro i za bardzo nie wiedzą, kim są. Szczególnie po czterech latach i w obliczu kolejnych czterech lat w koalicji, w wyniku której coraz trudniej je rozróżnić. Podobne zdanie mają wyborcy, którzy coraz liczniej oddają głosy na tzw. partie tożsamościowe, jak Alternatywa dla Niemiec. Jeszcze w latach 80. dwa wielkie brytyjskie ugrupowania, Partia Konserwatywna i Partia Pracy, miały w sumie ponad 4 mln członków. Dziś razem nie więcej niż 200 tys. W porównywalnym okresie członkostwo we francuskich partiach spadło o ponad 60 proc. W Hiszpanii zaledwie sześć lat temu ludowcy i socjaliści dostali w sumie 75 proc. głosów. Gdyby wybory były w tym roku, obie partie liczone razem mogłyby mieć problem z przekroczeniem 50 proc. We wspominanej Wielkiej Brytanii zdarzało się, że konserwatyści i laburzyści zdobywali w sumie 97 proc. głosów w wyborach. W 2015 r. – zaledwie 67. Nie lepiej jest z frekwencją, która w ostatnich trzech dekadach spadła o średnio 20 pkt procentowych w całej Europie. W Stanach republikanie, czyli partia Abrahama Lincolna, zostali porwani przez człowieka, który miałby zapewne problemy, aby wytłumaczyć, kto to był ten Lincoln. Republikańscy liderzy stali się w pewnym sensie zakładnikami Donalda Trumpa – prezydent USA ma taką siłę rażenia, że przy jego sprzeciwie żaden z nich prawdopodobnie nie wygrałby wyborów. Partia Demokratyczna jest z kolei w koncepcyjnej rozsypce i po roku w opozycji nie doczekała się nowego lidera. Jak głęboki to upadek, niech świadczy kolportowany ostatnio całkiem na poważnie pomysł, żeby za trzy lata wystawić przeciwko Trumpowi Oprah Winfrey. Zasadniczym źródłem tego kryzysu jest zapaść instytucji, na bazie których owe partie powstały. Instytucji, które niejako pośredniczyły i budowały więź między obywatelem a partią. Tożsamość i ideologia europejskich chadeków, przez dziesięciolecia dominującej siły politycznej w Europie, wywodzą się wprost z chrześcijańskich wartości. Tej tożsamości nie da się jednak podtrzymać, nie chodząc do kościołów, a te przecież pustoszeją nawet w Polsce. Lewica ma podobny problem: we wszystkich krajach zachodniej Europy spada odsetek pracowników należących do związków zawodowych, z których wyrosły przecież partie socjalistyczne. Znaczenie ma tu również równoległy rozpad zbiorowych tożsamości, w tym na pierwszym miejscu odrębnej tożsamości klasy robotniczej. Ta właśnie indywidualizacja życia społecznego w dużym stopniu tłumaczy obojętność i apatię wśród obywateli w stosunku do wyrażania wspólnych interesów w polityce. Globalizacja z kolei oznacza coraz mniejszą zdolność lokalnych rządów do autonomicznego kształtowania polityki. Oba te trendy mają podobny wpływ na partie polityczne – upodabniają się one do siebie, tracąc jednocześnie wyrazistość w sprawach fundamentalnych światopoglądowo. W poszukiwaniu wyborców Znane z przeszłości metody ratowania partii dziś już zawodzą. Stąd wysyp nowych. Ich zarządy obniżają np. opłaty za członkostwo. Bycie francuskim socjalistą kosztuje dziś 15 euro rocznie, brytyjskim konserwatystą – 20 funtów. Kilka partii z południa kontynentu eksperymentuje z bezpłatnym statusem zwolennika, który, mimo że nie jest członkiem, ma wpływ na wybór władz partii i jej kandydatów do ciał ustawodawczych. Francuska prawica poszła jeszcze dalej i wzorem amerykańskim częściowo wprowadziła tzw. otwarte prawybory – teoretycznie nawet francuski trockista może wybierać liderów starej partii gen. de Gaulle’a. Jeszcze ciekawszy wydaje się eksperyment brytyjskiej Partii Pracy, szczególnie jego rezultaty. Do niedawna jej kierownictwo było wybierane przez równoważny tercet: członkowie parlamentarzyści, zwykli członkowie i związki zawodowe. W nowym systemie kandydatów na lidera partii musi zgłosić odpowiednia liczba