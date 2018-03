Artur Domosławski Demokracja w Ameryce Łacińskiej Studium przypadku. Ameryka Łacińska: Panowie na koniach Latynoamerykańskie państwa, tak jak u swojego zarania, wciąż są rządzone odgórnie. I nie zmieniły tego kolejne zwycięstwa lewicy.

BEW Ilustracja z kroniki Peruwiańczyka Felipe Huamana Pomy de Ayali (ok. 1535–1616), opisującej niesprawiedliwość rządów kolonialnych. W zestawieniu z tradycją Amerykanów z Północy ta z Ameryki Łacińskiej to świat na wspak. Jankesi od zawsze zachowywali dystans wobec państwa, niezależnie od politycznych sympatii i afiliacji. Stany Zjednoczone powstały, gdyż w pewnym momencie historii przybyli tam osadnicy zapragnęli, by ich ziemię, pracę, dorobek i życie chroniła armia, policja, sądy. I – oczywiście – by uwolnić się od płacenia kontrybucji brytyjskiej koronie. Niemniej najpierw była wspólnota, purytańskie społeczeństwo – państwo pojawiło się jako skutek drogi rozwoju.

W zestawieniu z tradycją Amerykanów z Północy ta z Ameryki Łacińskiej to świat na wspak. Jankesi od zawsze zachowywali dystans wobec państwa, niezależnie od politycznych sympatii i afiliacji. Stany Zjednoczone powstały, gdyż w pewnym momencie historii przybyli tam osadnicy zapragnęli, by ich ziemię, pracę, dorobek i życie chroniła armia, policja, sądy. I – oczywiście – by uwolnić się od płacenia kontrybucji brytyjskiej koronie. Niemniej najpierw była wspólnota, purytańskie społeczeństwo – państwo pojawiło się jako skutek drogi rozwoju. Emigrant, który osiedlał się w Ameryce Północnej, był ryzykantem lub wyrzutkiem, klasowo – najczęściej rzemieślnikiem, kontraktowym pracownikiem lub osadnikiem. Ten ostatni wydzierał ziemię naturze i tubylcom, uprawiał ją, żył z pracy własnych rąk i ludzi, których do pracy najmował. W krajach podbitych przez Hiszpanów i Portugalczyków było inaczej. Przybysz z Półwyspu Iberyjskiego, który osiedlał się w Ameryce Łacińskiej, przyjeżdżał z nadania europejskiej korony. Miał rządzić i administrować (pracą niewolników), nie pracować. W Ameryce Łacińskiej to elita władzy kolonialnego państwa była architektem życia społecznego. Wszelki rozwój był inicjowany odgórnie. Tak samo było w XIX w. – już po uniezależnieniu się od europejskich monarchii. Państwo rozdawało przywileje lub je odbierało. W XX w. organizowało ludzi w organizacje społeczne, związki zawodowe i stowarzyszenia (np. Argentyna), partie polityczne (np. Meksyk). Było pracodawcą, niekiedy też filantropem. Panem, patronem. Zawsze w sercu wszystkiego, niezależne od tego, czy rządzący sprawowali władzę w wyniku demokratycznych wyborów czy zamachu stanu; czy mieli rysy raczej populistyczne czy oligarchiczne. Gdy w latach 90., po rewolucji konserwatywnej Ronalda Reagana i Margaret Thatcher i ustanowieniu neoliberalnego konsensu waszyngtońskiego, państwo wycofało się z wielu funkcji (w Chile, Argentynie, Boliwii już w latach 70. i 80.), odebrano to jako odwrót od kilkuwiekowej tradycji. Nie zmieniło się jedno: grabież bogactw kraju przez elitę władzy (kolonializm wewnętrzny). Owo kolonialne i postkolonialne dziedzictwo traktowania państwa jako łupu przetrwało różne formy rządów. Dlatego wielu mieszkańców Ameryki Łacińskiej traktuje demokrację i rynek – idee drogie w Europie i Ameryce Północnej – podejrzliwie, a nawet utożsamia je z niesprawiedliwością, socjalnym apartheidem, neokolonializmem. Ostatnie kilkanaście lat cechował powrót do tradycji, w której państwo było motorem rozwoju. Rządy określane jako lewicowe, populistyczne, egalitarne postawiły w centrum swojej polityki kwestie biedy i nierówności – i za pomocą kompleksowych