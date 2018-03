Adam Leszczyński Zmiany demograficzne nie zawsze sprzyjają demokracji Demo w demo Jak poradzić sobie ze zmianami demograficznymi, nie zdradzając po drodze demokratycznych ideałów.

Sandy Huffaker/Getty Images Tijuana, Meksyk, 5 października 2017 r. Aurelia Lopez i jej córka Antonia obserwują budowę muru granicznego, o której zadecydował prezydent Donald Trump. W styczniu 2018 r. rząd USA zawiesił swoje działanie na dwa dni. Funkcjonowało wojsko i służby bezpieczeństwa, ale setki tysięcy pracowników federalnych nie poszło do pracy, a turyści, którzy chcieli zwiedzać waszyngtońskie muzea, musieli obejść się smakiem. Amerykanie nazywają to shutdown, używając tego samego wyrażenia, które w angielskiej wersji systemu Windows czy Mac OS oznacza zamknięcie komputera. Rząd musiał się zamknąć, ponieważ Senat USA nie uchwalił na czas ustawy pozwalającej na finansowanie działania agend federalnych.

Program został uruchomiony w 2012 r. przez prezydenta Baracka Obamę jako tymczasowe rozwiązanie problemu ludzi, którzy dostali się do USA jako dzieci i od tego czasu przebywają tam nielegalnie. Problem nie jest trywialny, dotyczy 800 tys. osób. Udział w programie trzeba było co dwa lata odnawiać, ale za to dawał możliwość podejmowania legalnej pracy, studiów uniwersyteckich, pozyskania ubezpieczenia zdrowotnego (od pracodawcy) oraz – w niektórych stanach – legalnego zdobycia prawa jazdy. Większość beneficjentów DACA – nazywanych w mediach dreamers, marzycielami – pochodzi z Meksyku, Ameryki Środkowej, Karaibów oraz krajów Azji. Na przykładzie starcia wokół DACA – które doprowadziło do tak ostrego konfliktu, że funkcjonowanie wielu agend rządowych USA stało się zagrożone – widać wyraźnie jeden z najważniejszych problemów stojących dziś przed krajami demokratycznymi: zmiany demograficzne, pozostawione same sobie, mogą wkrótce wywrócić niejeden system polityczny. Zmienia się bowiem układ sił społecznych, jedne grupy stają się liczniejsze, inne słabsze – i w ślad za tym następują polityczne przetasowania. Afrykańska bomba Społeczeństwa Zachodu – w tym polskie – gwałtownie się starzeją. Według szacunków ONZ w 2030 r. liczba ludzi powyżej 60. roku życia będzie rosła w tempie trzy razy szybszym od reszty populacji. W 2050 r. jeden na pięciu mieszkańców planety przekroczy sześćdziesiątkę. Ta demograficzna zmiana będzie jednak zachodzić w różnych krajach w różnym stopniu. Najszybciej – w Japonii i Europie, których populacje będą się kurczyć. W tym samym czasie najuboższe kraje świata – w większości w Afryce – będą przeżywać demograficzną eksplozję. Na jej czele będzie Nigeria, już dziś nazywana Chinami Afryki. Według prognoz demografów jej populacja ma się zwiększyć z dzisiejszych 190 mln do 900 mln (!) mieszkańców do końca XXI w. Wszyscy ci ludzie będą tłoczyć się na obszarze zaledwie trzy razy większym od Polski. Największe miasto Nigerii, Lagos, już wkrótce awansuje do pierwszej trójki największych metropolii świata (już dziś jest przy tym w praktyce nieprzejezdne). Jeszcze szybciej będzie przyrastała liczba ludności w państwach leżących na pograniczu Sahary, która swoją drogą będzie się powiększać ze względu na zmiany klimatyczne wywołane globalnym ociepleniem. Takie kraje, jak Mali, Niger, Czad i Burkina Faso, które dziś liczą nieco ponad 70 mln mieszkańców, będą ich miały pod koniec stulecia blisko 500 mln – pół miliarda! „Wszystkie one są krajami bez dostępu do morza z najwyższymi poziomami analfabetyzmu i ubóstwa na świecie – pisał w 2013 r. w prestiżowym piśmie „Foreign Policy” amerykański dziennikarz i profesor Uniwersytetu Columbia Howard W. French. – Po prostu trudno sobie wyobrażać, aby mogły funkcjonować w aktualnym układzie geopolitycznym”. French przewiduje więc potężne zawirowania, które mogą prowadzić do konfliktów wewnętrznych i rozpadu krajów strefy Sahelu. Według amerykańskiej organizacji pozarządowej Fund for Peace (Fundusz dla pokoju), przygotowującej ranking stabilności wewnętrznej 178 państw świata, 14 z 20 najbardziej niestabilnych krajów leży w Afryce. (Polska znalazła się w nim na 151. miejscu, pomiędzy Czechami i Chile, w towarzystwie pozostałych krajów Europy Zachodniej i Ameryki Północnej). W 14 niestabilnych afrykańskich krajach mieszka już dziś ponad pół miliarda ludzi. Wzrost populacji zwiększy tylko nacisk na ich chwiejne struktury państwowe. Nadchodzi starość Wewnątrz dostatnich, stabilnych demokracji zmiany demograficzne również będą zarzewiem konfliktu. Rządy demokratyczne będą musiały podjąć decyzję o tym, jak dzielić dostępne zasoby pomiędzy starych i młodych. Starzy będą naturalnie zainteresowani wyższymi podatkami, z