Tomasz Walat Demokracja po szwedzku Studium przypadku. Szwecja: Odporni na post? Wśród Szwedów dominuje przekonanie, że ­post-demokracja nie jest jakąś jej nową wersją. Oznacza po prostu odchodzenie od zasad demokracji.

Donna Sokol/Library of Congress 1766 r. Ustawa o wolności prasy przyjęta przez Riksdag. Znosiła ona cenzurę publikacji drukowanych, a obywatelom gwarantowała dostęp do oficjalnych dokumentów i możliwość udziału w debatach politycznych. Szwecja, wraz z innymi państwami Skandynawii, od lat jest w ścisłej czołówce tzw. pełnych demokracji według amerykańskiego Freedom House. Takich jest na świecie ponad 20. Jak na jednego z liderów Szwecja jest jednak nietypową demokracją. Niezwykle rzadko (najrzadziej wśród pełnych demokracji) są tu u władzy większościowe rządy. W końcu lat 70. był nawet gabinet z 39 głosami poparcia w 349-osobowym parlamencie. Jest to możliwe, gdy rząd nie ma przeciwko sobie większości, która byłaby zainteresowana przejęciem władzy.

Otóż prace nad takimi zmianami toczą się już od prawie 10 lat i nadal końca nie widać; jest to jednak ekstremalny przypadek. Często zmiany proponowane przez rząd przechodzą w parlamencie po kolejnych wyborach, kiedy rządzi już ktoś inny. Szwecja na dobrą sprawę nie ma konstytucji jako jednolitego aktu prawnego. Tworzą ją cztery ustawy zasadnicze regulujące formę i działania rządu oraz prawa człowieka i swobody obywatelskie. Najstarsza z nich, o swobodzie druku, została uchwalona ponad 250 lat temu i jest najstarszą na świecie ustawą konstytucyjną, wbrew temu, co Polacy sądzą o Konstytucji 3 maja. Skoro nie ma konstytucji, nie ma także trybunału konstytucyjnego. W szwedzkim parlamencie działa wprawdzie komisja konstytucyjna, w składzie odpowiadającym podziałowi mandatów w izbie, ale jej zadaniem jest kontrola przestrzegania postanowień ustaw zasadniczych. Nie ma natomiast kontroli zgodności nowych aktów prawnych z tymi ustawami. Kontrola następuje w trakcie ich tworzenia. Zadanie to spoczywa na Radzie Praw, organie konsultacyjnym składającym się z wybitnych prawników. Uchwalenie ustawy w parlamencie kończy proces legislacyjny. Nie ma żadnego weta, zresztą kto miałby je wnosić, skoro król, formalnie głowa państwa, pozbawiony jest władzy politycznej? Państwo w Szwecji ma cały zestaw bezpieczników chroniących przed post-demokracją. Najważniejszym jest silna służba cywilna, działająca wyłącznie na podstawie prawa, bez doraźnych nakazów z zewnątrz. Szwedzki system administracji rządowej jest określany jako dualistyczny. Rząd steruje, ale właściwa władza wykonawcza (egzekucja praw) spoczywa w rękach niezależnych organów centralnych. W związku z tym w Szwecji nie ma tradycyjnych politycznych ministerstw, poza ministerstwem spraw zagranicznych. Mimo że na zewnątrz używa się terminu ministerstwo, to w Szwecji rząd, działający jako całość, dzieli się wewnętrznie na departamenty o zmiennej bardzo często formie. I deleguje znaczną część swojej władzy wykonawczej urzędom. Obsadzanie urzędów publicznych swoimi ludźmi, normalne w Polsce i w wielu innych demokratycznych krajach, w Szwecji jest traktowane jako naganne. Misiewicze nie mają szans. Po wyborach wygranych przez opozycję odchodzą jedynie ludzie ze stanowisk określanych jako polityczne, przeważnie sekretarze stanu kierujący pracami resortowi i rzecznicy ministrów. Kierownicy urzędów centralnych powstrzymują się od wypowiedzi o charakterze politycznym, podkreślając często z góry, że muszą być na usługach rządów o różnej politycznej orientacji. Także samorząd terytorialny jest rzeczywiście samorządny i niezależny. Jego główną jednostką jest gmina, która jest także poborcą podatków od dochodów zamieszkałej na jej terenie ludności. Dzieli się ona nimi z samorządem wojewódzkim odpowiedzialnym za działania wykraczające poza pojedyncze gminy. Państwo ma własną administrację na szczeblu wojewódzkim, która jednak nie wtrąca się bezpośrednio w sprawy regulowane przez samorządy. Post-demokracji przeciwdziała także w Szwecji duża stabilność sceny politycznej i zaufanie, jakim obywatele obdarzają ciągle politykę i polityków. W ostatnich wyborach parlamentarnych w 2014 r. frekwencja sięgnęła 86 proc. i nawet nieco wzrosła. Jest to swego rodzaju rekord świata wśród krajów demokratycznych, w których nie ma obowiązku uczestnictwa w głosowaniach. Przy tym ściśle przestrzegana zasada proporcjonalności wyklucza takie sytuacje, że partia zdobywa bezwzględną większość w parlamencie (jak w Polsce), chociaż głosowało na nią niespełna 20 proc. uprawnionych. Scena polityczna jest niezmienna od lat i dzieli się tradycyjnie na lewicę i prawicę lub, jak się też mówi, czerwonych i niebieskich. Funkcjonuje więc podział na dwa bloki, między którymi wyrosła stosunkowo niedawno partia Demokraci Szwecji (20 mandatów na 349). Nie chce ona należeć do żadnego z bloków ani bloki jej nie chcą. Jest to w zasadzie partia konserwatywna uważana za populistyczną głównie dlatego, że sprzeciwia się polityce imigracyjnej. Demokraci Szwecji są przeciwni przyjmowaniu uchodźców w takiej skali jak dotychczas (najwyższy w Europie odsetek licząc per capita), ale nie z powodów kulturowych, lecz organizacyjnych. Szwecja nie jest w stanie przyjąć tylu uchodźców, ponieważ nie może zapewnić im int

