Edwin Bendyk Antropocen: wyzwanie dla polityki i demokracji Sprzątanie w antropocenie Antropocen to epoka, w której człowiek jest główną siłą kształtującą geoekosystem, i to w wymiarze planetarnym. Wynikają z tego daleko idące konsekwencje dla polityki i demokracji.

Getty Images Środowiska nie można traktować jako nieskończonego zasobu rozwojowego, jego eksploatacja prowadzi do nieodwracalnych konsekwencji w wymiarze planetarnym. Pojęcie antropocenu do niedawna funkcjonowało głównie w specjalistycznym obiegu. Spopularyzowali je w 2000 r. uczeni Paul J. Crutzen i Eugene F. Stoermer w artykule opublikowanym w biuletynie „Global Change Newsletter”: „Ekspansja rodzaju ludzkiego, mierzona zarówno w liczbach bezwzględnych, jak i zużyciem zasobów Ziemi na głowę, jest niezwykła. Kilka tylko przykładów: w ciągu ostatnich trzech stuleci populacja ludzka wzrosła do 6000 mln, czemu towarzyszył wzrost pogłowia bydła do 1400 mln (około jednej krowy na rodzinę przeciętnej wielkości).

Pojęcie antropocenu do niedawna funkcjonowało głównie w specjalistycznym obiegu. Spopularyzowali je w 2000 r. uczeni Paul J. Crutzen i Eugene F. Stoermer w artykule opublikowanym w biuletynie „Global Change Newsletter”: „Ekspansja rodzaju ludzkiego, mierzona zarówno w liczbach bezwzględnych, jak i zużyciem zasobów Ziemi na głowę, jest niezwykła. Kilka tylko przykładów: w ciągu ostatnich trzech stuleci populacja ludzka wzrosła do 6000 mln, czemu towarzyszył wzrost pogłowia bydła do 1400 mln (około jednej krowy na rodzinę przeciętnej wielkości). Dziesięciokrotnie zwiększyła się urbanizacja w ciągu ostatnich stu lat. W ciągu kilku pokoleń ludzkość zużywa więcej paliw kopalnych, niż powstało w ciągu setek milionów lat”. Szesnaście lat później, podczas 35. Międzynarodowego Kongresu Geologicznego w Kapsztadzie, została złożona formalna rekomendacja, by uznać antropocen za nową epokę geologiczną, za której początek należy przyjąć połowę XX stulecia, czyli także początek epoki atomowej. To właśnie ślady wybuchów nuklearnych – niewystępujące naturalnie promieniotwórcze izotopy – na zawsze będą już obecne w warstwach geologicznych. W spektakularny sposób ilustrują one słowa wypowiedziane przez Roberta Oppenheimera, szefa naukowej części Projektu Manhattan, który doprowadził do powstania bomby atomowej. Po pierwszym, próbnym wybuchu zacytował słowa z Bhagawadgity: „Stałem się śmiercią, niszczycielem światów”. Rekomendację przedstawiła licząca 35 osób Grupa Robocza ds. Antropocenu przez wiele lat pracująca pod kierownictwem brytyjskiego geologa Jana Zalasiewicza. Tym samym rozpoczęła się procedura działania „demokracji naukowej” – uznanie rekomendacji wymaga zgody różnych eksperckich ciał i bezwzględnej pewności, że zgromadzone dowody naukowe w wystarczający sposób potwierdzają tezę rekomendacji. W istocie jednak stawka jest większa niż uzyskanie spokoju umysłu naukowców zaangażowanych w uzgodnienia. Uznanie, że „ludzki wpływ na globalne środowisko stał się tak silny i aktywny, że konkuruje z innymi wielkimi siłami natury o wpływ na funkcjonowanie Ziemi jako systemu”, będzie mieć ważkie konsekwencje polityczne. I właśnie ten polityczny aspekt debaty o antropocenie niepokoi wielu naukowców żywiących przekonanie, że nauka i polityka powinny się z sobą komunikować, ale nie powinny bezpośrednio na siebie oddziaływać. Granice wzrostu Akceptacja, że skok do antropocenu to fakt naukowy, wskazuje jednoznacznie na odpowiedzialność człowieka