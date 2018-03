Edwin Bendyk Nowe technologie zmieniły demokrację Ciemna strona mocy Technologie wolności – tak mówiono przed ćwierćwieczem o komputerach połączonych siecią teleinformatyczną, czyli o przyszłym internecie. Nowy sposób komunikowania miał zmienić świat w podobny sposób, jak pięćset lat wcześniej druk z ruchomą czcionką. I zmienia, choć konsekwencje tego procesu coraz bardziej niepokoją.

Listopad 2013 r., Mustafa Najem, dziennikarz „Ukraińskiej Prawdy”, pisze po rosyjsku na swym koncie na Facebooku: „Spotykamy się o 22.30 pod pomnikiem Niepodległości. Ciepło się ubierajcie, weźcie parasole, herbatę, kawę, dobry nastrój i przyjaciół”. To reakcja na zapowiedź, że prezydent Wiktor Janukowycz nie podpisze umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską, odsyłając w daleką przyszłość europejskie marzenie Ukraińców. Niewinny wpis zostaje przesłany dalej przez 7455 innych fejsbukowiczów, podobny wpis Najem publikuje także na Twitterze – i znowu ponad 1300 innych osób podaje wiadomość dalej. W sumie dociera ona do setek tysięcy odbiorców. Wystarczyło, żeby zainicjować rewolucję – w odpowiedzi na wezwanie 21 listopada 2013 r. na kijowski plac Niepodległości przyszły tysiące protestujących. Zostali do końca lutego kolejnego roku i krwawej masakry, po której Janukowycz uciekł do Rosji. Euromajdan często jest przedstawiany jako przykład internetowej-fejsbukowej-twitterowej rewolucji, która podobnie jak zrywy arabskiej wiosny z 2011 r. zademonstrowała potęgę nowych mediów. Dzięki nim współcześni rewolucjoniści zyskali niezwykle skuteczne narzędzie samoorganizacji i komunikowania swoich celów poza obiegiem mediów głównego nurtu i poza kontrolą zmurszałych organizacji, jak skorumpowane partie polityczne. Do tej opowieści można dodać jeszcze jedną historię. 26 marca 2017 r. w Rosji w około stu miastach wybuchły uliczne demonstracje, w których udział wzięli głównie młodzi ludzie protestujący przeciwko korupcji. Powodem tej bezprecedensowej mobilizacji stał się film o przekrętach w kręgach premiera Dmitrija Miedwiediewa przygotowany przez Aleksieja Nawalnego i opublikowany w serwisie YouTube. Obejrzały go miliony osób (w połowie lutego 2018 r. licznik wskazywał 26,2 mln), inne polityczne produkcje Nawalnego także zyskują na YouTube wielomilionową publiczność. Marzenie o technologiach wolności To, co zaskoczyło obserwatorów – młodzi przestali się bać. A badacze dopowiedzieli – młodzi przestali także oglądać telewizję, od której uzależnione są niemal całkowicie starsze pokolenia. Ich medium stał się internet. Aleksiej Nawalnyj, mimo że został wyłączony z wyborów prezydenckich, nie ustaje w utrudnianiu życia reżimowi Władimira Putina, publikując kolejne kompromitujące materiały. Gdy ujawnił filmy i fotografie pokazujące konszachty oligarchy Olega Deripaski z politykami, cierpliwość Kremla się wyczerpała. YouTube i Instagram dostały nakaz usunięcia niewygodnych treści pod groźbą zablokowania dostępu do tych serwisów w Rosji. Trudno o lepsze przykłady na ilustrację tezy o technologiach wolności, jaką sformułował w 1983 r. amerykański badacz Ithiel de Sola Pool. W należącej już do klasyki książce o tytule „Technologies of Freedom” analizował konsekwencje upowszechnienia się komputerów i ich połączenia w sieci. Nie używał jeszcze pojęcia internet, tym bardziej nie mógł wyobrażać sobie Twittera, Facebooka czy YouTube. Zastanawiał się jednak nad konsekwencjami udostępnienia ludziom nowych możliwości komunikacyjnych, mając w pamięci skutki wynalazku Johannesa Gutenberga z połowy XV w. Druk zmienił wszystko – bez niego niemożliwa byłaby reformacja, której główne hasło głosiło, że ludzie nie potrzebują pośredników w dostępie do Prawdy, każdy przecież może sam czytać Pismo św. Szybko okazało się, że każdy może czytać nie tylko Biblię, ale