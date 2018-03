Leszek Koczanowicz Gdy demokracja upada Groźba zombie Demokracje są trochę jak ludzie – wiele z nich przeżywa kryzysy, ale tylko niektóre popełniają samobójstwa. Co je do tego popycha?

Photo12/BEW Rewolucja październikowa. Karabin maszynowy ustawiony w jednym z okien zajętego przez bolszewików Pałacu Zimowego w Petersburgu. W 2017 r. minęła nie tylko setna rocznica wojskowego puczu dokonanego przez partię bolszewików z Włodzimierzem Leninem na czele, zwanego rewolucją październikową, ale również setna zwołania pierwszego w Rosji demokratycznie wybranego parlamentu – Konstytuanty. Zebrała się ona 5 (18) stycznia 1918 r. w Pałacu Taurydzkim w Petersburgu. W ten sposób spełniło się marzenie wielu pokoleń rosyjskich demokratów. Mimo oporu Lenina większość jego współpracowników, w tym także najbardziej dogmatyczni, jak Feliks Dzierżyński, Jakow Swierdłow i Józef Stalin, uważała, że wybory muszą się odbyć, że nie można odrzucić długiej tradycji oporu w stosunku do despotyzmu carskiego.

W dniu pierwszego posiedzenia Konstytuanty Petersburg przypominał oblężone miasto pełne wojska. Mimo zakazu demonstracji 40-tysięczny tłum z transparentami „Cała władza Konstytuancie” próbował przedrzeć się do Pałacu Taurydzkiego, ale został rozpędzony przez bolszewicką Czerwoną Gwardię, która użyła broni maszynowej, zabijając co najmniej 10 demonstrantów. O godz. 16, kiedy delegaci przybyli na obrady, w sali panował niezwykle nerwowy nastrój, w korytarzach przebywali uzbrojeni żołnierze, a i wielu delegatów nosiło przy sobie broń. Lenin udawał, jak twierdzą świadkowie, obojętność, a nawet znudzenie, żeby ukryć zdenerwowanie. Obrady rozpoczęto – po wyborze socjalisty Wiktora Czernowa na przewodniczącego – od głosowania nad wnioskami bolszewików, by zgromadzenie uznało za obowiązujące wszystkie dotychczasowe dekrety i zarządzenia rewolucyjnego rządu. Wnioski zostały odrzucone i wtedy bolszewiccy delegaci opuścili salę. Obrady trwały do godz. 4 nad ranem, kiedy to żołnierze „ochraniający” salę powiedzieli, że są zmęczeni i chcą iść spać, wymusili w ten sposób ich zamknięcie. Następnego dnia delegaci zastali zawarowane drzwi. Tak skończył się 12-godzinny epizod pełnej demokracji w Rosji. Lenin wkrótce po tych wydarzeniach w rozmowie z Lwem Trockim stwierdził, że zwołanie Konstytuanty kryło w sobie wielkie ryzyko, ale warto było je podjąć, bo jej rozpędzenie mogło wywołać protesty, a tak prawie nikt, poza wąskimi kręgami inteligencji, nie oponował przeciw temu, co się stało. Kilka dni potem jeden z działaczy socjalistycznych krótko skomentował całą sytuację: „Jest wielu niecierpliwych ludzi, którzy uważają, że bez Zgromadzenia Konstytucyjnego będzie łatwiej sprawić, by wszyscy byli szczęśliwi. Nigdy jednak używając siły, nie udało się sprawić, żeby ludzie byli szczęśliwsi”. Ograć Hitlera Drugim oczywistym przykładem upadku demokracji jest przejęcie władzy w Niemczech przez nazistów. Kraj ten – w odróżnieniu od Rosji – miał długą tradycję parlamentaryzmu i funkcjonowania partii politycznych, choć nigdy nie były one w pełni demokratyczne ze względu na rolę cesarza. Miał też relatywnie długą historię państwa prawa. Co więcej, naziści doszli do władzy w kraju, w którym stosunkowo długo trwały rządy demokratyczne. Republika Weimarska – mimo całej swojej niestabilności – była w stanie przetrwać i nawet osiągać przejściowe sukcesy w stabilizowaniu sytuacji politycznej i ekonomicznej. Była też okresem niebywałego rozkwitu artystycznego i w dużej mierze naukowego, wylęgarnią nowych idei społecznych. Jakim więc sposobem wprowadzono tam dyktaturę? Ogromną rolę odegrał światowy kryzys gospodarczy. Od wyborów w 1930 r. widać