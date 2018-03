Joanna Cieśla Skąd się bierze polityczny ekstremizm Radykalnie różni radykałowie Rozmowa z prof. Urszulą Jakubowską, psychologiem klinicznym i politycznym, o ideowości, ortodoksji, fundamentalizmie, fanatyzmie – skąd w ludziach takie postawy?

EPA/PAP Obóz dla uchodźców w Strefie Gazy, 14 lutego 2003 r. ok. 30 tys. zwolenników Hamasu bierze udział w wiecu w 52. rocznicę powstania Bractwa Muzułmańskiego. JOANNA CIEŚLA: – Lubi pani ekstremistów?

URSZULA JAKUBOWSKA: – Dobrze, że są. Ekstremizm jest niebezpieczny ze względu na metody działania – rości sobie prawo do zawłaszczania świata i budowania go na własnych prawach. Ale też unaocznia konflikty, pozwala na ich nazwanie. Jeśli w sposób niezwykle wyrazisty – choćby przykuwając się do drzew – ludzie pokazują, że coś stanowi dla nich istotną wartość, dla której są w stanie narazić zdrowie, to rozszerza się w ten sposób świadomość społeczną, skłania do rozwiązania problemów.

JOANNA CIEŚLA: – Lubi pani ekstremistów? URSZULA JAKUBOWSKA: – Dobrze, że są. Ekstremizm jest niebezpieczny ze względu na metody działania – rości sobie prawo do zawłaszczania świata i budowania go na własnych prawach. Ale też unaocznia konflikty, pozwala na ich nazwanie. Jeśli w sposób niezwykle wyrazisty – choćby przykuwając się do drzew – ludzie pokazują, że coś stanowi dla nich istotną wartość, dla której są w stanie narazić zdrowie, to rozszerza się w ten sposób świadomość społeczną, skłania do rozwiązania problemów. Rzecz jasna nie chodzi o sytuację, gdy ktoś naraża w imię własnych wartości zdrowie i życie innych ludzi. W takim razie kiedy ekstremizm się zaczyna? Co go odróżnia od ideowości? Ludzie ideowi to ci, którzy wierzą w swoje przekonania, idee. Ale można wierzyć bardzo mocno i nie narzucać przekonań innym. W przypadku religii tak się odróżnia ortodoksję od fundamentalizmu i to samo odnosimy do innych obszarów. Poglądy ekstremistyczne natomiast nie dopuszczają wyjątków od jakiejś reguły – są jednowymiarowe i związane z dążeniem do konfrontacji, z przekonaniem, że są jedynie słuszne i wszyscy powinni je wyznawać. Jest też inne ujęcie ekstremizmu, które ma charakter statystyczny. Zakłada, że te ugrupowania czy partie, których jest mało, są ekstremistyczne, większość to centrum. Można być ekstremistycznym centrowcem? Teoretycznie nie, bo poglądy centrowe zakładają dialog – próbę pogodzenia różnych sprzeczności. Ale we współczesnym świecie można zaobserwować swoisty ekstremizm demokratyczny – narzucanie pluralizmu, organizacji państwa, którą świat zachodni uznał za jedynie słuszną. Dążenie do wyeliminowania ekstremizmu także jest ekstremizmem. Jak człowiek staje się ekstremistą? Zachowania ekstremistyczne mogą być wywołane przez okoliczności zewnętrzne, np. zagrożenie ekonomiczne. To najczęściej przywoływany przykład, bo właśnie ono w spektakularny sposób zadziałało w Niemczech okresu międzywojennego, gdy całym narodem zawładnęła ideologia faszystowska. Przez dekady naukowcy na wiele sposobów wyjaśniali, co się właściwie wtedy stało. Jedno z tych wyjaśnień, systematycznie potwierdzane w badaniach dotyczących konfliktów politycznych, jest takie, że gdy ludzie odczuwają silne napięcie i zagrożenie, zaczynają inaczej przetwarzać informacje. Stają się mniej otwarci na wiadomości z zewnątrz, tracą umiejętność i chęć dostrzegania perspektyw innych ludzi, zdolność