za stan spraw świata również w jego naturalnym wymiarze. To zwrot o charakterze rewolucyjnym, dopełniający efekt, jaki wywołał w 1972 r. Raport Klubu Rzymskiego „Granice wzrostu” stawiający z całą mocą tezę o skończoności ziemskich zasobów i wynikających stąd ograniczeń dla rozwoju. Autorzy „Granic wzrostu” posłużyli się modelem systemowym bazującym na analizie złożonych relacji między elementami środowiska, struktury społecznej, gospodarki. Środowisko, traktowane przez ekonomistów jako zasób znajdujący się na zewnątrz gospodarki, zostało uwzględnione w analizie jako część systemu, a nowy instrument badawczy – symulacje komputerowe – umożliwił analizę trajektorii rozwoju owego złożonego geoekosystemu w zależności od przyjętych wskaźników wyjściowych. Wniosek z raportu był prosty – środowiska nie można traktować jako nieskończonego zasobu rozwojowego. Uznanie antropocenu idzie jeszcze dalej – środowisko jest nie tylko ograniczone, ale jego eksploatacja prowadzi także do nieodwracalnych, potencjalnie bardzo groźnych, konsekwencji w wymiarze planetarnym. Człowiek uświadomił sobie to po raz pierwszy z pełną mocą w 1985 r., kiedy brytyjscy polarnicy Joseph Farman, Brian Gardiner i Jonathan Shanklin, którzy w latach 70. zaczęli badać grubość warstwy ozonowej nad Antarktydą, ze zdumieniem odkryli, że jest ona o kilkadziesiąt procent mniejsza od średniej dla lat 60. Dokładne rachunki, potwierdzone w 1985 r. obserwacjami satelitarnymi, pokazały, że warstwa ozonowa nad Antarktydą zmniejszyła się nawet o 35 proc. Ich odkrycie zdumiało, powody jednak były znane już od początku lat 70. – ozon niszczą freony, substancje chemiczne używane w tamtym czasie powszechnie w chłodnictwie i w aerozolach. Ta wiedza umożliwiła podjęcie działań w wymiarze międzynarodowym – podczas szczytu ONZ w Montrealu w 1987 r. został podpisany protokół przewidujący zmniejszenie emisji freonów o połowę do końca XX w. W 1988 r. koncern DuPont, największy producent freonów, ogłosił, że zaprzestaje ich produkcji, i uruchomił wytwarzanie nieszkodliwych zamienników. Kolejne spotkania i poprawki do protokołu doprowadziły do globalnej zgody w sprawie ochrony warstwy ozonowej. Kofi Annan, sekretarz generalny ONZ w latach 1997–2006, nazwał to porozumienie najbardziej spektakularnym przykładem możliwości współdziałania ludzi w skali światowej. Rzeczywiście, historia z happy endem; dziś, po latach obowiązywania protokołu z Montrealu, warstwa ozonowa zaczęła się odtwarzać, a sposób, w jaki osiągnięto porozumienie, stał się wzorem dla rozwiązywania kolejnych wyzwań epoki antropocenu. Wyobraźnię szybko zdominowało globalne ocieplenie, którego główną przyczyną jest aktywność człowieka, czyli emisja gazów cieplarnianych pochodzących ze spalania paliw kopalnych, produkcji cementu i rolnictwa. Do tego dochodzą skutki wycinki lasów. Atmosfera i klimat to znacznie bardziej złożone systemy, niż warstwa ozonowa, opis ich działania wymaga więc równie złożonego mechanizmu gromadzenia wiedzy naukowej i jej zamiany w wiedzę użyteczną dla podejmujących decyzję. Zadanie to powierzono Międzyrządowemu Panelowi ds. Zmian Klimatycznych (IPCC), jaki został powołany przez ONZ w 1988 r. IPCC jest ciałem o bardzo ciekawej konstrukcji – zadaniem angażujących się w jego pracę naukowców jest synteza dostępnej wiedzy naukowej. Opracowują oni cyklicznie obszerne raporty, które są podstawą dla działań ciał czysto politycznych. Najważniejszym mierzącym się z