programów państwowych próbowały je zmniejszyć, włączyć wykluczonych w obręb beneficjentów wzrostu gospodarczego i cywilizacyjnego postępu. Nierówny dostęp do demokracji nie jest specyfiką Ameryki Łacińskiej. Wielcy donatorzy kampanii wyborczych w USA, którym wybrani politycy odpłacają po wyborach przywilejami w postaci ustaw, mają nieporównanie większy wpływ na kształt demokracji niż przeciętni obywatele. Jednak w niektórych krajach Ameryki Łacińskiej jeszcze do niedawna ludzie żyjący w slumsach bądź odległych od ośrodków miejskich osadach nie mieli nawet dokumentu tożsamości. Nie mogli więc ani korzystać z programów socjalnych, ani głosować w wyborach (np. w Wenezueli, Boliwii, Brazylii). Elitaryzm, względnie oligarchizacja demokracji w Ameryce Łacińskiej – rozumiana jako nierówny do niej dostęp – jest konsekwencją kolonialnej historii. W niektórych krajach pozostaje reliktem wciąż wpisanym do konstytucji. Na przełomie epoki zimnej wojny (kiedy to wojskowe dyktatury broniły status quo oligarchii ziemskiej przed próbami reformy rolnej bądź przed grupami zbrojnej partyzantki) i czasów demokracji wielcy właściciele ziemscy i przedsiębiorcy gwarantowali sobie wpływ na werdykt wyborczy w wypadku, gdyby był dla nich niekorzystny. Dobrym przykładem tego zjawiska jest Brazylia, a ośrodkiem wspomnianych gwarancji konstytucyjnych jest senat. W wielu systemach politycznych instytucja taka ma korygować błędy legislacyjne powstałe w izbie niższej parlamentu, jak też dowartościowywać słabsze regiony. W Brazylii, która jest republiką federacyjną stanów, dyktatura wojskowa (która skończyła się w 1985 r.) dowartościowała regiony o nielicznej populacji, w której dominuje wielka własność ziemska. Politycznie oznacza to, że najbogatsi i najbardziej wpływowi latyfundyści mają nieproporcjonalny do całej populacji kraju wpływ na decyzje podejmowane w parlamencie. Mogą np. blokować reformy (co nieraz czynili), a to znaczy, że trzymają demokrację na krótkiej smyczy. Jak to w praktyce wygląda? Otóż stany, które zamieszkuje 40 proc. ludności, kontrolują 75 proc. miejsc w senacie. Lokalni latyfundyści nadal sprawują tam władzę niemal jak panowie feudalni. Kontrolują, a w każdym razie mają znaczący wpływ na wszystkie trzy stanowe władze, środki przekazu, policję. Są również głównym pracodawcą, względnie kontrahentem pracodawcy. Słabość demokracji w Ameryce Łacińskiej objawiała się przez niemal cały XX w. słabością partii politycznych. Czołowy przedstawiciel francuskiej szkoły historyków z Annales Fernand Braudel pisał trzy dekady temu, że w Ameryce Łacińskiej brakuje trwałych partii politycznych i klasy średniej, co jest skutkiem dramatycznego rozwarstwienia z czasów kolonialnych na klasę panów i klasę faktycznie poddanych (nawet po zniesieniu niewolnictwa). „Kruchość klasy średniej – pisze Braudel – na której mogłyby się wesprzeć poważne partie polityczne, jest powodem tradycyjnej niestałości rządów w Ameryce Południowej. Jest to wynik konfliktów między poszczególnymi osobami, a nie między partiami. Wielką rolę odgrywa przy tym armia, zgodnie z ciągle żywą tradycją libertadores (wyzwolicieli), romantycznych generałów, którzy na początku XIX w. skutecznie walczyli o niepodległość” od hiszpańskiej korony. Jednak armia nie ma już dziś tak dużego wpływu na politykę jak jeszcze kilka dekad temu, co jest jedną z najwyraźniejszych ilustracji, że demokracja w regionie zakorzenia się coraz silniej. Urbanizacja i uprzemysłowienie w XX w. powiększyły klasę średnią w wielu krajach regionu. A w ostatnich kilkunastu latach

Pełną treść tego i wszystkich innych artykułów z POLITYKI oraz wydań specjalnych otrzymasz wykupując dostęp do Polityki Cyfrowej.