Adam Krzemiński Federalna demokracja niemiecka – silna i trwała Studium przypadku. Niemcy: Istny feniks Niemiecka demokracja, oparta na kulturze sporu, odniosła spektakularny sukces po upadku za czasów III Rzeszy. Ale nawet ona ulega erozji.

EAST NEWS 1848 r. Pierwszy wybrany w wolnych wyborach parlament rozpoczyna obrady w kościele Świętego Pawła we Frankfurcie. W maju 2009 r., w 60. rocznicę uchwalenia ustawy zasadniczej Republiki Federalnej, „Die Zeit” pisała, że nowa republika liczy sobie 220 lat. Wprawdzie warunkiem jej powstania było rozbicie III Rzeszy przez aliantów, ale jej idee nie są importem, lecz rodziły się już pod wpływem rewolucji francuskiej. Pierwszy projekt republikańskiej konstytucji dla Niemiec spisano w 1799 r. w Bazylei. Pierwszy budynek niemieckiego parlamentu wzniesiono w 1808 r. w Kassel. Pierwsze posiedzenie zwołano w 1848 r.

Wprawdzie rzeczywista republika (zwana Weimarską) powstała dopiero w wyniku klęski wilhelmińskiego cesarstwa w 1918 r. – i przetrwała tylko 14 lat – ale wcale nie była skazana na klęskę. Walczyła o siebie i wprawdzie uległa siłom antydemokratycznym, niemniej to do jej dorobku odwoływała się także ta zachodnioniemiecka republika, która na tyle okrzepła od 1949 r., że stała się solidną demokracją przyciągającą również Niemców z NRD i budzącym zaufaniem partnerem w jednoczeniu Europy. Republika Federalna od początku była definiowana jako ustrojowa korekta Weimaru, a nie jego kontynuacja po 12 latach totalitarnej III Rzeszy i czterech latach „dyktatury liberalizacyjnej” – jak okupację przez zachodnich aliantów nazwał historyk Lutz Niethammer. Na gruzach scentralizowanego państwa wodzowskiego przywrócono państwo federalne. Nie ma w nim centralnego ministerstwa kultury, oświata jest w gestii landów; podobnie policja i telewizja ARD, która przestrzega daleko idącej autonomii telewizji lokalnych. Ta zdecentralizowana republika miała być od początku umocowana w Europie: w art. 24 ustawy zasadniczej zapisano, że Republika Federalna może przekazywać suwerenne prawa na „urządzenie międzypaństwowe”. W odróżnieniu od Weimaru wzmocniono struktury przedstawicielskie, a osłabiono elementy demokracji plebiscytowej, które dla niemieckich konstytucjonalistów były tzw. premią dla demagogów. Aby uniknąć systemu półprezydenckiego, kiedy prezydent Paul von Hindenburg ponad Reichstagiem mianował Adolfa Hitlera kanclerzem, wprowadzono zasadę konstruktywnego wotum nieufności, tzn. partia, która chce obalić rząd, musi to wywalczyć w parlamencie, a nie na kanapie szefa państwa. Teraz prezydent miał pełnić rolę wyłącznie reprezentacyjną. Co nie znaczy, że Theodor Heuss, Gustav Heinemann, Richard von Weizsäcker czy Joachim Gauck nie potrafili mocą słowa stać się instancją polityczną i moralną w niemieckim życiu publicznym. Stabilną przez dziesięciolecia strukturę partyjną tworzyły dwie wielkie chadecje – CDU i CSU, socjaldemokraci z SPD oraz liberałowie z FDP jako języczek u wagi. Ustrojowym mechanizmem wzmacniającym tę demokrację partyjną był też 5-procentowy próg wyborczy, eliminujący polityczną drobnicę, tak z parlamentów regionalnych, jak i z Bundestagu. To rusztowanie zaczęło się kruszyć dopiero w latach 80., gdy powstała partia Zielonych, a po zjednoczeniu Niemiec, gdy do Bundestagu weszli postkomuniści, a potem dysydencka Partia Lewicy. I wreszcie w 2017 r. całą tę maszynerię rozchwiała zmasowana rewolta populistów z Alternatywy dla Niemiec (AfD). Specyficzną odpowiedzią na dawne słabości Weimaru była idea streitbare Demokratie, demokracji walecznej, która miała dać sobie radę z siłami antydemokratycznymi. Chodzi o instytucjonalne i moralne środki obrony demokracji opartej na trójpodziale władz, z trybunałem konstytucyjnym jako niezależną instancją normatywną, ustalającą nie tylko zgodność ustaw z konstytucją, ale także zakaz organizacji działających sprzecznie z konstytucją. Z czasem jednak kunktatorstwo wobec ścigania zbrodniarzy wojennych, bagatelizowanie neonazistowskiego podziemia oraz fali inwigilacji w latach 70. w reakcji m.in. na lewicowy terroryzm RAF czy też zakaz przyjmowania na stanowiska państwowe (nauczyciele) ludzi o poglądach radykalnych pokazały, jak chwiejna bywała ta waleczna demokracja. W czasie niemieckiej jesieni 1977 r. – fali terrorystycznych zamachów – republika pokazała pazur. Ale już na początku XXI w. okazała się dość nieudolna wobec prawicowego podziemia. Demokracja Republiki Federalnej swej jakości dowiodła raczej w sferze soft power, stabilnej kultury sporu, niż demonstracyjnego represjonowania wrogów demokracji. Po doświadczeniach III Rzeszy jasne było, że ustrój wolnościowy to nie tylko instytucje, ale i demokratyczna kultura polityczna, bo demokracje bez demokratów zapadają się jak domki z kart. Toteż tworząc Republikę Federalną, zbudowano zgodnie z alianckim nakazem reedukacji także sprawny system wychowania politycznego. W zachodnich strefach okupacyjnych najpierw przyjęto anglosaski model mediów i oczyszczono programy szkolne z treści nazistowskich. W 1952 r. stworzono Federalną Centralę Wychowania Politycznego z placówkami w poszczególnych landach. Centrala publikowała książki, organizowała kongresy, odczyty, sympozja. Tzw. multiplikatorom – nauczycielom, dziennikarzom, urzędnikom państwowym, wojskowym – poszerzała wiedzę historyczną i polityczną. W latach zimnej wojny w edukacji politycznej dominował antykomunizm i integracja z Zachodem. W okresie odprężenia – dialog ze Wschodem. A po zjednoczeniu Niemiec – integracja europejska. Niezależnie o oświatę polityczną dbały również fundacje partyjne – chadecka im. Adenauera, socjaldemokratyczna im. Eberta, liberalna im. Naumanna. A także liczne akademie wyznaniowe – katolickie i ewangelickie – urządzające własne sympozja i wydające periodyki. To tam, a także na przyciągających wielotysięczną publiczność zjazdach Kościołów, ewangelickiego i katolickiego, działał agregat debat publicznych. Dzięki gęstej sieci placówek oświatowych najistotniejsze debaty – jak choćby kwestia granicy na Odrze i Nysie w latach 60., a obecnie integracja muzułmanów – toczą się nie tylko w mediach i parlamencie, ale także w formie żywego sporu i dialogu. I pewnie dlatego niemieckie kampanie wyborcze przebiegały jak dotąd łagodniej