członków parlamentarzystów, ale już z tego grona szefa wybierają wszyscy członkowie na zasadzie: jeden członek, jeden głos. Zwolennicy reformy chcieli w ten sposób przyciągnąć do Partii Pracy nowych ludzi i ograniczyć wpływy związków zawodowych. Ale wydaje się, że rezultat minął się z ich oczekiwaniami. Zwycięzca pierwszych wyborów w tym nowym systemie Jeremy Corbyn na początku miał problemy ze znalezieniem wystarczającej liczby popierających go członków parlamentarzystów. Ostatecznie poparło go kilku nie dlatego, że im się spodobał, ale dlatego, żeby do końcowego wyścigu dopuścić przedstawiciela lewego skrzydła partii. Słowem: miał być figurantem, żywym dowodem na pluralizm w partii. Corbyn jednak niespodziewanie wygrał, i to z dużą przewagą głosów. Głównie za sprawą tysięcy wyborców, którzy za kilka funtów zapisali się w ostatniej chwili do partii – tylko po to, aby na niego zagłosować. Byli to przeważnie przeciwnicy polityki zaciskania pasa, którzy wśród mainstreamowych partii nie odnaleźli dla siebie alternatywy i chcieli w ten sposób pchnąć Partię Pracy bardziej na lewo. Dziś trzeszczy ona w szwach, bo większość działaczy uważa, że została porwana przez Corbyna i jego radykalnych towarzyszy. Nawet tak nowatorskie rozwiązania niewiele pomagają. Wśród młodych Europejczyków aktywizacja polityczna w ramach starych struktur partyjnych stała się synonimem obciachu. Zniechęceni młodzi wcale nie uciekają jednak w apolityczność. Stają się hipermobilnymi wyborcami, jak określa ich niemiecki politolog Jan-Werner Müller. Stary podział na lewice i prawice nie ma już dla nich znaczenia, a blogowanie zastąpiło debatę na zebraniach partyjnych. Czasem wybierają sobie szczegółowe pozycje w partyjnych programach i udzielają poparcia tylko z tego jednego powodu. Coraz częściej jednak za pomocą internetu organizują się w grupy nacisku, sami formułują konkretne pomysły polityczne i ogłaszają coś w rodzaju publicznego przetargu. Wygrywa ta partia, która obieca najniższy koszt społeczny realizacji takiego zamówienia. Czy zrobią to komuniści czy narodowcy – nie ma już większego znaczenia. Polityczny marketing Coraz słabsze zaangażowanie obywateli w politykę partyjną pociąga za sobą coraz większą rolę marketingu politycznego. Relacja między wyborcą a politykiem przypomina tę między konsumentem a sprzedawcą. Zniechęconych do transakcji kupna/oddania głosu skłonić może tylko niska cena uzyskania korzyści, dajmy na to obniżenia wieku emerytalnego. Wyborcy traktują więc partie nie jako punkty orientacyjne plemiennej lojalności, ale jak markę – można sobie wybrać inną, jeśli ta obecna nie nadąża za upodobaniami obywatela. Coraz częściej skupiają się na pojedynczym temacie lub dwóch. I nie chcą wybierać całego pakietu rozwiązań na rzeczywistość, jaki oferuje partia masowa. Stąd eksplozja partii monotematycznych, jak np. brytyjski UKIP, zainteresowany przede wszystkim brexitem. Z drugiej strony globalna już kariera referendów jest bezpośrednim efektem komercjalizacji polityki, która staje się bardziej zorientowana nie na wyborcę-obywatela, ale na konsumenta-klienta. Dominacja marketingu politycznego w praktyce oznacza stopniową śmierć demokracji wewnątrz partii. Tu działa sprzężenie zwrotne: uzależnione od marketingu partie polityczne potrzebują w swoich szeregach ekspertów od sprzedaży, a nie aktywistów. Wewnątrzpartyjna demokracja wymaga czasu, a marketing potrzebuje szybkich decyzji, 24 godziny na dobę, bo w takim trybie pracują media. Produkt w nich prezentowany musi być dostępny dla wszystkich. Żadnego więc zawężenia elektoratu, czyli żadnej ideologii. Kiedyś ten produkt by

Pełną treść tego i wszystkich innych artykułów z POLITYKI oraz wydań specjalnych otrzymasz wykupując dostęp do Polityki Cyfrowej.