do tolerancji poglądów innych niż ich własne. Są skłonni do bardziej radykalnych działań. Ekstremistami nie stają się zwykle ci najbardziej zmarginalizowani, lecz ci, którym żyje się stosunkowo dobrze i grozi im obniżenie standardu życia. Ale ciekawe wyniki przyniosły też badania na politykach – dowiodły, że ekstremistyczne postawy przyjmują członkowie partii, która w danej chwili jest w opozycji. To chyba rytualna gra, taki kontredans demokracji? Wbrew pozorom skrajne wypowiedzi, negowanie wszystkiego, proponowanie radykalnych rozwiązań to niekoniecznie musi być gra dążąca do zdetronizowania ugrupowania, które w danej chwili sprawuje władzę. W każdym razie nie wyłącznie. Jest i taka hipoteza, że będąc opozycją, politycy rzeczywiście mówią to, co myślą. Bo mało wiedzą. Gdy obejmują władzę, zyskują dostęp do informacji, których wcześniej nie mieli, dlatego radykalizm ich poglądów słabnie. Poza tym jest też kwestia odpowiedzialności – zupełnie innej, gdy jest się w opozycji, i zmieniającej sposób widzenia rzeczywistości. A gdy opozycją staje się partia, która wcześniej była u władzy? Jej liderzy powinni pamiętać realia rządzenia. Ale nie wszyscy faktycznie rządzili. Składy partii trochę się zmieniają, dochodzą do głosu różne frakcje, warunki działania też ulegają zmianie. Swoją drogą słaba władza – czy też postrzegana jako nieudolna – również może prowokować do ekstremizmów rozumianych jako metody działania. Napędza je zwłaszcza brak reakcji rządzących na spokojniejsze sposoby argumentacji, debaty publiczne i cywilizowane protesty, a reagowanie dopiero pod presją siły. Górnicy czy rolnicy mogą palić opony, blokować drogi. Frankowi kredytobiorcy zaś, nawet jeśli wyjdą na ulice, to najwyżej trochę pokrzyczą. Dlaczego? To kwestia organizacji, lidera, wyposażenia w pewien rodzaj siły – żeby działać ekstremistycznie, trzeba mieć narzędzia. Frankowicze nie mają traktorów ani kilofów. Czy poziom wykształcenia może tu mieć znaczenie? Kiedy bada się fundamentalistów religijnych, to podobnie jak w przypadku terrorystów okazuje się, że o ile szeregowi wyznawcy czy działacze niekoniecznie są wykształceni, o tyle przywódcy już tak. Nasi politycy, nawet ci, których moglibyśmy nazwać ekstremistami, ostatnio też w większości mają dyplomy. Nie zaryzykowałabym więc tezy, że wykształcenie chroni przed ekstremizmem, choć daje niewątpliwie bogatsze kategorie poznawcze. Na podstawie wyników badań można sądzić, że po prostu są osoby, które mają do radykalizmów predyspozycje – w psychologii nazywa się ich ekstremistami latentnymi. Tacy ludzie pytani o poglądy polityczne powiedzą, że nie mają żadnych albo że nie interesują się polityką. W Polsce tych ludzi jest 30–40 proc. Chodzi jednak tylko o część tej grupy – osoby, które zapytane o konkretne kwestie ekonomiczne, obyczajowe, związane z zarządzaniem państwem, jak najbardziej ujawniają poglądy i to bardzo wyraziste. A ponadto uważają, że są one właśnie jedynie słuszne i świat powinien być urządzony według nich. Te osoby z jakichś względów wycofują się z zaangażowania w życie polityczne. Ale jeśli sytuacja ich do tego popchnie czy pojawi się lider, który ich do siebie przekona, to za nim pójdą. Psychologiczne badania ekstremizmu koncentrują się zwykle na potencjalnych ekstremistach dlatego, że partie i ugrupowania o radykalnym charakterze często są bardzo hermetyczne, zamknięte dla osób z zewnątrz. Ilu może być ekstremistów latentnych? Statystycznie przyjmuje