wzrost poparcia dla radykalnych, antydemokratycznych formacji, szczególnie NSDAP (która powiększyła parlamentarną reprezentację z 12 osób do 107), a także komunistów (z 54 do 77). Niemniej największą partią pozostawali socjaliści ze 144 posłami. Następne lata pogłębiały jednak tę tendencję, chaos gospodarczy powodował zamęt społeczny, a ten z kolei radykalizację polityczną. Można jednak zakładać, że do przejęcia władzy przez nazistów by nie doszło, gdyby siły demokratyczne były w stanie skonsolidować swą pozycję i bronić osiągnięć republiki. A pewno wystarczyłoby, gdyby żadna z partii nie weszła w sojusz z nazistami. Konserwatyści skupieni wokół prezydenta marszałka Paula von Hindenburga, który w czasie zamętu zyskiwał coraz większą władzę, rozpoczęli rozmowy z Adolfem Hitlerem, przekonani zresztą, że są w stanie go kontrolować. Mieli nadzieję, że w ten sposób pozbędą się zarówno lewicowego ekstremizmu, jak też znienawidzonej republiki, wracając do dawnych czasów świetności Rzeszy. Dalszy przebieg wydarzeń jest dobrze znany. Hitler został kanclerzem z poparciem partii nacjonalistycznych i wymanewrował swych sojuszników, przejmując w ciągu kilku miesięcy całą władzę. Trzeba jednak zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, nawet w wyborach z 1933 r. dokonywanych już w warunkach narastającego terroru, NSDAP nie była w stanie zapewnić sobie absolutnej większości i musiała szukać koalicji z nacjonalistami. Po drugie, jak pisze Allan Bullock, na korzyść Hitlera przemawiał „powszechny entuzjazm i ulga, jaką odczuwała większość apolitycznych obywateli ze wszystkich klas, nawet intelektualistów, że po raz pierwszy od wielu lat Niemcy miały rząd, który działał stanowczo i z optymizmem patrzył w przyszłość. Że miały rząd, który w swoich działaniach opierał się nie na odrzucaniu, lecz na umacnianiu wiary w tak tradycyjne niemieckie wartości, jak silna autorytarna władza, poczucie bezpieczeństwa oraz poszanowanie porządku, wartości moralnych i religii”. Katalog zagrożeń Oba wydarzenia stanowią niewątpliwie ekstremalne punkty odniesienia, ale nie unieważniają pytania, dlaczego demokracje upadają? Nie ma wątpliwości, że kryzys gospodarczy sprzyja antydemokratycznym nastrojom i może prowadzić do utraty wiary w wartość mechanizmów demokratycznych. Ludzie mają poczucie, że tylko utrudniają one rozwiązanie problemów społecznych, które nieuchronnie pojawiają się jako następstwo kryzysu gospodarczego. Jednak kryzys (gospodarczy i społeczny) musi się sprzęgać z silnymi autorytarnymi lub konserwatywnymi nastrojami w społeczeństwie, natrafić na podatną glebę istniejących już antydemokratycznych ideologii. Wreszcie, jako że w świecie społecznym nic się nie dzieje automatycznie, ważne jest pojawienie się politycznego ruchu, który odrzuca demokratyczne rozwiązania. Na ogół na czele takiego ruchu stoją charyzmatyczni liderzy. Ale przecież w zdrowych i demokratycznych społeczeństwach można napotkać te same czynniki, nie prowadzą one jednak do raptownej zmiany w kierunku autorytaryzmu. Można się uciec do nieco ryzykownej analogii z człowiekiem, który ma zamiar popełnić samobójstwo. Wiele z procesów, które prowadzą do takiej decyzji, można rozpatrywać jako patologizację stanów, które każdy z nas odczuwa lub kiedyś odczuwał. Niemniej jednak decyzja samobójcza zwykle wiąże się z nasileniem negatywnych odczuć i ze szczególną konfiguracją procesów psychicznych i okoliczności zewnętrznych. Często jest tak, że jakiś bodziec, pomocna ręka, mogą w ostatniej chwili odwrócić bieg wydarzeń zmierzających do tragicznego końca. Psychologowie czy psychiatrzy, którzy pracują z takimi osobami, nie są oczywiście w stanie przewidzieć, jak może się zakończyć każdy przypadek, ale mogą sporządzać katalog zagrożeń, wskazywać