wyzwaniem globalnego ocieplenia jest Ramowa Konwencja ds. Zmian Klimatycznych podpisana w 1992 r. podczas Szczytu Ziemi ONZ w Rio de Janeiro. Ważnym efektem pracy Konwencji był podpisany w Kioto w 1997 r. protokół określający, na wzór protokołu z Montrealu, ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, do jakich zobowiązano kraje rozwinięte. Wydawało się, że wszystko pójdzie równie gładko jak w sprawie ozonu i freonów: jest problem, nauka dostarcza wiedzy o jego źródle, eksperci podpowiadają rozwiązanie, politycy podejmują działania. Nikt jednak nie przewidział na początku lat 90. tempa globalizacji, dla której silnym impulsem stał się upadek systemu komunistycznego. Kraje rozwijające się, a zwłaszcza Chiny, zwolnione z obciążeń protokołu z Kioto (bo w chwili jego negocjowania nie stanowiły problemu ze względu na niski poziom rozwoju przemysłu) wskoczyły na ścieżkę przyspieszonej industrializacji, błyskawicznie zwiększając własną emisję gazów cieplarnianych. Kraje rozwinięte odkryły z kolei, że najłatwiejszym sposobem realizacji zobowiązań jest eksport własnej emisji przez przenoszenie produkcji przemysłowej do Chin i innych krajów rozwijających się. Dla ilustracji problemu kilka liczb. Chiny utrzymywały przez wiele lat tempo wzrostu na poziomie przekraczającym 10 proc. rocznie. Oznaczało to, że podwajały swój PKB co mniej więcej siedem lat. Przy umiarkowanym wzroście na poziomie 3 proc., czyli średnim dla gospodarki światowej, podwojenie PKB następuje co 24 lata – czyli przeciętny śmiertelnik ma szansę zakończyć życie w świecie ośmiokrotnie bogatszym niż ten, w którym się narodził. W Chinach to ośmiokrotne pomnożenie bogactwa nastąpiło za życia jednego pokolenia (21 lat). Oszałamiający wynik. Problem w tym, że w podobnym tempie zużywane są potrzebne społeczeństwom i gospodarce surowce. Ziemia na rozdrożu Jak wyliczył Marcin Popkiewicz, autor książki „Ziemia na rozdrożu”, w ciągu życia osoby urodzonej w 2000 r. ludzkość zużyła do 2016 r. 31,9 proc. energii zużytej w całej historii naszego gatunku, co przekłada się na spalenie 26 proc. spalonego w dziejach węgla, 32,4 proc. ropy naftowej i 42,6 proc. gazu ziemnego. Efekt – oczywiście emisja CO2, najważniejszego z gazów cieplarnianych. W tym krótkim czasie życia dzisiejszego nastolatka wypuszczono do atmosfery 30,8 proc. z całej ilości tego związku chemicznego wyprodukowanej przez ludzi. Wobec tych liczb nie mają znaczenia wyliczenia np. Brytyjczyków, że w latach 1990–2005 zdołali zmniejszyć własną emisję gazów cieplarnianych o 15 proc. Tym bardziej że, jak wyliczyli eksperci, mierząc ilość gazów cieplarnianych potrzebnych do obsługi brytyjskiej konsumpcji, realna emisja wzrosła o 19 proc. Protokół z Kioto, choć na pewno był majstersztykiem sztuki dyplomacji, nie przyniósł zakładanych efektów. Tym bardziej że jego realizacji nie pomogły obstrukcje polityczne. Największym ciosem okazała się decyzja George’a W. Busha z 2001 r., który wkrótce po objęciu stanowiska prezydenta USA wycofał swój kraj z porozumienia. Nastąpiło zderzenie polityki narodowej, nastawionej na rozwój gospodarki pogrążonej wtedy w recesji, z odpowiedzialnością za świat. Najwyższy poziom, na jakim obecnie działa demokracja, to państwo narodowe. Okazuje się, że w chwilach kryzysu elektorat preferuje polityków oferujących szybkie i skuteczne rozwiązania, odkładając na bok myśli o końcu świata. Uśmiercony protokół, który i tak miał ograniczony czas obowiązywania, wymagał