których będzie można finansować lepsze emerytury i sprawniejszą służbę zdrowia, z której starsi ludzie korzystają częściej. W tym celu trzeba będzie opodatkować pracujących – a więc młodszych. W demokracjach politycy potrafią liczyć i doskonale będą wiedzieli, jakie grupy wyborców rosną w siłę. W interesie młodszych są niższe podatki (bo to oni pracują), większe wydatki na infrastrukturę (bo są zorientowani na przyszłość) oraz na publiczną edukację, przedszkola i żłobki (bo oni mają małe dzieci). Drugim polem konfliktu jest migracja. Politycy w krajach demokratycznych doskonale zdają sobie sprawę, że będą potrzebowali imigrantów, jeśli chcą utrzymać dotychczasowy poziom zamożności kraju – nie mówiąc już o jego rozwoju. Tę lekcję odrobili Niemcy. Napływ miliona uchodźców w 2015 r. zmusił ich do wydania ok. 0,7 proc. PKB (te wydatki spowodowały wzrost PKB o 0,4 proc., więc strata netto była o ponad połowę niższa). W dłuższej perspektywie gospodarka niemiecka skorzysta jednak na napływie zagranicznych pracowników. Według badań Eurostatu oraz niemieckiego biura statystycznego Destatis te landy, które mają najwyższy odsetek imigrantów, mają także najniższe bezrobocie, rozwijają się najszybciej, powstaje w nich największa liczba nowych inwestycji oraz rejestruje się najwięcej patentów. Także Międzynarodowy Fundusz Walutowy w raporcie z 2016 r. zalecał Niemcom otwarcie się na imigrację – jako główną receptę na nieuchronne spowolnienie wzrostu gospodarczego wywołane starzeniem się populacji. Przykładem migracyjnego sukcesu jest także Polska, do której napłynęło ponad milion imigrantów z Ukrainy. To nieoczekiwany prezent dla polskiej gospodarki, która nawet mimo tej fali migrantów i tak dusi się z powodu braku rąk do pracy. Być może robotyzacja rozwiąże w dającej się przewidzieć przyszłości problem braku rąk do pracy, ale na razie nie sposób sobie z nim poradzić inaczej niż poprzez importowanie pracowników. Polskie firmy już zresztą sięgają po pracowników z Bangladeszu czy Indii, ponieważ ukraińskie zasoby także nie są bez dna. Wkrótce imigracja i integracja ludzi z tego regionu świata stanie się politycznym wyzwaniem. Przyszłość Izraela Kiedy w sierpniu 2017 r. libijska straż morska ostrzelała statek organizacji pozarządowej udzielającej pomocy uchodźcom, Ryszard Czarnecki, wówczas jeszcze jako wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego (PiS), skomentował to na Twitterze jednym słowem: „Wreszcie!”. Chociaż spotkała go za ten wpis fala krytyki, ujawnił tylko uczucia, które – w tej czy innej formie – wykorzystują politycy rządzącej partii. PiS wykorzystał lęk przed uchodźcami w kampanii wyborczej 2015 r., a później konsekwentnie używał go w polityce wewnętrznej – przekonując (niezgodnie z prawdą), że istnieje związek pomiędzy uchodźcami i terroryzmem. Jarosław Kaczyński już w październiku 2015 r. mówił, że uchodźcy przynieśli „cholerę, dyzenterię i pasożyty”. W tle tych obaw jest nie tylko lęk przed terroryzmem, ale przed zmianą narodowego charakteru państwa. Nie tylko w Polsce motywowani strachem wyborcy są gotowi oddać stery władzy silnemu przywódcy, który powstrzyma falę imigracji. W wyborach 2016 r. hasło budowy muru na granicy Meksyku i USA posłużyło Donaldowi Trumpowi, na Węgrzech – rządzącemu autokracie Viktorowi Orbánowi. O ile jednak emigracja z Meksyku do USA jest dziś bliska zera – co wynika zarówno ze spadku liczby urodzeń w samym Meksyku, jak i z rozwoju gospodarczego w tym kraju oraz stagnacji płac realnych w USA – to istnieją kraje, w których stawką zmiany demograficznej jest sam charakter państwa. „Izrael może być żydowski, demokratyczny albo może być państwem, które będzie kontrolować palestyńskie terytoria. Z tych trzech opcji można wybrać dwie” – pisał w 2013 r. w „Foreign Policy” Aaron David Miller, amerykański analityk zajmujący się sprawami międzynarodowymi oraz doradca sekretarza stanu USA w kolejnych administracjach. Miller wyliczał. Na terenach Izraela i okupowanych ziemiach palestyńskich – aż do rzeki Jordan – żyje 12 mln ludzi. Z nich 8 mln to legalni mieszkańcy Izraela. 1,6 mln Palestyńczyków żyje w Strefie Gazy, ok. 2,3 mln na Zachodnim Brzegu oraz we wschodniej Jerozolimie. Z legalnej populacji Izraela tylko 6 mln to Żydzi – ponad 300 tys. to nieżydowscy krewni Żydów, którzy przyjechali do Izraela, a 1,7 mln to izraelscy Arabowie. Żydzi stanowią więc niemal dokładnie połowę ludności w Izraelu i Palestynie. Liczba ludności w Izraelu rośnie w tempie 1,2 proc. rocznie; na Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy – 2,7 proc. Zarówno wśród Żydów, jak i wśród Arabów rośnie odsetek ludzi określających się jako bardzo religijni, co zwiększa podatność na polityczne ekstremizmy. I w ko