także inne księgi i publikacje. Cywilizacja druku stała się cywilizacją masowej komunikacji, która umożliwiła powstanie opinii publicznej, bez której niemożliwa byłaby nowoczesna demokracja. Niestety, wiek XX pokazał, że masowa komunikacja umożliwiła także rozwój patologicznego nacjonalizmu i morderczych totalitaryzmów. Internet miał to zmienić, zmieniając strukturę komunikowania – z masowego, zarządzanego przez centra nadawcze – koncerny medialne kontrolowane przez kapitał, władzę państwową lub ich hybrydy – na masową komunikację zindywidualizowaną. Druk i późniejsze media elektroniczne dały każdemu możliwość łatwego dostępu do treści. Internet umożliwił każdemu także publikowanie. Wydawało się, że ludzkość zbliżyła się do stanu idealnego – upowszechnienie internetu miało zdemokratyzować nie tylko samą komunikację, ale w konsekwencji też wszystkie sfery życia, od kultury przez gospodarkę po politykę. Coś jednak poszło nie tak. W tym samym czasie, gdy Aleksiej Nawalnyj dzięki internetowi komunikował się ze swoimi zwolennikami, zagrzewając ich do walki z reżimem Władimira Putina, Mark Zuckerberg poinformował, że o 5 proc. zmalał czas, jaki spędzili na Facebooku jego użytkownicy. Bagatela, 50 mln godzin (w styczniu Facebook miał blisko 2,2 mld aktywnych użytkowników). To skutek zmian, jakie serwis wprowadził w algorytmach sterujących przepływem informacji. Mają one premiować wymianę komunikatów między użytkownikami i pomniejszać widoczność treści nadawanych przez organizacje i media instytucjonalne. O co chodzi Zuckerbergowi? Przecież dotychczasowa doktryna polegała nie tylko na powiększaniu liczby użytkowników, ale także na skłanianiu ich, by spędzali w sieci jak najwięcej czasu, do czego doskonale nadawały się różne „wiralowe” materiały wpuszczane przez profesjonalnych nadawców. Teraz szef społecznościowego imperium mówi, że przestaje liczyć się ilość, pora na jakość i przekonuje, że zależy mu na tym, by użytkownicy mieli poczucie dobrze spędzonego czasu. Czy młodemu miliarderowi można ufać? Czy to tylko chytra strategia marketingowa? Odpowiedź ma kolosalne znaczenie dla całego świata komunikowania, bo Facebook stał się w wielu krajach główną bramą do informacji, również politycznych oraz medium, w którym te informacje się komentuje. Wrota wojen hybrydowych Światło na zagadkowe decyzje Marka Zuckerberga z początku 2018 r. rzucił amerykański magazyn „Wired”, flagowe pismo entuzjastów cyfrowej rzeczywistości. Dziennikarze przeprowadzili gigantyczne śledztwo, w którym ujawnili kryzys, w jakim Facebook zaczął pogrążać się w 2016 r. Ten rok na pewno przejdzie do historii – brytyjskie referendum w sprawie wyjścia z Unii Europejskiej i wybory w Stanach Zjednoczonych z wygraną Donalda Trumpa wystarczą, by podkreślić jego wyjątkowość. To także rok, w którym zatriumfowało słowo postprawdziwy, o czym zakomunikowała redakcja Słownika oksfordzkiego. I w końcu rok, kiedy świat pogrążył się w kryzysie zaufania – międzynarodowe badanie Edelman Trust Barometer pokazało, że spośród 33 tys. respondentów z 28 krajów świata 53 proc. stwierdziło, że system, czyli ład instytucjonalny przestał działać, a tylko 15 proc. uważało, że jeszcze działa. Mark Zuckerberg i badacze mediów zapamiętają ten rok z jeszcze innych powodów. Okazało się, że Facebook i Twitter nie są tylko technologiami wolności dającymi siłę ludziom takim, jak Mustafa Najem i Aleksiej Nawalnyj. Siłę tę w bardzo łatwy sposób można wykorzystać do niecnych celów i manipulacji po to, by wpłynąć na zjawiska polityczne. Internet i media społecznościowe stały się już wcześniej ważnymi narzędziami kampanii politycznych umożliwiającymi stosowanie wyrafinowanych technik marketingowych, jak analiza wielkich zbiorów danych i mikrotargetowanie, czyli docieranie z określonym komunikatem do określonych odbiorców. Ten wymiar siły nowych mediów pokazał Barack Obama już w 2008 