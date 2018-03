Sławomir Sierakowski Aleksander Kwaśniewski o roli post-lidera Z punktu widzenia ­polityka starej daty Rozmowa z byłym prezydentem RP Aleksandrem Kwaśniewskim o tym, jaka jest rola lidera w post-demokracji. I dlaczego Obama był w tym pierwszy.

Getty Images „Pierwszej rzeczy, której bym nie zrobił, to nie łgałbym ludziom w oczy. Nie liczył na to, że ciemny lud to kupi. To jest ta etyczna bariera, której polityk starej daty nie ma prawa przekraczać. ” SŁAWOMIR SIERAKOWSKI: – Czy weszliśmy już w epokę post-demokracji?

ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI: – Na pewno ma sens mówienie o demokracji w kryzysie. Jest kilka przyczyn. Pierwsza to rewolucja technologiczna, która dramatycznie zmieniła sposób komunikowania się ludzi. Ona nie jest skończona, bo przed nami robotyzacja, rozwój sztucznej inteligencji, a to może jeszcze bardziej zmienić demokrację. Po drugie, rewolucja demograficzna, która wynika ze zjawisk migracyjnych i z procesów starzenia się.

Gdy zaczynałem w latach 80., to mówiło się, że media są czwartą władzą. Dziś tak już nikt nie powie, bo media są albo pierwszą, albo drugą władzą. Dysponują niesamowitymi możliwościami, zarówno tradycyjne, jak i społecznościowe. Zyskały tak ogromną siłę, że to one w istocie kreują bohaterów, obalają pomniki, organizują rewolucje społeczne, produkują newsy i fake newsy. Można z jednej strony żałować, że polityka tak bardzo musi się liczyć z tą nową rolą mediów, ale z drugiej strony jestem realistą i wiem, że współczesny polityk nie może tego ignorować. Pan nie ma konta ani na Twitterze, ani na Facebooku. Uważam, że politycy w ogóle powinni korzystać z tych instrumentów dość wstrzemięźliwie. Nie dość, że nadmiernie wciągają ludzi, to jeszcze tworzą sztuczny świat. Politycy rządzący, którzy używają Twittera, są sprawcami tak wielu nieporozumień, że to powinno być wręcz zabronione konwencją międzynarodową [śmiech]. Donald Trump jest tego najlepszym przykładem. Jak zmieniło się robienie polityki? Bardzo zmieniły się metody komunikacji politycznej. Kiedyś ten, kto wygrał debatę prezydencką, zostawał prezydentem. Dzisiaj debaty głównie są oglądane przez twarde jądro wyborców popierających swojego kandydata, którzy i tak zagłosują po swojemu, reszta jest obojętna. Jest wielki problem z programami politycznymi – partie głównego nurtu tak się w tym względzie zbliżyły do siebie, że są trudne do rozróżnienia. A wyzwanie rzucić im potrafią tylko partie populistyczne, co z kolei prowadzi do silnej polaryzacji. A jak zmieniła się rola lidera? Sam jestem ciekawym przypadkiem, bo zaczynałem, kiedy jeszcze nie było 24-godzinnych TV ani mediów społecznościowych. Dziś szlag trafił to, co było fundamentalnie ważne dla polityki: wartości, program, kuchnia polityczna – czyli zapewnienie pewnej dyskrecji działaniom politycznym, czasu na rozmowy, na ucieranie opinii. To spłyciło politykę. Zdecydowanie. Spłyciło jeszcze bardziej to, że wybory liderów zaczęto traktować jako element rynku konsumpcyjnego. Te wszystkie piarowe instytucje to jest prawdziwe nieszczęście. One właściwie przejęły wybory i przeniosły je z płaszczyzny programowej, merytorycznej, racjonalnej na czysto emocjonalną. Pierwszą wielką krzywdą, którą zrobiono polityce, było stwierdzenie tych macherów od piaru, że polityk, lider to jest taki sam towar jak proszek do prania. Wymaga odpowiedniej kampanii i można go sprzedać. Politycy temu ulegli – i trudno było nie ulec, bo polityk, który chciał się trzymać starego stylu, zazwyczaj nie miał szans wygrać. W dodatku nowe media sprawiły, że mamy nadmiar informacji i to powoduje, że ludzie są gotowi tylko do czytania dużych liter. A dużymi literami ciężko przedstawić głębokie poglądy. Odnalazłby się pan dziś w takiej polityce? Taka polityka mnie absolutnie zniechęca. Pierwszej rzeczy, której bym nie zrobił, to nie łgałbym ludziom w oczy. Nie liczył na to, że ciemny lud to kupi. To jest ta etyczna bariera, której polityk starej daty nie ma prawa przekraczać. A patrząc na to, co się dzieje, widzę, że bez tego ani rusz. Druga rzecz to kwestia szacunku do poważnych programów politycznych. Kiedyś tłumaczyłem swoim studentom w Georgetown University, że nie może być tak, że duży program polityki socjalnej przedstawia się na Twitterze. Któryś