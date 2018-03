Adam Szostkiewicz Demokracja na Wyspach Brytyjskich Studium przypadku. Wielka Brytania: Model do poprawki Brytyjski model demokracji uchodzi wciąż za wzorowy. Ale nieprzypadkowo to właśnie Brytyjczyk jest autorem pojęcia post-demokracja.

Rischgitz/Getty Images 1295 r. Obrady brytyjskiego parlamentu, którym przewodniczy król Edward I (1239–1307). Wielka Brytania jest parlamentarną monarchią konstytucyjną o długiej i bogatej historii. Tamtejszy model demokracji jest często nazywany systemem westminsterskim – od miejsca obradowania izb Lordów i Gmin, Pałacu Westminsterskiego. I rzeczywiście, ma on cechy modelowe, nie tylko w krajach cywilizacyjnie związanych z brytyjską Koroną. Niektóre z nich stały się z czasem międzynarodowym standardem. Jak choćby zasady funkcjonowania rządu. W razie kryzysu cały rząd podaje się do dymisji, przyjmując odpowiedzialność za skutki swej polityki.

Zgromadzenie zwołane w 1295 r., nazywane nomen omen Model Parliament, jest uważane za pierwszy parlament przedstawicielski. Ale – jak już wcześniej pisaliśmy – nowoczesna idea suwerenności parlamentu rozwinęła się na Wyspach po tzw. chwalebnej rewolucji pod koniec XVII w. W 1688 r. parlament bezkrwawo usunął z tronu króla Jakuba II. Rok później zatwierdził podpisaną przez jego następcę Wilhelma III kartę praw (Bill of Rights). Poddawała ona władzę monarszą kontroli parlamentu. W ten sposób narodziła się pierwsza monarchia parlamentarna, zrywająca z monarchią absolutną. Model ukształtowany na Wyspach został przyjęty, z mniejszymi czy większymi korektami, w wielu krajach mających historyczne związki z Brytanią. Tych, które były jej dominiami lub koloniami, a jednak postanowiły zachować część czy większość jego urządzeń ustrojowych. Są wśród nich kolosy, takie jak USA, Kanada, Australia, Indie, i państwa mniejsze, jak Ghana, która jako pierwsza w Imperium Brytyjskim ogłosiła niepodległość w 1957 r. Brytyjski historyk Niall Fergusson w swojej książce „Imperium” przywołuje opinię politologa S.M. Lipseta, że dawne kolonie brytyjskie „po odzyskaniu niepodległości miały znacząco większe osiągnięcia trwałej demokracji niż rządzone przez inne państwa”. Dodaje, że z 53 byłych kolonii blisko połowa (26) miała w 1993 r. ustrój demokratyczny. Istotą modelu brytyjskiego jest poszanowanie idei wolności jednostki w granicach prawa, ochrona swobód obywatelskich i praworządności. A w praktyce legislacyjno-politycznej i administracyjnej odkładanie niektórych ważnych decyzji tak długo, jak tylko się da, oraz skłonność do przesadnego utajniania, kultura sekretności w instytucjach i agendach państwowych. Tak było z demontażem systemu kolonialnego, rozszerzaniem praw wyborczych na coraz młodsze grupy wiekowe, ograniczeniem politycznej roli związków zawodowych za rządów pani Margaret Thatcher, depenalizacją homoseksualizmu, prawem do legalnej aborcji na żądanie. Decyzje w mocno dzielących sprawach wypracowuje się w długiej i wszechstronnej debacie publicznej i parlamentarnej, ale po ich podjęciu działanie jest zazwyczaj szybkie, konsekwentne i adekwatne. Głową państwa jest formalnie król lub królowa, władzę wykonawczą w imieniu i z aprobatą monarchy sprawuje premier, ale monarcha nie może podważać jego decyzji, a coroczne orędzie o zamiarach rządu, które królowa lub król wygłaszają w parlamencie, jest w całości, co do przecinka, dokumentem przygotowanym przez rząd. W istocie suwerenem jest parlament, choć formalnie tworzą go monarcha i obie izby. To parlament zatwierdza lub odwołuje rząd i żyruje lub odrzuca jego propozycje. Izba Lordów była na początku organem doradczym monarchy. W 1215 r. król Jan bez Ziemi musiał się podzielić władzą z szlachtą, udzielając przywileju znanego jako Magna Carta, Wielka Karta Wolności. W XIV w. kupcy doszli do takiego znaczenia, że dołączyli do doradców monarchy zrzeszonych w osobnej izbie wraz z drobniejszym rycerstwem. Tak uformowała się Izba Gmin, dochodząc z czasem – kosztem monarchy – do pozycji dominującej w państwie. Merytokratyczna, niepochodząca z demokratycznych wyborów Izba Lordów, choć ważna jako kontroler jakości stanowionego prawa i działań rządu, a niekiedy inicjator istotnych debat, rzadziej przykuwa uwagę wyborców. Konstytucji scalonej w jednym dokumencie Zjednoczone Królestwo nie ma. A samo to zjednoczenie jest coraz bardziej rozluźnione, bo pod koniec XX w. postawiono na stopniową decentralizację państwa. W 1999 r. odbyła się inauguracja demokratycznie wybranych parlamentów Walii i Szkocji. Warto przy tym pamiętać, że unia angielsko-szkocka, fundament Zjednoczonego Królestwa, została zawarta nie tak dawno temu (1707 r.), a idea niepodległej Szkocji ma duże poparcie wśród jej mieszkańców. Wprawdzie w 2014 r. została w referendum odrzucona, ale dziś może nabrać nowej dynamiki na tle brexitu, którego w Szkocji nie chcą. W praktyce zarządzania sprawami państwa rząd dominuje nad parlamentem, zwłaszcza gdy jest większościowy, a tak zwykle bywa, bo Izbę Gmin wybiera się w wyborach większościowych. Choć ten system nie jest aż tak mocno zakorzeniony, jakby się wydawało. Pierwsze stowarzyszenie na rzecz reformy brytyjskich wyborów założono w 1884 r. Również doświadczenia z wynikami wyborów parlamentarnych w ostatnich latach pokazują, że być może reforma jest rzeczywiście potrzebna. Bo skoro już trzy razy w niedawnej przeszłości (1974, 2010, 2017) zdarzyło się, że mimo ordynacji większościowej i de facto systemu dwupartyjnego nie udało się w wyborach powszechnych wyłonić rządzącej większości, to znaczy, że system przestaje działać. A jego celem jest przecież utworzenie silnej władzy wykonawczej. Tak, by zwycięzcy nie potrzebowali szukać koalicjantów, co osłabia ich moce wykonawcze. Reformistom niekoniecznie chodzi o import kontynentalnych wzorców ordynacji proporcj