się, że zgodnie z tzw. krzywą Gaussa 68 proc. populacji ma poglądy centrowe, a po 16 proc. radykalnie prawicowe lub lewicowe, choć, jak wspomniałam, ten radykalizm jest stopniowalny. Przykład Niemiec w latach 30. pokazuje jednak, że to się może zmieniać, bo tam większość była nazistami, choć niekoniecznie większość popierała radykalne metody działania. Psychologia zajęła się ekstremistami w latach 30. XX w. A w latach 50. w USA badania bardzo się rozwinęły. Sprawdzano wówczas dyspozycje do przyjmowania postaw prokomunistycznych, których Amerykanie ogromnie się bali. Kolejny etap to była próba znalezienia podobieństw między ekstremistami lewicowymi i prawicowymi, bo ustalono, że ideologie faszystowska i komunistyczna pod względem formalnym się nie różnią. Są odmienne treściowo, ale jeśli chodzi o metody działania i strukturę, to właściwie to samo. W próbie określania podobieństw pod względem predyspozycji osobowościowych do przyjmowania jednej czy drugiej ideologii psychologowie nie osiągnęli jednak sukcesu. Obraz osób przyjmujących konserwatywne ideologie w skrajnej postaci jest dość jasny i klarowny. Osoby zwane autorytarnymi ulegają silnym autorytetom – mogą to być konkretni ludzie albo też autorytety symboliczne – władza państwowa, dogmaty religijne. Patrzą też na relacje społeczne w sposób hierarchiczny – przez pryzmat statusu społecznego. „Albo ja muszę się podporządkować komuś, albo ktoś mnie” – nie ma kategorii partnerstwa. Dla osób ulegających prawicowym ideologiom ekstremistycznym specyficzna jest też wrogość. Ideologie konserwatywne są bardzo represyjne, w związku z tym ta wewnętrzna wrogość może znaleźć akceptowalne ujście za pośrednictwem systemu, który przewiduje kary dla ludzi odstępujących od jakichś norm. Te cechy powtarzają się we wszystkich badaniach osób otwartych na ideologie konserwatywne. Tymczasem w przypadku ekstremistów lewicowych mamy znacznie mniej jednoznaczne, wręcz sprzeczne rezultaty. Udało się odnaleźć jakiekolwiek wspólne osobowościowe rysy radykalnych lewicowców? Są badania, które pokazują, że ekstremiści lewicowi też wykazują pewne formy autorytaryzmu – wobec autorytetów grupy własnej, liderów, ideologów – a także rysy agresywności wyrażające się w zwalczaniu oponentów. Ale Rob Altemayer, kanadyjski badacz, który to opisał, po 20 latach z rozczarowaniem przyznał, że takich osób jest bardzo mało. Inne badania pokazały, że ekstremiści lewicowi, podobnie jak prawicowi, są dogmatyczni w takim sensie, że nie radzą sobie z wieloznacznością informacji, ich świat jest czarnobiały. Ale w innych badaniach takiego wyniku nie uzyskano. Ciekawa cecha ujawniła się w badaniach alterglobalistów i ekologów (ale też nie był to wynik systematycznie uzyskiwany) – że mają oni specyficzną cechę: poszukują wrażeń, potrzebują silnych doznań. Ludzie mogą je sobie w różny sposób zapewniać – szukać ekscesów seksualnych, grać na giełdzie, w kasynie albo blokować tory, którymi przejeżdżają pociągi z odpadami radioaktywnymi. Jak to się dzieje, że jedni grają w kasynie, a inni blokują tory? Najogólniej: kluczową rolę odgrywa tu grupa rówieśnicza, bo w ruchach ekstremistycznych dominują ludzie młodzi, choć przywódcami bywają starsi. Dlaczego lewicowcy tak wymykają się psychologom? Trudno powiedzieć. Może przyczyną jest wielka różnorodność ruchów,

Pełną treść tego i wszystkich innych artykułów z POLITYKI oraz wydań specjalnych otrzymasz wykupując dostęp do Polityki Cyfrowej.