ze studentów pyta: Ale dlaczego na Twitterze? Proszę skorzystać z Facebooka. To jest mniej więcej to myślenie: powiedzieć im, że ten program będzie przedstawiony w półgodzinnym przemówieniu czy w pięciostronicowym artykule, to skazać ten projekt na niebyt. Więc odnalezienie się w tym nowym świecie byłoby dla mnie niemożliwe. Kto był pierwszym post-liderem? Barack Obama. A nie Silvio Berlusconi? Ja mam problem w nazwaniu Berlusconiego politykiem. Spotkałem go wielokrotnie i zawsze zachodziłem w głowę, jak on może seryjnie wygrywać w kraju o wysokiej kulturze demokratycznej i silnej pozycji gospodarczej. On był pierwszym oligarchą finansowym, który wszedł do polityki, dysponując ogromnym zapleczem medialnym. To na pewno był przypadek, który naruszył zasady. Tym bardziej że alternatywą dla niego był wówczas Romano Prodi, człowiek zupełnie inny. Nie znam kraju, gdzie dwóch liderów byłoby tak różnych od siebie. Prodi – inteligentny, stonowany, kompetentny, nieskorumpowany profesor. I Berlusconi – mistrz bunga bunga. Ale uważam, że dopiero Obama w pełni wykorzystał najnowsze media. Polityk świetnie wykształcony i kulturalny. Na pewno. Post-polityka to przecież nie są sami populiści. Obama to dobry przykład. Najlepiej o tym świadczy to, że przez osiem lat swoich rządów rzadko próbował realizować wielkie idee. Wymieniłbym jedynie Obamacare, porozumienie z Kubą i Iranem. Jego prezydentura miała być wyjątkowa, a okazała się tylko poprawna. Obawiam się, że po Obamie zostanie tylko to, że był pierwszym czarnoskórym prezydentem. Trudno też uznać za osiągnięcie tę niewątpliwą zaletę, że był wybitnym oratorem, lepszym nawet niż Bill Clinton. Obama przejął poezję wystąpień od Martina Luthera Kinga: zdanie cios, zdanie cios. Jak teksty piosenek. Tylko brakowało często konkretnych kroków. Pamiętam jego wystąpienie, kiedy mówił, że marzy o rozbrojeniu świata. Jak wiemy, na razie niewiele z tego wyszło. A czym polska post-polityka różni się od amerykańskiej? U nas bardzo istotny jest czynnik strachu. Bo ten słynny ciąg technologiczny, który nowa władza chce mieć w swoich rękach – służby, prokuratora, sądy, komisje śledcze – będzie miał istotne znaczenie dla przyszłości polityki w Polsce. Wystarczy wziąć na muszkę kilku dziennikarzy, kilku biznesmenów i polityków, a wola oporu w elitach może upaść. Kalkulacja, że w każdym społeczeństwie jest więcej oportunistów niż rewolucjonistów, jest prawidłowa. Gdy słyszymy, że ludzie w sondażach boją się mówić, że oni by głosowali na kogoś innego niż PiS, to jest pół biedy. Prawdziwa bieda będzie, jeśli ludzie przy urnach będą się obawiali oddać taki głos, jaki wynika z ich przekonań, tylko dla spokoju rodziny, biznesu, kariery postanowią głosować na PiS. To kto w tej perspektywie jest skuteczniejszym liderem: Orbán czy Kaczyński? Z Viktorem Orbánem mam kłopot. Poznałem go na początku lat 90., mieliśmy nawet całkiem niezłe relacje. To jest przede wszystkim niezwykle pragmatyczny polityk z dużym talentem do załatwiania interesów. Z urokiem osobistym, który ujawnia, gdy jest mu to na rękę. Polityk niestroniący od cynizmu. Na początku lat 90. on był pierwszym liberałem w Europie i największym przeciwnikiem Rosji. Dzisiaj to pierwszy przyjaciel Władimira Putina i wielki przeciwnik liberałów. Czuję w tym oczywiście grę, ale niewątpliwie trzeba go uznać za polityka zdolnego. Mało tego, zdolnego do wszystkiego, ponieważ on w gruncie rzeczy jakąkolwiek konkurencję wewnątrz swojej partii zniszczył i dokonał spustoszenia w opozycji. Nie zdziwię się, gdy wygra wybory w kwietniu. I jeszcze kolejne, za cztery lata. Skoro rozmawiamy jednak o liderach, to trzeba powiedzieć, że bardzo zdolnym, skutecznie oscylującym między pragmatyzmem i cynizmem politykiem jest również słowacki premier Robert Fico. Jak na tym tle wypada Jarosław Kaczyński? Problem z Kaczyńskim jest taki, że w epoce post-polityki trudno go oskarżyć o cynizm. To postać niezwykle ideologiczna, raczej mało pragmatyczna. Jest oczywiście świetnym specjalistą od gier politycznych. Ma niezwykłą przewagę nad wszystkimi – całe jego życie jest związane z polityką i poświęcone polityce. To jest i atutem, i niebezpieczeństwem. Atutem dlatego, że nie ma konkurenta, którego by było stać na takie oddanie się sprawie. A z drugiej strony to jest niebezpieczne, bo takie życie odrywa od rzeczywistości. Mówię to z własnego doświadc