opracowania następcy. Nowe porozumienie klimatyczne miało być przyjęte podczas szczytu klimatycznego ONZ w Kopenhadze w 2009 r. Ambitny plan, w którym Unia Europejska chciała odegrać wiodącą rolę, zajmując puste miejsce po abdykacji USA w sprawach klimatu, zakończył się jednak katastrofą. Żmudne przygotowania, których liderem była Dania, skończyły się niepowodzeniem z wielu powodów. Najważniejszy – kryzys finansowy, który wybuchł jesienią 2008 r. wraz upadkiem banku Lehman Brothers. Rok później kryzys szalał już z pełną mocą, dotykając głównie Stany Zjednoczone i kraje rozwinięte. Gospodarki wschodzące, zwłaszcza Chiny, dalej szły do przodu jakby odporne na zawieruchę na Zachodzie. W ciągu zaledwie roku wszystko się zmieniło, kraje rozwinięte, tracąc moc ekonomiczną, straciły też argumenty polityczne, z kolei kraje BRICS (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny, Afryka Południowa) postanowiły swą dobrą kondycję wykorzystać do pokazania politycznej siły. Szczyt klimatyczny stał się okazją do wielkiej geopolitycznej rozgrywki, w trakcie której został odrzucony dotychczasowy model zarządzania sprawami świata, polegający na dominacji krajów rozwiniętych. Propozycja porozumienia przygotowana przez Danię została odrzucona, spotkanie skończyło się de facto niczym, jeśli nie liczyć upokorzeń, jakich doznali politycy Unii Europejskiej i Barack Obama sprawujący od niespełna roku funkcję prezydenta USA. Przygotowaniom do szczytu towarzyszyła bezprecedensowa kampania dezinformacyjna finansowana przez lobby węglowo-naftowe, w którą także wmieszały się rosyjskie służby. Jednym z ważniejszych jej elementów była kradzież maili z Climatic Research Unit z University of East Anglia na kilka tygodni przed szczytem. Korespondencja wykradziona z wiodącego ośrodka zajmującego się badaniami nad klimatem miała dowodzić, że koncepcja globalnego ocieplenia i odpowiedzialności człowieka to wielki humbug wyprodukowany na bazie sfałszowanych danych i wyników badań. Sprawa odbiła się szerokim echem, zwłaszcza w mediach prawicowych znacznie bardziej skłonnych przyjmować tezę, że walka o klimat to jeden z wymiarów ekolewackiej ideologii, której celem jest pozbawienie człowieka wolności i zaprowadzenie globalnego, totalitarnego rządu. Patrząc z dzisiejszej perspektywy, 2009 r. można uznać za próbę generalną nowoczesnych technik propagandy i dezinformacji przed apogeum, jakim okazał się 2016 r. Kilka niezależnych śledztw wykazało, że wykradzione maile nie zawierają żadnych informacji, które mogłyby podważyć prawdziwość informacji podawanych przez IPCC w swych raportach. Energetyczna demokracja Okazało się jednak, że wobec złożoności wyzwania i zmieniającego się świata dotychczasowy sposób zarządzania problemami ponadnarodowymi wyczerpał się. Potrzebna była inna metoda doprowadzenia do porozumienia ponad 190 suwerennych państw, z których każde, niezależnie od ustroju, musi godzić kwestię racji stanu i preferencji politycznych swojego społeczeństwa z odpowiedzialnością za przyszłość świata, która nie jest już abstrakcją, tylko też będzie dotyczyć wszystkich – klimat nie zna granic i nie respektuje suwerenności państw narodowych. Główny ciężar wypracowania nowej formuły wzięli na siebie Francuzi – pod koniec 2015 r. w Paryżu odbył się szczyt klimatyczny ONZ COP21. Kluczem do sukcesu okazał się pomysł, by nie narzucać stronom twardych zobowiązań, tylko zaprosić każde z państw do deklarowania swoich dzi