punkty krytyczne, których przekroczenie powinno uruchamiać alarmy i mobilizować do pomocy. Spróbuję więc przedstawić taki katalog punktów krytycznych, których przekroczenie powinno uruchamiać alarmy w każdej demokracji. Wolność i jej wrogowie Może się wydawać zaskakujące, że za wskaźnik poziomu demokracji, jak i objaw jej kryzysu uznaje się poziom wolności jednostki. Demokracja kojarzy się raczej z tym, co sugeruje etymologiczne znaczenie nazwy, czyli rządami ludu – sposobami, przez które wszyscy możemy wpływać na kształt rządów. Jednak wydaje się, że procedury i instytucje demokracji: wolne wybory, instytucje kontroli i ochrony państwa, nie mają takiego znaczenia w powszechnym odbiorze polityki, jak poczucie wolności. To jego brak pchał i pcha ludzi w totalitarnych, autorytarnych i półautorytarnych krajach do protestów i walki o demokrację. Jednak wolność nie jest pojęciem jednoznacznym i na tym polega problem jej politycznego znaczenia. Stosunkowo łatwo jest bowiem manipulować tym pojęciem, podcinając w ten sposób prawie niedostrzegalnie korzenie demokracji. Jest ona przede wszystkim projektem autonomii jednostki, tym różni się od wszelkich innych reżimów politycznych, jak wskazywał francuski filozof Cornelius Castoriadis. Wrogowie demokracji są więc też wrogami wolności indywidualnej. I co więcej, w wielu wypadkach potrafią wykorzystać realne słabości czy wewnętrzne sprzeczności systemu demokratycznego, by dokonać jego przekształcenia w system autorytarny. Pewne sposoby są oczywiste i zostały wielokrotnie, niestety, użyte. Demokratyczne procedury podejmowania decyzji, oparte na konsensie lub przynajmniej dyskusji, mogą wydawać się nieefektywne, szczególnie w czasach kryzysu. Stosunkowo łatwo jest wtedy przekonać ogół, że lepiej działać na skróty, podejmować szybciej decyzje lub wręcz oddawać je w ręce „kompetentnych ludzi”. Co więcej, wolność i autonomia jednostki zależą od wzajemnych układów instytucji społecznych, które się obustronnie kontrolują (Amerykanie nazywają to checks and balances). Oczywiste jest, że w wielu wypadkach zasada ta powoduje poważne utrudnienia w podejmowaniu decyzji, a jeżeli dodamy do tego problemy, jakie rodzi stanowienie i stosowanie prawa, znów mamy jasny punkt zaczepienia dla tych, którzy wykorzystując niecierpliwość i zniechęcenie ogółu, mogą uzyskać większość dla zmian antydemokratycznych. W obu przytoczonych na wstępie przypadkach wykorzystano właśnie takie zniecierpliwienie ludzi przedłużającym się kryzysem, który dokonywał się w dramatycznych okolicznościach. Nie zawsze jednak musi dochodzić do tak spektakularnie groźnych zjawisk, współcześnie częściej mamy do czynienia z manipulacjami, które pozostawiają pozory demokratycznej wolności, a w istocie prowadzą do zniewolenia, gdyż sięgają głęboko w sam rdzeń demokratycznej debaty. Wilkołaki demokracji Istotą demokracji jest ciągły dialog różnych grup i jednostek. W dialogu tym nakładają się na siebie dwie osiowe cechy demokracji: indywidualna autonomia i polityczna wielogłosowość, które nie powinny być niczym ograniczone. W systemach niedemokratycznych obie te właściwości są blokowane poprzez działania bezpośrednie, jak np. cenzura prewencyjna, zakaz głoszenia pewnych poglądów, ograniczanie praw do tworzenia partii i stowarzyszeń, aż po fizyczne groźby w stosunku do niepokornych. Również w demokracji pojawić się mogą tendencje prowadzące do tego samego skutku, choć subtelniejszymi metodami. Powstaje wtedy demokratyczne zombie, twór, który nieudolnie naśladuje społeczeństwo demokratyczne, choć nie ma w nim ani krzty życia. Od strony ideologicznej zabiegi takie polegają przede wszystkim na uruchomieniu maszyny wykluczania. Do demokratycznego porządku mają prawo tylko ci, co spełniają pewne kry