r. Teraz jednak wyszło na jaw, że siła sieci i mechanizmów, jakie rządzą takimi platformami jak Facebook, może być wykorzystana jako narzędzie wojny hybrydowej, czyli instrument upowszechniania dezinformacji. Mistrzami w tej dyscyplinie okazali się Rosjanie, czego kierownictwo Facebooka ani korporacyjne struktury bezpieczeństwa nie doceniły. Jak ujawnił „Wired”, Rosjanie zdołali, wykorzystując m.in. mechanizmy płatnej reklamy, za niewielkie pieniądze (100 tys. dol.) zbudować dźwignię, dzięki której komunikaty takie, jak „that murderous anti-American traitor Killary” (Killary, antyamerykańska mordercza zdrajczyni) zwielokrotniały się miliony razy. Czy machina dezinformacji i fake newsów, uruchomiona nie tylko na Facebooku, ale także w innych mediach społecznościowych, zwłaszcza na Twitterze, miała wpływ na wyniki wyborów w Stanach Zjednoczonych? Czy fakt, że w dni poprzedzające brytyjskie referendum rosyjskie boty (automaty) wysłały dziesiątki tysięcy tweetów zachęcających do głosowania za wyjściem z UE, miał wpływ na decyzję o brexicie? Nie sposób ocenić z pewnością, wiadomo natomiast, że w 2016 r. zaczęło się wielkie przewartościowanie w świecie internetu. Dramatyzm sytuacji najlepiej wyraziła 1 listopada 2017 r. senator Dianne Feinstein, która podczas senackiego przesłuchania Colina Stretcha, ważnego przedstawiciela Facebooka, oświadczyła: „Stworzyliście te platformy, a teraz są one niewłaściwie wykorzystywane. To wy musicie coś z tym zrobić. Jeśli nie, my to zrobimy”. Powiało grozą. Zabawa się skończyła i, jak przekonują autorzy „Wired”, Mark Zuckerberg wziął sobie komunikat do serca. Początek 2018 r. to czas wielkich porządków. Ich elementem ma być nowa jakość współpracy z dostawcami treści wysokiej jakości, godnymi zaufania. Ich materiały mają być premiowane, by łatwiej trafiły do odbiorców. Jak jednak nie dać się znowu oszukać? Zuckerberg wyjaśnił na swym koncie na Facebooku, że serwis będzie m.in. polegać na badaniu opinii użytkowników serwisu. Oświadczenie Zuckerberga wywołało oddech ulgi w niektórych redakcjach, podobno też na giełdzie wzrosły notowania akcji „New York Timesa”. Być może więc w 2018 r. rozpoczęła się nowa epoka w historii mediów. Jeśli rzeczywiście szefostwo Facebooka (i innych serwisów) zrozumiało, że media nie są tylko rozrywką i biznesem, lecz także infrastrukturą opinii publicznej kształtującej rzeczywistość polityczną, to jest szansa, że uda się połączyć emancypacyjny potencjał internetu z dojrzałymi rozwiązaniami instytucjonalnymi. Są one niezbędne, by uniknąć komunikacyjnego chaosu ułatwiającego sianie dezinformacji i manipulację. Odzyskując instytucjonalną kontrolę nad sferą publiczną przy zachowaniu jednak emancypacyjnego potencjału technologii wolności, odzyskujemy też narzędzie rekonstrukcji demokracji. Topografia zaufania Sytuacji nie ułatwia ciągle niskie zaufanie do instytucji medialnych. Tylko 36 proc. ankietowanych uważa, że media starają się o jakość dostarczanych treści; połowa jest zdania, że zajmują się poważnymi zagadnieniami, mniej niż połowa, że pomagają w podejmowaniu ważnych decyzji. A poza tym, jak można ufać mediom, skoro (takie przekonanie podziela ponad 60 proc. badanych) są zaangażowane w politykę, uwikłane kapitałowo w świat interesów komercyjnych i zajmują się głównie walką o pozyskanie publiczności. Zjawisko erozji zaufania do medialnego świata doskonale ilustruje Francja, gdzie np. ruch polityczny radykalnej lewicy La France Insoumise Jeana-Luca Mélenchona utworzył własną organizację Le Media, by uniezależnić się od skorumpowanych (zdaniem aktywistów) mediów głównego nurtu. Gdzie w tym wszystkim Facebook? Otóż okazuje się, że już drugi rok z rzędu zmalało zaufanie do platform sieciowych jako źródła dostępu do informacji. Spadek nie jest jeszcze wielki, bo trzypunktowy (54 do 51 proc.), ale spotyka się z przeciwtrendem – wzrostem zaufania do dziennikarstwa

